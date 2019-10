Kohlschreiber vergibt fünf Matchbälle und verliert gegen Chatschanow

Philipp Kohlschreiber hat an seinem 36. Geburtstag beim ATP-Turnier in Moskau nach fünf vergebenen Matchbällen einen Überraschungserfolg verpasst. Der Augsburger verlor im Achtelfinale gegen den an Nummer zwei gesetzten Russen Karen Chatschanow 6:3, 3:6, 6:7 (7:9).

Erst am Dienstag hatte Kohlschreiber durch den Auftakterfolg gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour seit zweieinhalb Monaten gefeiert.

Beim Stand von 5:3 im Entscheidungssatz vergab Kohlschreiber, der nach einer bisher schwachen Saison nur noch den 76. Platz der Weltrangliste belegt, bei eigenem Aufschlag zwei Matchbälle. Bei 6:5 fehlte ihm erneut nur ein Punkt zum Sieg, im Tiebreak vergab er zwei weitere Chancen. Nach 2:23 Stunden verwandelte Chatschanow, Nummer acht der Welt, schließlich seinen ersten Matchball.

Beim mit 922.520 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der russischen Hauptstadt war Kohlschreiber der einzige deutsche Vertreter.