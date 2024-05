Giro d'Italia: Maximilian Schachmann schlägt Tadej Pogacar, verpasst aber Sieg bei Auftakt-Etappe

Der Ecuadorianer Narvaez übernahm damit das Rosa Trikot des Gesamtführenden. Schachmann (30) präsentierte sich zu Beginn seiner ersten großen Landesrundfahrt seit der Tour de France 2022 überraschend stark. Hinter dem Berliner liegen zwei Seuchenjahren mit mehreren Infektionskrankheiten. Beim Giro soll Schachmann vor allem Dani Martinez (Kolumbien) unterstützen, von dem sich Bora-hansgrohe ein Top-fünf-Ergebnis erhofft, aber auch auf Tagessieg fahren.

Den hatte er schon am ersten Tag vor Augen. "Ich habe meine Chance gesucht. Der Sprint war hart, leider habe ich nicht gewonnen", sagte Schachmann, der 22 km vor dem Ziel auf dem Colle della Maddalena zum ersten Mal attackiert hatte. Doch seine Gruppe wurde wieder eingefangen. 3000 Meter vor dem Ziel, an der Rampe von San Vito mit einer Maximalsteigung von 16 Prozent, setzte sich Pogacar erstmals an die Spitze des Felds, doch Narvaez und Schachmann blieben dran und bezwangen den Slowenen im Sprint.