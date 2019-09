Laver Cup live: Der 2. Spieltag heute im TV, Livestream und Liveticker

Nach einem ereignisreichen ersten Tag beim diesjährigen Laver Cup, stehen heute die nächsten Begegnungen bei diesem prestigeträchtigen Turnier auf dem Programm. Hier bei SPOX erfahrt Ihr alles Wichtige zum Laver Cup und wo Ihr die Matches live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Laver Cup 2019: Austragungsort

Zum ersten Mal in der mittlerweile dreijährigen Geschichte des Laver Cups, wird das Turnier im schweizerischen Genf ausgetragen. Dort wird seit Freitag wieder Tennis auf Weltklasse-Niveau gespielt. Der Showdown steht am Sonntag an, denn an diesem Tag werden nicht nur die letzten Matches ausgetragen, sondern auch das Siegerteam gekürt.

Laver Cup: Die Paarungen an Matchday 2

Wie bereits gestern besteht der zweite Spieltag beim diesjährigen Laver Cup aus drei Einzel- und einer Doppel-Partie. Wie die Paarungen auf dem Papier aussehen, seht Ihr in der folgenden Übersicht:

Zverev gegen Isner (13 Uhr)

Federer gegen Kyrgios (im Anschluss)

Nadal gegen Raonic (19 Uhr)

Nadal/Tsitsipas gegen Kyrgios/Sock (im Anschluss)

Laver Cup heute live im TV und Stream

Die Übertragungsrechte für alle Spiele des Laver Cups liegen in diesem Jahr beim Free-TV-Sender Eurosport. Dank der Kooperation mit DAZN, können auch Abonnenten des Streaming-Dienstes den Laver Cup live im Stream verfolgen. Dafür zahlt Ihr keinen Cent Aufpreis. Natürlich ist das Event auch im EurosportPlayer zu sehen.

Eurosport unterteilt die Übertragung an insgesamt drei Tagen in mehrere Sendungen. Wie die Sendezeiten aussehen, seht Ihr hier:

Tag 1: Freitag, 20.09, 12:55 - 17:00 Uhr

Freitag, 20.09, 12:55 - 17:00 Uhr Tag 2 : Samstag, 21.09, 12:55 - 15:00 Uhr und 18:55 - 23:00 Uhr

: Samstag, 21.09, 12:55 - 15:00 Uhr und 18:55 - 23:00 Uhr Tag 3: Samstag, 22.09, 11:55 - 20:00 Uhr

Laver Cup heute live im Ticker

Tennis-Fans, die keine Zeit für eine Übertragung mit Bewegtbild haben, sind im SPOX-Liveticker bestens aufgehoben. Hier verpasst Ihr garantiert keine Szene und bleibt das komplette Turnier über auf dem Laufenden.

Laver Cup 2019: Hochkarätig besetztes Turnier

Auch in diesem Jahr ist das Turnier in zwei Teams unterteilt. Das Team Europa und das Team Welt. Diese bestehen zum einen, aus den jeweils vier am höchsten in der Weltrangliste gerankten Spielern und zwei von den Kapitänen ausgewählten Wild-Card-Playern. Die Kapitäne sind in diesem Jahr Björn Borg und Thomas Enqvist für Europa und John und Patrick McEnroe für das Team "Welt"