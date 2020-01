Australian Open heute live mit Zverev und Thiem im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Mit Alexander Zverev und Dominic Thiem wollen heute zwei deutschsprachige Teilnehmer ins Halbfinale der Australian Open einziehen. Alles zu den Partien und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Australian Open: Die Spiele des heutigen Tages

Herren:

Über mangelnde Spitzenspiele braucht sich heute keiner beschweren. Zuerst spielt die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev gegen den Schweizer Stan Wawrinka. Danach folgt das Spiel von Rafael Nadal gegen den Österreicher Dominic Thiem.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 4.30 Uhr Stan Wawrinka Alexander Zverev 9.30 Uhr Rafael Nadal Dominic Thiem

Damen:

Bei den Damen tritt heute zuerst Anett Kontaveit gegen Mit-Favoritin Simona Halep an. Danach folgt die Partie von Garbine Muguruza gegen die Kerber-Bezwingerin Anastassija Pawljutschenkowa.

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 1 Uhr Anett Kontaveit Simona Halep 2.30 Uhr Garbine Muguruza Anastassija Pawljutschenkowa

Australian Open heute im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres liegt bei Eurosport. Am Mikrofon sind unter anderem Matthias Stach und Experte Boris Becker. Neben der klassischen TV-Übertragung könnt Ihr die Australian Open sogar bei DAZN sehen.

Australian Open mit Zverev und Thiem heute im Liveticker

Beide Herren-Spiele könnt Ihr heute auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Australian Open 2020: Preisgeld

Insgesamt werden bei den Australian Open 71 Millionen Australian Dollar (rund 44 Millionen Euro) an Preisgeld ausgeschüttet. Alexander Zverev kündigte an, beim Turnier-Sieg seine kompletten Prämien zu spenden.