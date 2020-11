Tennis, ATP-Finals 2020: Spielplan, Gruppen, Termine

Die ATP-Finals und somit das letzte Tennis-Turnier des Jahres stehen vor der Tür. Wir verraten Euch alles zum Spielplan, den Gruppen und Terminen des Events.

Das Tennis-Highlights zum Jahresende jährt sich zum 50. Mal, aufgrund der Corona-Pandemie findet das Turnier jedoch unter ganzen besonderen Umständen statt.

ATP-Finals 2020: Spielplan und Termine

Am Sonntag, den 15. November, beginnt das Kräftemessen der acht besten Spieler der Welt in der O2 Arena zu London, die seit 2009 Austragungsort des Turniers ist. Allerdings wird die bis zu 20.000 Zuschauer fassende Arena in diesem Jahr erstmals leer bleiben.

Insgesamt umfasst der Zeitplan für das Turnier eine Woche, am darauffolgenden Sonntag (22. November) findet das Finale statt. Innerhalb dieser Woche dürfen die Spieler ihre "Bubble", bestehend aus der Arena und dem Hotel nicht verlassen, bei Missachtung droht die Disqualifikation.

Jeden Tag finden zwei Partien im Einzel statt sowie zwei Partien im Doppel statt. Diese sind in zwei Sessions aufgeteilt, die Nachmittagssession startet mit dem Doppel um 13 Uhr, gefolgt vom Einzel um 15 Uhr. Die Abendsession startet mit dem Doppel um 19 Uhr, das Einzel folgt dann um 21 Uhr.

ATP-Finals 2020: Der Spielplan des Einzels

Jeder Spieler trifft in der Gruppenphase einmal auf jeden seiner drei Gegner. Im Anschluss ziehen die ersten beiden jeder Gruppe ins Halbfinale ein, dort trifft der jeweilige Gruppenerste auf den Gruppenzweiten der anderen Gruppe. Anschließend stehen sich die beiden besten Spieler im Finale gegenüber.

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 So., 15. November 15 Uhr Dominic Thiem Stefanos Tsitsipas So., 15. November 21 Uhr Rafael Nadal Andrei Rublev Mo,, 16. November 15 Uhr Diego Schwartmann Novak Djokovic Mo,, 16. November 21 Uhr Daniil Medvedev Alexander Zverev Di., 17. November 15 Uhr tbd tbd Di., 17. November 21 Uhr tbd tbd Mi., 18. November 15 Uhr tbd tbd Mi., 18. November 21 Uhr tbd tbd Do., 19. November 15 Uhr tbd tbd Do., 19. November 21 Uhr tbd tbd Fr., 20. November 15 Uhr tbd tbd Fr., 20. November 21 Uhr tbd tbd Sa., 21. November (Halbfinale) 15 Uhr Sieger Gruppe Tokio 1970 Zweiter Gruppe London 2020 Sa., 21. November (Halbfinale) 21 Uhr Zweiter Gruppe Tokio 1970 Sieger Gruppe London 2020 So., 22 November (Finale) 19 Uhr Sieger Halbfinale 1 Sieger Halbfinale 2

ATP-Finals: Die Gruppen

Zu den ATP-Finals reisen die acht besten Spieler der Welt (nach Weltrangliste) nach London. Da Roger Federer verletzungsbedingt absagen musste, feiert Diego Schwartmann seine Premiere.

Gruppe Tokio 1970 Gruppe London 2020 Novak Djokovic Rafael Nadal Daniil Medvedev Dominic Thiem Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas Diego Schwartmann Andrei Rublev

© imago images / PRiME Media Images

ATP Finals 2020: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Der Grieche Stefanos Tsitsipas geht als Titelverteidiger in die ATP Finals 2020, nachdem er im Vorjahr Dominic Thiem im Finale besiegen konnte. Im Jahr zuvor konnte sich Alexander Zverev den begehrten Zitel sichern.