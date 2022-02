Tour de France 2022: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream

Im Radsport nähern wir uns langsam aber sicher dem Höhepunkt des Jahres. Alle Informationen zum Termin, Zeitplan, Strecke, Etappenplan und Übertragung der 109. Tour de France gibt es hier.

Auch diesen Sommer ist es wieder so weit: Das wichtigste Etappenrennen des Radsports geht in seine 109. Auflage, die Tour de France 2022. Mit Dänemark, Belgien, der Schweiz und natürlich Frankreich stehen dieses Jahr ganze vier Länder auf dem Programm.

Tour de France: Termine und Zeitplan 2022

Im Gegensatz zu 2020 konnte die Tour de France vergangenes Jahr trotz Corona-Pandemie wieder ohne Verschiebung stattfinden. Auch dieses Jahr ist die Tour wieder an ihrem im Sportkalender angestammten Platz zu finden.

Das wichtigste Etappenrennen des Radsports startet am 1. Juli in Kopenhagen in Dänemark und endet am 24. Juli traditionell mit der Etappe in die französische Hauptstadt Paris.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick

Bei der diesjährigen Tour de France werden 21 Etappen gefahren. Vom Start bis ins Ziel in Paris müssen die Fahrer 3328 Kilometer zurücklegen. Es gibt sechs Bergetappen mit fünf Bergankünften, sieben Etappen durch die französischen Mittelgebirge, sechs Flachetappen und zwei Zeitfahren. Die 21 Etappen der Tour de France 2022 im Überblick.

Etappe Datum Start -Ziel Streckenlänge 1. Etappe 1. Juli 2022 Kopenhagen - Kopenhagen 13 km 2. Etappe 2. Juli 2022 Roskilde - Nyborg 199 km 3. Etappe 3. Juli 2022 Vejle - Sønderborg 182 km Transfertag 4. Juli 2022 4. Etappe 5. Juli 2022 Dünkirchen - Calais 172 km 5. Etappe 6. Juli 2022 Lille - Arenberg Porte du Hainaut 144 km 6. Etappe 7. Juli 2022 Binche - Longwy 220 km 7. Etappe 8. Juli 2021 Tomblaine - Planche des Belles Filles 176 km 8. Etappe 9. Juli 2022 Dole - Lausanne 184 km 9. Etappe 10. Juli 2022 Aigle - Chatel Le Portes du Soleil 183 km 1. Ruhetag 11. Juli 2022 10. Etappe 12. Juli 2022 Morzine - Megeve 148 km 11. Etappe 13. Juli 2022 Albertville - Col du Granon 149 km 12. Etappe 14. Juli 2022 Braincon - Alpe d´Huez 166 km 13. Etappe 15. Juli 2022 Bourg d´Oisans - Saint-Etienne 195 km 14. Etappe 16. Juli 2022 Saint-Etienne - Mende 195 km 15. Etappe 17. Juli 2022 Rodez - Carcassone 200 km 2. Ruhetag 18. Juli 2022 16. Etappe 19. Juli 2022 Carcassone - Foix 179 km 17. Etappe 20. Juli 2022 Saint-Gaudens - Peyragudes 130 km 18. Etappe 21. Juli 2022 Lourdes - Hautacam 143 km 19. Etappe 22. Juli 2022 Castelnau-Magnoac - Cahors 189 km 20. Etappe 23. Juli 2022 Lacapelle Marival - Rocamadour 40 km 21. Etappe 24. Juli 2022 Paris La Defense - Paris Champs-Élysées 112 km

Tour de France 2022 live im TV und Livestream

Die Tour de France wird auch in diesem Jahr in aller Ausführlichkeit live im TV und im Livestream übertragen - und das gleich von mehreren Anbietern.

Tour de France: Übertragung im Free-TV

Im Free-TV werden alle Etappen der Tour de France 2022 von Eurosport und der ARD übertragen. Eurosport, das "Home of Cycling", zeigt alle Etappen in voller Länge im frei empfangbaren TV auf Eurosport1.

Bei der letztjährigen Tour hat die ARD mit ihren Übertragungen im Spartensender One begonnen. Die letzten Kilometer jeder Etappe und die Zieleinfahrt in Paris waren dann live im Hauptprogramm der ARD zu sehen. Ob es dieses Jahr wieder so abläuft, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Tour de France: Übertragung im Livestream

Eurosport und die ARD bieten an jedem Tag der Tour de France einen Livestream an. Dort könnt Ihr die jeweilige Etappe jeweils komplett sehen. Der Livestream der ARD ist kostenlos, der Eurosport-Player ist dagegen kostenpflichtig.

Außerdem könnt Ihr die Tour de France live bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst hat eine Kooperation mit Eurosport und deshalb die beiden Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2 im Programm.

Ein Abonnement bei DAZN schlägt mit monatlichen 29,99 Euro zu Buche. DAZN bietet zudem ein Jahres-Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Falls Ihr vor dem 01. Februar bei DAZN ein Abo abgeschlossen habt, ändert sich Euer derzeitiger Tarif bis zum 31. Juli nicht.

© getty Die Tour de France 2022 hat 21. Etappen.

Tour de France 2022: Teams

Bei der Tour de France werden in diesem Jahr 22 Teams an den Start gehen. Mit Bora-Hansgrohe und dem Team DSM sind auch zwei Teams aus Deutschland dabei.

Team Land AG2R Citroen Team Frankreich Bora-hansgrohe Deutschland Quick Step Alpha Vinyl Team Belgien Groupama-FDJ Frankreich Jumbo-Visma Niederlande UAE Team Emirates Vereinigte Arabische Emirate Astana-Quazaqstan Team Kasachstan Intermarche-Wanty-Gobert Belgien EF Education-Easy Post USA Ineos Grenadiers Großbritannien Lotto Soudal Belgien Team DSM Deutschland Bahrain Victorious Bahrain Cofidis Frankreich Team BikeExchange Australien Israel Start-Premier Tech Israel Movistar Team Spanien Trek-Segafredo USA Alpecin-Fenix Belgien TotalEnergies Frankreich B&B Hotels-KTM Frankreich Arkea-Samsic Frankreich

Tour de France: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre