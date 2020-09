Tour de France: Die neunte Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für das Fahrerfeld der Tour de France steht am heutigen Sonntag die neunte Etappe an. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spektakel live im TV, Stream und Ticker mitverfolgen können.

Tour de France: Die neunte Etappe

Auch am heutigen Tag geht es für das Tour-de-France-Feld in den Pyrenäen weiter. Der Abschluss der in diesem Jahr nur kurzen Passage im spanisch-französischen Grenzgebirge bietet zwar keine Bergankunft, dafür zwei tückische Anstiege: Den erstmals im Programm stehenden, bis 11,4 Prozent steilen Col de la Houcere. Und vor allem die gegen Ende bis 13,6 Prozent steile Rampe des Col de Marie Blanque, dessen Passhöhe nur 18 km vor dem Ziel liegt.

Die Tour de France im TV und Livestream

Alle Etappen der diesjährigen Tour de France werden live und in voller Länge im Free-TV gezeigt. Sowohl bei der ARD als auch bei Eurosport könnt Ihr ab 14 Uhr die heutige neunte Etappe live sehen. Beide Sender bieten mobilen Kunden auch Livestreams an.

Auch mit Eurem DAZN-Abo könnt Ihr die Tour de France verfolgen. Dafür müsst Ihr einfach nur den Eurosport-Channel auswählen, mit dem Ihr auf das gesamte Eurosport-Programm zugreifen könnt.

Tour de France 2020: Die Etappenprofile im Überblick © getty/Philippe Lopez 1/25 Am Samstag beginnt mit zweimonatiger Verspätung die 107. Tour de France. Die Rundfahrt steigt mit Fans, aber unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Organisatoren wissen: Coronafälle können zum Abbruch führen. © letour.fr 2/25 Die Route ist vom Start an immens bergig. Von den 21 Etappen über insgesamt 3484 km enden sechs mit einer Bergankunft, darunter auch das einzige Zeitfahren. Hier gibt es die Etappenprofile. © letour.fr 3/25 1. Etappe (Samstag, 29. August): Nizza - Nizza (156 km/flach) © letour.fr 4/25 2. Etappe (Sonntag, 30. August): Nizza - Nizza (186 km/Gebirge) © letour.fr 5/25 3. Etappe (Montag, 31. August): Nizza - Sisteron (198 km/flach) © letour.fr 6/25 4. Etappe (Dienstag, 1. September): Sisteron - Orcieres-Merlette (160,5 km/hügelig) © letour.fr 7/25 5. Etappe (Mittwoch, 2. September): Gap - Privas (183 km/flach) © letour.fr 8/25 6. Etappe (Donnerstag, 3. September): Le Teil - Mont Aigoual (191 km/hügelig) © letour.fr 9/25 7. Etappe (Freitag, 4. September): Millau - Lavaur (168 km/flach) © letour.fr 10/25 8. Etappe (Samstag, 5. September): Cazeres-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km/Gebirge) © letour.fr 11/25 9. Etappe (Sonntag, 6. September): Pau - Laruns (153 km/Gebirge) © imago images/Belga 12/25 Ruhetag in La Charente-Maritime (Montag, 7. September) © letour.fr 13/25 10. Etappe (Dienstag, 8. September): Le Chateau-d'Oleron - Saint-Martin-de-Re (168,5 km/flach) © letour.fr 14/25 11. Etappe (Mittwoch, 9. September): Chatelaillon-Plage - Poitiers (167,5 km/flach) © letour.fr 15/25 12. Etappe (Donnerstag, 10. September): Chauvigny - Sarran Correze (218 km/hügelig) © letour.fr 16/25 13. Etappe (Freitag, 11. September): Chatel-Guyon - Puy Mary Cantal (191,5 km/Gebirge) © letour.fr 17/25 14. Etappe (Samstag, 12. September): Clermont-Ferrand - Lyon (194 km/flach) © letour.fr 18/25 15. Etappe (Sonntag, 13. September): Lyon - Grand Colombier (174,5 km/Gebirge) © imago images/Belga 19/25 Ruhetag in Isere (Montag, 14. September) © letour.fr 20/25 16. Etappe (Dienstag, 15. September): La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km/Gebirge) © letour.fr 21/25 17. Etappe (Mittwoch, 16. September): Grenoble - Col de la Loze (170 km/Gebirge) © letour.fr 22/25 18. Etappe (Donnerstag, 17. September): Meribel - La Roche-sur-Foron (175 km/Gebirge) © letour.fr 23/25 19. Etappe (Freitag, 18. September): Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km/flach) © letour.fr 24/25 20. Etappe (Samstag, 19. September): Lure - La Planche des Belles Filles (36,2 km/Einzelzeitfahren) © letour.fr 25/25 21. Etappe (Sonntag, 20. September): Mantes-la-Jolie - Paris/Champs-Elysees (122,5 km/flach)

Die Tour de France im SPOX-Liveticker

Wer nicht auf einen TV oder Livestreaam zurückgreifen kann, kann bei uns vorbeischauen. SPOX tickert die komplette neunte Etappe live und ausführlich für Euch mit. Hier geht's zum Liveticker.

Tour de France: Die Gesamtwertung

Platz Fahrer Nation Team Zeit 1 Adam Yates GBR MITCHELTON-SCOTT 34:44:52 Stunden 2 Primoz Roglic SLO JUMBO-VISMA +0:03 3 Guillaume Martin FRA COFIDIS +0:09 4 Romain Bardet FRA AG2R +0:11 5 Egan Bernal COL INEOS +0:13 6 Nairo Quintana COL ARKEA-SAMSIC +0:13 7 Miguel Angel Lopez COL ASTANA PRO TEAM +0:13 8 Rigoberto Uran COL EF PRO CYCLING +0:13 9 Tadej Pogacar SLO UAE EMIRATES TEAM +0:48 10 Enric Mas ESP MOVISTAR +1:00 11 Emanuel Buchmann GER BORA - HANSGROHE +1:25

Tour de France: Die Etappen im Überblick