US Open: Viertelfinals mit Alexander Zverev heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ab heute stehen bei den US Open die Viertelfinal-Spiele an. Mit Alexander Zverev ist auch der große deutsche Hoffnungsträger gefordert. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Partien im TV und Livestream.

US Open, Viertelfinals: Die Spiele des Tages im Überblick

Alle Spiele finden im Arthur Ashe Stadium, der größten Tennisanlage der Welt, statt, aufgeteilt in eine Day Session und eine Night Session.

Zeit Spieler A Spieler B 18 Uhr Jennifer Brady (28) Yulia Putintseva (23) im Anschluss Borna Coric (27) Alexander Zverev (5) 1 Uhr Naomi Osaka (4) Shelby Rogers im Anschluss Pablo Carreno Busta (20) Denis Shapovalov (12)

US Open: Tag 8 heute live im TV und Livestream sehen

Um die Berichterstattung zu den US Open kümmert sich Eurosport. Der Sportsender zeigt die wichtigsten Matches des Turniers auf Eurosport und Eurosport 2, die Viertelfinals sind dort allesamt in voller Länge zu sehen. Auch ein Livestream ist verfügbar.

Auch auf DAZN könnt Ihr beim Grand-Slam-Turnier in New York live dabei sein. Mit einem Abo beim Streamingdienst habt Ihr Zugriff auf den Eurosport-Channel - und somit sämtliche Übertragungen von den US Open!

US Open: Zverev gegen Coric heute im Liveticker

Zu den Highlights des Turniers stehen Euch bei SPOX ein ausführliche Liveticker bereit, mit denen Ihr stets auf dem Laufenden bleibt. Heute gilt dies für die Partie Zverev gegen Coric.

Alexander Zverev: Der Weg ins Viertelfinale der US Open

Zverev, der bei den US Open noch nie im Viertelfinale stand, hatte in seiner Auftaktpartie gegen den Südafrikaner Kevin Anderson große Mühe. Stärker präsentierte er sich in den folgenden Runden und siegte letztlich dreimal souverän.

Runde Gegner Ergebnis 1 Kevin Anderson (RSA) 7:6, 5;7, 6;3, 7;5 2 Brandon Nakashima (JPN) 7;5, 6:7, 6;3, 6:1 3 Adrian Mannarino (FRA) 6;7, 6;4, 6;2 6;2 4 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6:2, 6:2, 6:1

US Open, Herren: Die Top Ten der Setzliste

Nach der Disqualifiktaion von Top-Favorit Novak Djokovic ist klar: Es wird bei den US Open 2020 einen Debütanten-Sieger geben. Neben Nole isnd auch schon Tsitsipas, Berrettini, Goffin und Schwartzmann aus dem Turnier ausgeschieden.