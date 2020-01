Australian Open - Tag 5: Serena Williams scheitert dramatisch - Karriereende bei Caroline Wozniacki

Die ehemalige Weltranglistenerste Serena Williams ist bei ihrer Jagd nach dem 24. Grand-Slam-Titel in einem dramatischen Match bereits in der 3. Runde der Australian Open (14. Januar bis 2. Februar live im Eurosport-Channel auf DAZN) gescheitert. Die Karriere von Caroline Wozniacki fand hingegen in der Nacht zu Freitag ihr Ende. Julia Görges kämpft gegen Alison Riske (18/USA) um den Einzug ins Achtelfinale (JETZT im LIVE-TICKER).

Serena Williams (USA) ist auf der Jagd nach dem 24. Einzeltitel bei einem Grand Slam und damit dem Rekord der Australierin Margaret Court ein weiteres Mal vorzeitig gescheitert. Sie verlor am Freitag in der dritten Runde der Australian Open in einem dramatischen Match mit 4:6, 7:6 (7:2), 5:7 nach 2 Stunden und 43 Minuten gegen die Chinesin Wang Qiang.

Die 38 Jahre alte Williams hat seit ihrem Sieg in Melbourne vor drei Jahren nur das Turnier in Auckland/Neuseeland gut eine Woche vor Beginn der Australian Open gewonnen. 2018 und 2019 war sie jeweils erst im Finale von Wimbledon und bei den US Open am 24. Sieg gescheitert, 2018 an Angelique Kerber.

Australian Open: Caroline Wozniackis Karriere ist zu Ende

Während Williams lediglich ihren 24. Grand-Slam-Titel verpasste, ist die Karriere von Caroline Wozniacki zu Ende. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Dänemark unterlag in der dritten Runde der Australian Open mit 5:7, 6:3, 5:7 gegen die Tunesierin Ons Jabeur.

Wozniacki (29) hatte im Dezember angekündigt, dass das Turnier in Melbourne, wo ihr 2018 ihr einziger Sieg bei einem Garnd Slam gelungen war, ihr letztes sein werde. Sie war insgesamt 71 Wochen die Nummer eins. Den Rücktritt hatte Wozniacki auch mit ihrer Krankheit begründet. Sie leidet an Rheumatoider Arthritis.

Australian Open: Djokovic dominiert früh - Federer später gegen Milman

Bei den Herren hat Turnierfavorit Novak Djokovic in seinem Drittrundenmatch gegen Yoshihito Nishioka früh Kurs auf das Achtelfinale genommen. Den ersten Satz sicherte sich der Serbe souverän mit 6:3. Hier könnt Ihr das Match im Live-Ticker verfolgen. Gegen 10.30 Uhr wird auch Roger Federer sein Drittrundenmatch gegen John Millman bestreiten. Hier geht's zum Live-Ticker.

Australian Open: Die wichtigsten Matches von Tag 5