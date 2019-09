US Open: Serena Williams marschiert ins Finale und stellt Rekord auf

Serena Williams steht zum zehnten Mal im Endspiel der US Open und ist nur noch einen Sieg von ihrem 24. Grand-Slam-Titel entfernt. Die 37 Jahre alte US-Amerikanerin besiegte am Donnerstagabend (Ortszeit) die Ukrainerin Jelena Svitolina in 70 Minuten 6:3, 6:1.

Im Finale am Samstag (22 Uhr MESZ) spielt Williams gegen die Kanadierin Bianca Andreescu um ihren siebten Titel in New York.

"Es wirkt echt verrückt, dass ich in einem weiteren Finale stehe. Aber ich erwarte eigentlich auch nicht viel weniger", sagte Williams, die mit ihrem 101. Sieg in Flushing Meadows die Bestmarke ihrer Landsfrau Chris Evert einstellte.

Andreescu zog durch ein 7:6 (7:3), 7:5 gegen die Schweizerin Belinda Bencic in ihr erstes Grand-Slam-Endspiel ein. Die 19-Jährige erreichte bei ihrem Hauptfeld-Debüt in New York als erst zweite Kanadierin ein Major-Finale und gehört einem Kreis von nur sechs Spielerinnen an, die binnen ihrer ersten vier Grand-Slam-Teilnahmen bereits das Endspiel erreichten.

"Das fühlt sich nicht real an", sagte Andreescu: "Es ist ein Traum, der wahr wird, gegen Serena im Finale der US Open zu spielen. Es ist verrückt."

US Open: Williams stellt Rekord auf

Für Williams ist es seit der Geburt ihrer Tochter Alexis Olympia im September 2017 die vierte Chance, den Rekord der Australierin Margaret Court von 24 Major-Titeln einzustellen. Im Vorjahr wurde die Finalniederlage in New York gegen Naomi Osaka von ihren verbalen Attacken gegen Schiedsrichter Carlos Ramos überschattet, dazu musste sie sich in Wimbledon jeweils Angelique Kerber und Simona Halep im Endspiel geschlagen geben.

Svitolina, die schon im Juli in Wimbledon das Halbfinale erreicht hatte, fiel vor allem durch verpasste Chancen auf: Gleich sechs Breakbälle konnte sie im ersten Satz nicht nutzen. Extrem zielstrebig und fokussiert zeigte sich hingegen Williams, mit zwei Breaks zum 4:1 sorgte sie im zweiten Durchgang für die Vorentscheidung.

Die 22 Jahre alte Bencic war im ersten Durchgang gegen Andreescu die bessere Spielerin, konnte aber einen Satzball nicht nutzen. Im zweiten Satz brachte die Schweizerin in ihrem ersten Major-Halbfinale eine 5:2-Führung nicht über die Runden, Andreescu beendete die Partie nach 2:13 Stunden mit ihrem dritten Matchball.

Williams stellte indes einen Rekord für die größte Zeitspanne zwischen der ersten und der jüngsten Finalteilnahme bei Grand Slams im Damen-Tennis auf. Zwischen ihrem ersten Major-Finale 1999, das sie ebenfalls in New York gegen die Schweizerin Martina Hingis gewann, und dem Endspiel am Samstag liegen 19 Jahre und 362 Tage. Gleichzeitig ist Williams die älteste Finalteilnehmerin in der Ära des Profitennis (seit 1968).