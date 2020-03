Pure Dominanz! Rafael Nadal gewinnt ATP-Turnier in Acapulco ohne Satzverlust

Rafael Nadal hat beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco seinen 85. Titel auf der Profitour gewonnen. Der Weltranglistenzweite aus Spanien setzte sich im Finale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz souverän mit 6:3, 6:2 durch. Für Nadal war es sein dritter Erfolg in Acapulco nach 2005 und 2013, im gesamten Turnierverlauf gab der 33-Jährige keinen Satz ab.

An der Spitze des Rankings liefert sich Nadal weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Dauerrivalen Novak Djokovic. Der Serbe hatte bereits am Samstag seinen fünften Turniersieg in Dubai und seinen 79. Titel insgesamt gefeiert. Djokovic ist nach dem 6:3, 6:4 gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in der Saison 2020 weiter ungeschlagen, es war sein 18. Sieg nach dem Jahreswechsel.

© getty

Djokovic bleibt damit auf Platz eins der Weltrangliste, Nadal folgt mit wenigen Punkten Abstand. Alexander Zverev (Hamburg) wird ab Montag trotz seiner überraschenden Achtelfinal-Niederlage in Acapulco weiter als Siebter geführt.