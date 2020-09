Tour de France: Die 8. Etappe heute im Liveticker

Die Tour de France geht in die 8. Etappe. Nach dem überschaubar anspruchsvollen Profil am gestrigen Tag geht es heute in die Pyrenäen. Hier könnt Ihr das Geschehen im Liveticker mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Tour de France - Die achte Etappe im Liveticker: Vor Beginn

Das Gelbe Trikot trägt der Brite Adam Yates ins französisch-spanische Grenzgebirge. Der Profi vom Team Mitchelton-Scott hat drei Sekunden Vorsprung auf Top-Favorit Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma). Der deutsche Hoffnungsträger Emanuel Buchmann (+0:22 Minuten) überstand die vielen Windkanten ohne Zeitverlust und verbesserte sich auf den zehnten Platz in der Gesamtwertung.

Wout van Aert konnte die gestrige Etappe für sich entscheiden. Der Belgier setzte sich am Freitag nach 168 km zwischen Millau und Lavaur vor dem Norweger Edvald Boasson Hagen (NTT) und dem Franzosen Bryan Coquard (B&B-Vital Concept) durch. Boras Top-Sprinter Sagan verlor im letzten Sprint vor den Pyrenäen die Orientierung und belegte nur den enttäuschenden 13. Platz.

Herzlich willkommen zur 8. Etappe der Tour de France.

Die Tour de France live im TV und Livestream

Die Tour de France 2020 wird bei Eurosport und der ARD übertragen. Beide Sender zeigen alle Etappen live und in voller Länge. Während Eurosport über die komplette Dauer dabei ist, müssen ARD-Zuschauer teils auf einen Livestream ausweichen. Auch Eurosport bietet einen solchen an, dieser ist aber kostenpflichtig.

Mit Eurem DAZN-Abonnement seid Ihr ebenfalls live mit dabei. Dort lkönnt Ihr auf den Eurosport-Channel zurückgreifen und verpasst somit keinen Tour-Kilometer.

