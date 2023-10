Radsport: Deutscher Rennstall Bora-hansgrohe verpflichtet Giro-Sieger Primoz Roglic

Das deutsche Profi-Radsportteam Bora-hansgrohe hat einen Transfercoup gelandet und Giro-Sieger Primoz Roglic aus Slowenien verpflichtet. Das verkündete Teamchef Ralph Denk in einer Medienrunde am Freitag. Über die Vertragslaufzeit des 33 Jahre alten Roglic, der seit 2016 für das niederländische Spitzenteam Jumbo-Visma fuhr, machte das Team keine Angaben.

"Das ist ein Meilenstein für Bora-hansgrohe", sagte Denk über einen der spektakulärsten Transfers in der Geschichte des Rennstalls. "Er ist nicht nur sehr professionell, sondern er liebt auch, was er tut. Und diese Verliebtheit wird ihm auch helfen, dass er in relativ hohem Alter Höchstleistungen bringen kann."

Durch die Verpflichtung, durch die das Team seinen Fokus auf dreiwöchige Rundfahrten weiter verstärkt, dürfte sich die Gehaltsstruktur bei Bora-hansgrohe deutlich verändern - Roglic war im vergangenen Jahr einer der bestbezahlten Profis im Radsport. Ende September hatte er seinen Abgang von Jumbo-Visma verkündet, wo er an der Seite von Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard aus Dänemark und weiteren Topstars wie dem Belgier Wout van Aert und Vuelta-Gewinner Sepp Kuss gefahren war.

Der ehemalige Skispringer Roglic ist einer der erfolgreichsten Radprofis der vergangenen zehn Jahre. Er gewann dreimal in Folge die Spanien-Rundfahrt (2019 - 2021) sowie den Giro d'Italia in diesem Jahr, zudem ist er Olympiasieger im Einzelzeitfahren. Hinzu kommen Erfolge beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich 2020 und bei Paris-Nizza (2022).

Sein großes Ziel ist der Gewinn der Tour de France, das er im Jahr 2020 nur knapp verpasste, als ihm Landsmann Tadej Pogacar auf der vorletzten Etappe noch das Gelbe Trikot entriss.

Fusion von Jumbo-Visma und Soudal-Quick Step: "Bestes Radsportteam aller Zeiten"

Die mögliche Fusion der beiden Topteams Jumbo-Visma und Soudal-Quick Step sorgt im Radsport weiter für Diskussionen. Ex-Profi Fabian Wegmann rechnet mit weitreichenden Konsequenzen für den Sport, sollte der Zusammenschluss Realität werden. "Auf dem Papier wäre das schon das beste Radsportteam aller Zeiten", sagte der 43-Jährige bei t-online.

"Das wäre so, als ob Real Madrid und Bayern München fusionieren würden", führte der dreimalige deutsche Meister im Straßenrennen aus: "Bis vor einigen Wochen habe ich so etwas für absolut unmöglich gehalten, aber mittlerweile verdichtet sich das."

Wegmann zeigte sich ob der möglichen personellen Konsequenzen besorgt: "Gerade bei Quick Step gibt es Leute, die seit 30 Jahren in dieser Mannschaft sind - egal, wie der Sponsor hieß. Für die würde es natürlich schwer", sagte er. Die größten Verlierer einer Fusion wären daher "die unbekannteren Fahrer und der Staff".

Die beiden Topteams Jumbo-Visma um Tour-Sieger Jonas Vingegaard und Soudal-Quick Step mit Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel stehen möglicherweise vor einer Fusion. Zunächst hatten niederländische Medien über Verhandlungen zwischen den beiden Mannschaften berichtet. Jumbo-Visma, das dominierende Radteam der vergangenen Jahre, ist auf der Suche nach einem neuen Geldgeber, da die Supermarktkette Jumbo nach der Saison 2024 als Hauptsponsor aussteigt.