French Open 2020 heute live: Zverev, Thiem und Co. live im TV und Livestream

Die French Open nehmen richtig Fahrt auf: Am heutigen Dienstag schlagen unter anderen Alexander Zverev, Dominic Thiem und Serena Williams auf. Wo Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

French Open heute live: Zverev trifft auf Herbert

Alexander Zverev trifft in der Runde der letzten 32 auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert. In der ersten Runde setzten sich sowohl Zverev als auch sein französischer Kontrahent problemlos mit 3:0 durch. In der Weltrangliste liegt der Deutsche aktuell 71 Plätze weiter vorne: Zverev belegt den siebten Rang, Herbert rangiert auf dem 78. Platz.

Zverev hofft auf seine Leistungen bei den US Open aufbauen zu können. Damals unterlag er erst im Finale knapp mit 2:3 gegen den Österreicher Dominic Thiem. Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Zverev und Herbert liegt mittlerweile mehr als vier Jahre zurück. Am 25. Mai 2016 setzte sich Zverev - ebenfalls bei den French Open - mit 3:1 durch.

Zu welcher Uhrzeit genau die Begegnung steigen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Die exakten Aufschlagszeiten werden immer erst an dem jeweiligen Spieltag bekanntgegeben.

French Open heute live: Thiem tritt gegen Sock an

Ebenfalls im Einsatz ist auch der österreichische Superstar Dominic Thiem. Thiem trifft in seinem zweiten Spiel auf den US-Amerikaner Jack Sock. Sock, der sich durch die Qualifikationsrunde kämpfen musste, gewann bislang alle vier Spiele auf dem französischen Sand.

In der Weltrangliste belegt Sock aktuell den 310. Platz, Thiem liegt nach seinem beeindruckenden Sieg bei den US Open derweil auf dem dritten Platz der Welt. In der ersten Runde setzte sich Thiem ohne Satzverlust gegen den Kroaten Marin Cilic durch.

Bei den Damen schlägt zudem die US-Amerikanerin Serena Williams auf. Nach ihrem Erfolg über Kristie Ahn trifft sie auf die Bulgarin Tsvetana Pironkova. Derweil ist auch Simona Halep im Einsatz. Die Nummer zwei der Welt muss gegen ihre rumänische Landsfrau Irina-Camelia Begu, die den 72. Rang der Weltrangliste belegt, antreten.

French Open heute live im TV und Livestream

