Alexander Zverev bei den ATP-Finals in London: Gruppe, Gegner, Spielplan

Nach seinem Triumph im vergangenen Jahr bei den ATP-Finals ist Alexander Zverev auch dieses Jahr wieder in London am Start. Hier erfahrt Ihr, gegen wen die deutsche Nummer eins antreten muss und wo Ihr die Matches verfolgen könnt.

Alexander Zverev bei den ATP-Finals: Gruppe

Alexander Zverev wurde in die sogenannte Gruppe Andre Agassi gelost. Dort trifft er auf Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev.

In der anderen Gruppe Björn Borg sind weitere vier Spieler vertreten. In dieser duellieren sich Dominic Thiem, Novak Djokovic, Roger Federer und Matteo Berrettini.

Platz Spieler Nation Siege Sätze Games 1 Alexander Zverev Deutschland 1-0 2-0 12-6 2 Daniil Medvedev Russland 1-0 2-0 13-10 3 Stefanos Tsitsipas Griechenland 0-1 0-2 10-13 4 Rafael Nadal Spanien 0-1 0-2 6-12

Alexander Zverev bei den ATP-Finals: Spielplan

Der Modus sieht vor, dass alle Spieler in der Gruppenphase einmal gegeneinander spielen. Die Spieler, die nach drei Matches am besten abgeschnitten haben, ziehen ins Halbfinale ein, wo die zwei Gruppenbesten der anderen Gruppe auf sie warten.

Zverev hat sein Auftaktmatch bereits gewonnen. Mit einer überragenden Vorstellung besiegte der Vorjahressieger Rafael Nadal klar in zwei Sätzen.

Datum Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit/Ergebnis LIVETICKER 11.11.2019 Alexander Zverev Rafael Nadal 6:2, 6:4 - 13.11.2019 Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas 21 Uhr LIVETICKER 15.11.2019 Alexander Zverev Daniil Medvedev t.b.d. LIVETICKER

ATP Tour Finals 2019: TV-Übertragung der Spiele von Alexander Zverev

Die ATP-Finals laufen nicht im Free-TV. Stattdessen zeigt Sky alle Matches aus der O2-Arena in London.

Die Partien von Alexander Zverev sind folglich nur beim Pay-TV-Sender zu sehen. Ab 13 Uhr beginnt beispielsweise am Mittwoch die Übertragung. Auch die Matches der Doppel-Konkurrenz, die zwischen den Einzelpaarungen angesetzt sind werden gezeigt. Ab 21 Uhr wird dann das Spiel Zverev gegen Tsitsipas live auf Sky Sport 1 HD zu sehen sein.

Neben der TV-Übertragung bietet Sky das Match auch im Livestream via Sky Go an, allerdings braucht Ihr hierfür ebenfalls ein Abonnement.

ATP-Finals mit Alexander Zverev im Liveticker

Bei SPOX verpasst Ihr ebenfalls nichts von den ATP-Finals. Wir bieten zu allen Matches der Einzelkonkurrenz einen eigenen Liveticker an.

ATP Finals London: Preisgeld und Punkte für die Weltrangliste

In London gibt es pro Gruppensieg 200 Punkte für das Ranking. 400 Punkte gibt es für einen Sieg im Halbfinale, 500 für den Turniererfolg. Ein ungeschlagener Champion reist also mit 1.500 Punkten ab. Das Preisgeld ergibt sich wie folgt:

215.000 US-Dollar für die Teilnahme

215.000 US-Dollar pro Gruppensieg

657.000 US-Dollar für einen Finaleinzug

1,354 Millionen US-Dollar für einen Finalsieg

ATP Finals: Die Sieger in London