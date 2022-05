Die Snookerweltmeisterschaft 2022 startet heute in ihren letzten Tag. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr den zweiten Finaltag heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Es war wohl der Aufreger des gestrigen Tages: Aufgrund einer unangemessenen Geste zum Ende des achten Frames, belegte der Schiedsrichter, Ronnie O'Sullivan mit einer offiziellen Verwarnung. Der Snooker-Weltranglistenerste bestritt jedoch die Vorwürfe und konfrontierte den Offiziellen mehrfach mit den Worten "Was hast du gesehen?". Dieser verzichte jedoch darauf, näher auf das Vergehen einzugehen. Dies schien auch Gegenspieler Judd Trump sichtlich zu irritieren: "Du hättest es nach dem Frame sagen können", meinte der Weltmeister von 2019 im Anschluss an die Partie.

All dem Trubel zum Trotz geht Ronnie O'Sullivan mit einer deutlichen Führung in den entscheidenden WM-Tag. Nach zwei von maximal vier Sessions führt der Engländer klar mit 12:5. Gewinnt "the Rocket" sechs der acht Frames in der heutigen Nachmittagssession (ab 14.00 Uhr), so kann er sich bereits vorzeitig siebenmaliger Weltmeister nennen. Gelingt Ihm dies nicht, hat er in der Abendsession (ab 20.00 Uhr) die finale Gelegenheit dazu, die insgesamt 18 notwendigen Frames vollzumachen.

Snooker-WM: Der zweite Finaltag heute live im TV und Livestream - Alle Infos auf einen Blick

Wettbewerb: Snooker-WM

Snooker-WM Spielrunde: Finale

Finale Datum: Montag, 2. Mai

Montag, 2. Mai Uhrzeit: Nachmittagssession: ab 14.00 Uhr (maximal acht Frames) Abendsession: ab 20.00 Uhr (maximal zehn Frames)

Ort: Crucibile Theatre in Sheffield, England

© getty Ronnie O'Sullivan hat heute die Möglichkeit, seinen insgesamt siebten Weltmeistertitel zu gewinnen.

Snooker-WM: Der zweite Finaltag heute live im TV und Livestream

Die Endrunde der Snooker-WM seht Ihr exklusiv beim Sportsender Eurosport 1. Im folgenden erklären wir Euch, wie Ihr auf die Übertragung im linearen Fernsehen sowie im Livestream zugreifen könnt.

Snooker-WM: Der zweite Finaltag heute live im Free-TV

Der Sender Eurosport ist im Free-TV verfügbar. Demzufolge könnt Ihr Euch den zweiten Finaltag der Snooker-WM komplett kostenfrei zu Gemüte führen.

Die Übertragungszeiten beider Sessions seht Ihr im folgenden:

Nachmittagssession: ab 13.45 Uhr

ab 13.45 Uhr Abendsession: ab 19.45 Uhr

Snooker-WM: Der zweite Finaltag heute im Livestream

Anders als im Falle des linearen Fernsehens, ist der Zugriff auf den Eurosport-Kanal via Stream nicht gänzlich kostenfrei. Stattdessen gibt es drei Möglichkeiten, auf die Liveübertragung zuzugreifen - alle drei sind kostenpflichtig. Welche Übertragungswege Ihr hier nutzen könnt, seht Ihr in der folgenden Auflistung.

Die Ausstrahlungszeiten sind unverändert zur obigen Erwähnung.

Snooker-WM: Der zweite Finaltag heute live im TV und Livestream - Die Sieger der vergangenen Jahre