Davis Cup heute live: Alle Spiele mit Deutschland und Co. im TV und Livestream

Am heutigen Freitag finden die letzten drei Viertelfinals im Davis Cup statt. Unter anderem trifft Deutschland auf Großbritannien. SPOX verrät euch, wo ihr die Spiele sehen könnt.

Davis Cup 2019: Wo werden die Finals gespielt?

Die Finalrunde des Davis Cup wird vom 18. bis zum 24. November 2019 in Madrid ausgetragen. Die Spiele am Freitag markieren somit den fünften Tag des siebentägigen Turniers. Gespielt werden die Matches in der Caja Magica, die drei Sportarenen beinhaltet: Das Estadio Manolo Santana mit einer Zuschauerkapazität von 12.442, das Estadio Arantxa Sanchez mit 3.194 Zuschauern sowie das Estadio 3 mit 2.730 Plätzen.

Davis Cup 2019: So könnt ihr die Spiele live sehen

Alle drei Spiele am Freitag werden live von DAZN übertragen. Das bedeutet, dass der Streaming-Anbieter die Begegnungen von Serbien gegen Russland, Deutschland gegen Großbritannien und Argentinien gegen Spanien zeigt. Darüber hinaus bietet DAZN eine Konferenz an, da das deutsche und das spanische Match zeitgleich stattfinden werden.

Die Übersicht der Spiele seht ihr hier:

Uhrzeit Tean 1 Team 2 10:30 Uhr Serbien Russland 17:30 Uhr Argentinien Spanien 17:30 Uhr Großbritannien Deutschland

Davis Cup 2019: So geht es weiter

Nach den Spielen am Freitag werden am Samstag die Halbfinals und am Sonntag das Finale des Davis Cups ausgespielt. Das erste Halbfinale zwischen Serbien/Russland und Australien/Kanada startet um 10:30 Uhr, das zweite Spiel zwischen Großbritannien/Deutschland und Argentinien/Spanien findet um 17:30 Uhr statt.

Das Finale am Sonntag wird um 16:00 Uhr gespielt. Vor dem Finale wird zudem Musik-Superstar Shakira auftreten.

Die weiteren Spiele findet ihr hier im Überblick:

Spiel Zeit Team 1 Team 2 VF1 Freitag, 10:30 Uhr Serbien Russland VF2 Donnerstag, 18:00 Uhr Australien Kanada VF3 Freitag, 17:30 Uhr Großbritannien Deutschland VF4 Freitag, 17:30 Uhr Argentinien Spanien HF1 Samstag, 10:30 Uhr Sieger VF1 Kanada HF2 Samstag, 17:30 Uhr Sieger VF3 Sieger VF4 Finale Sonntag, 16:00 Uhr Sieger HF1 Sieger HF2

Davis Cup 2019: Das ist das deutsche Team

Deutschland tritt im Davis-Cup-Finale ohne Alexander Zverev an. Der wohl beste deutsche Spieler kritisierte den neuen Modus des Turniers heftig und erklärte, er sei "zu 100 Prozent gegen das System". Die Last wird daher im deutschen Team auf mehreren Schultern verteilt.

Für Deutschland spielen somit Jan-Lennard Struff, Philipp Kohlschreiber, Dominik Koepfer und im Doppel die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies. Trainer des deutschen Teams ist Michael Kohlmann.