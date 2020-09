Tour de France: Die 5. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem Primoz Roglic bei der gestrigen Bergankunft ein kleines Ausrufezeichen gesetzt hat, bleibt es heute flach. Alles rund um die fünfte Etappe und die Übertragung im TV und Livestream gibt es hier bei SPOX.

Tour de France heute live: Die 5. Etappe im Porträt

In der heutigen 5. Etappe geht es für die Fahrer von Gap nach Privans. Gefahren werden hierbei 183 Kilometer.

Es stehen zwei Berge der vierten Kategorie an. Der letzte Kilometer wird nach einer eher flachen Etappe dann nochmal spannend: Über 50 Höhenmeter müssen erklommen werden. Es hört sich also nicht nach einem klassischen Sprint für Andre Greipl & Co. an.

Start der Etappe ist um 13.10 Uhr. Je nach Tempo der Fahrer wird zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr mit der Ankunft in Privans gerechnet.

Tourdirektor Christian Prudhomme sagt zur heutigen Etappe: "Die Durchquerung der Provence führt das Peloton durch das Land der Olivenbäume an Nyons vorbei bis ins Reich des Nougats in Montelimar. Aber im Rhonetal hat der Massensprint im Radsport Tradition. Am Schluss einer vermeintlich flachen Strecke, die über mehrere Kilometer ansteigt, spricht der Sprint von Privas die Spezialisten unter den Spezialisten an."

TV und Livestream: So läuft die Übertragung der 5. Etappe der Tour de France

Die Tour de France wird in diesem Jahr wie gewohnt von der ARD und Eurosport übertragen.

Die ARD teilt die Übertragung der Etappe auf: Ab 13.55 Uhr zeigt der Spartensender ONE die Anfänge der Etappe. Die ARD geht erst um 16.05 Uhr, also wenn es richtig spannend wird, auf Sendung. In der ARD führen Euch Moderator Michael Antwerpes, Kommentator Florian Naß und Experte Fabian Wegmann durch die Übertragung. Die komplette Etappe wird von der ARD auch im Livestream übertragen. Diesen findet Ihr unter Sportschau.de.

Wenn Ihr keine Lust habt, zwischen den Etappen die Sender zu wechseln, dann ist Eurosport die richtige Adresse für Euch. Bereits ab 13.20 Uhr beginnt hier die Übertragung der heutigen Etappe.

In diesem Jahr fungiert nicht mehr Jean-Claude Leclerq als Experte. Dafür hat sich Eurosport gleich drei Experten gesichert.

Kommentator: Karsten Migels

Karsten Migels Experten: Jens Voigt, Rolf Aldag und Bernhard Eisel

Jens Voigt, Rolf Aldag und Bernhard Eisel Hintergrundinformationen: Ron Ringguth und Marc Rohde

Eurosport könnt Ihr natürlich auch im Livestream verfolgen, dieser ist aber kostenpflichtig. Ihr könnt den Eurosport-Livestream auch mit Eurem DAZN-Account sehen! Das geht ganz einfach: Auf DAZN schaltet Ihr einfach den Eurosport-Channel ein.

Tour de France im Liveticker: Die 5. Etappe heute live

Im Liveticker von SPOX könnt Ihr ebenfalls live dabei sein.

Tour de France 2020: Die Etappenprofile im Überblick © getty/Philippe Lopez 1/25 Am Samstag beginnt mit zweimonatiger Verspätung die 107. Tour de France. Die Rundfahrt steigt mit Fans, aber unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Organisatoren wissen: Coronafälle können zum Abbruch führen. © letour.fr 2/25 Die Route ist vom Start an immens bergig. Von den 21 Etappen über insgesamt 3484 km enden sechs mit einer Bergankunft, darunter auch das einzige Zeitfahren. Hier gibt es die Etappenprofile. © letour.fr 3/25 1. Etappe (Samstag, 29. August): Nizza - Nizza (156 km/flach) © letour.fr 4/25 2. Etappe (Sonntag, 30. August): Nizza - Nizza (186 km/Gebirge) © letour.fr 5/25 3. Etappe (Montag, 31. August): Nizza - Sisteron (198 km/flach) © letour.fr 6/25 4. Etappe (Dienstag, 1. September): Sisteron - Orcieres-Merlette (160,5 km/hügelig) © letour.fr 7/25 5. Etappe (Mittwoch, 2. September): Gap - Privas (183 km/flach) © letour.fr 8/25 6. Etappe (Donnerstag, 3. September): Le Teil - Mont Aigoual (191 km/hügelig) © letour.fr 9/25 7. Etappe (Freitag, 4. September): Millau - Lavaur (168 km/flach) © letour.fr 10/25 8. Etappe (Samstag, 5. September): Cazeres-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km/Gebirge) © letour.fr 11/25 9. Etappe (Sonntag, 6. September): Pau - Laruns (153 km/Gebirge) © imago images/Belga 12/25 Ruhetag in La Charente-Maritime (Montag, 7. September) © letour.fr 13/25 10. Etappe (Dienstag, 8. September): Le Chateau-d'Oleron - Saint-Martin-de-Re (168,5 km/flach) © letour.fr 14/25 11. Etappe (Mittwoch, 9. September): Chatelaillon-Plage - Poitiers (167,5 km/flach) © letour.fr 15/25 12. Etappe (Donnerstag, 10. September): Chauvigny - Sarran Correze (218 km/hügelig) © letour.fr 16/25 13. Etappe (Freitag, 11. September): Chatel-Guyon - Puy Mary Cantal (191,5 km/Gebirge) © letour.fr 17/25 14. Etappe (Samstag, 12. September): Clermont-Ferrand - Lyon (194 km/flach) © letour.fr 18/25 15. Etappe (Sonntag, 13. September): Lyon - Grand Colombier (174,5 km/Gebirge) © imago images/Belga 19/25 Ruhetag in Isere (Montag, 14. September) © letour.fr 20/25 16. Etappe (Dienstag, 15. September): La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km/Gebirge) © letour.fr 21/25 17. Etappe (Mittwoch, 16. September): Grenoble - Col de la Loze (170 km/Gebirge) © letour.fr 22/25 18. Etappe (Donnerstag, 17. September): Meribel - La Roche-sur-Foron (175 km/Gebirge) © letour.fr 23/25 19. Etappe (Freitag, 18. September): Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km/flach) © letour.fr 24/25 20. Etappe (Samstag, 19. September): Lure - La Planche des Belles Filles (36,2 km/Einzelzeitfahren) © letour.fr 25/25 21. Etappe (Sonntag, 20. September): Mantes-la-Jolie - Paris/Champs-Elysees (122,5 km/flach)

Tour de France: Die Profile der restlichen Etappen

Bereits morgen wird es wieder hügeliger. Am Ende der Etappe werden dann zwei Berge der dritten Kategorie und ein Berg der ersten Kategorie befahren werden.