"Der Deal ist durch": Bora-hansgrohe greift mit Red Bull nach den Sternen

Nach Wochen der Vorbereitung gab es für Ralph Denk keine Zeit mehr zu verlieren. Kaum hatte er Platz genommen, schleuderte der Manager seine Neuigkeit auch schon in die Radsportwelt. "Der Deal ist durch", sagte Denk - und meinte damit die Mehrheitsübernahme von seinem Herzensprojekt, dem deutschen Radrennstall Bora-hansgrohe, durch Red Bull: "Viel Papierkram liegt hinter uns, jetzt können wir nach vorne schauen."

Monatelang war im Hintergrund an den Details gefeilt worden, nun, wenige Tage vor Beginn des Giro d'Italia in der Nähe von Turin, herrscht also Klarheit. Auch, was das zukünftige Branding des Teams angeht. Bereits zur Tour de France (ab 29. Juni) wird der neue Sponsor deutlich präsent sein, wie Denk erklärte. Der Name des Teams werde sich bis zu diesem Zeitpunkt in Red Bull-Bora-hansgrohe geändert haben, die Trikots, Helme und Räderdesigns werden angepasst.

"Wir werden ein komplett neues Branding haben. Da liegt noch eine Menge Arbeit vor mir und dem ganzen Team", sagte Denk. "Aber es ist auch eine aufregende Zeit, weil jeder sieht, dass das Projekt immer größer und größer wird."