Die Tour de France 2023 geht heute mit der 8. Etappe weiter. Wo läuft das Radrennen heute live im Free-TV und im Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am heutigen Samstag, den 8. Juli, bestreiten die Radprofis bei der Tour de France die 8. Etappe. Die 8. Etappe der Frankreich führt von Libourne nach Limoges, der Start erfolgt um 12.30 Uhr.

Nach den schweren Etappen in den Pyrenäen steht den Radfahrern bei der Tour de France wieder flacheres Terrain bevor. Schon am gestrigen Freitag standen die Sprinter im Mittelpunkt des Geschehens. Erwartet uns in Limoges heute erneut ein Zielsprint?

Als großer Favorit auf den Tagessieg gilt auch bei der 8. Etappe Jasper Philipsen. Philipsen trägt aktuell das Grüne Trikot, die 3. und 4. Etappe konnte der Sprinter vom Team Alpecin-Deceuninck bei der diesjährigen Tour schon gewinnen. Am gestrigen Tag sah Philipsen ebenfalls als Erster die Ziellinie. Aber auch der deutsche Phil Bauhaus zeigt sich aktuell in starker Form und könnte heute ein Wort um den Etappensieg mitreden.

Tour de France 2023: Wo läuft die 8. Etappe heute live im Free-TV und Livestream?

Für die Free-TV-Übertragung der 8. Etappe der Tour de France zeigt sich wie gewohnt Eurosport zuständig. Auf Eurosport 1 seht Ihr die heutige Etappe live ab 12.15 Uhr. Der Sportsender bietet Euch darüber hinaus die Option das Spektakel im Livestream zu erleben. Den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport findet Ihr auf dem Streamingdienst discovery+.

© getty Kann Phil Bauhaus heute erneut im Sprint um den Etappensieg mitkämpfen?

Im Ersten könnt Ihr heute die 8. Etappe der Tour de France ebenfalls live und vollumfänglich im Free-TV verfolgen. Die ARD startet mit seiner Übertragung aber erst um 14.30 Uhr. Schon ab 13.00 Uhr seht Ihr die 8. Etappe dagegen im Livestream auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Im Livestream könnt Ihr die heutige Etappe zu guter Letzt auch auf DAZN sehen. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr ab 12.15 Uhr die Übertragung von Eurosport. Bei DAZN habt Ihr mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World die Möglichkeit zwischen drei Abo-Pakten zu wählen. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Pakten findet Ihr hier. Mit DAZN Unlimited oder DAZN World seht Ihr heute die Tour de France live und in voller Länge. Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr zum Beispiel auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Primera Division, die Ligue 1, die NBA, die NFL, Handball, Tennis und noch viele weitere Sporthighlights live erleben.

© getty Jonas Vingegaard trägt aktuell das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Tour de France 2023: Wo läuft die 8. Etappe heute live im Free-TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 8

8 Datum: 8. Juli 2023

8. Juli 2023 Beginn: 12.30 Uhr

12.30 Uhr Strecke: Libourne - Limoges

Libourne - Limoges Etappenlänge: 201 km

201 km Übertragung im TV: Eurosport 1, ARD

Übertragung im Livestream: discovery+, DAZN , sportschau.de, ARD-Mediathek

, Liveticker: SPOX

Tour de France 2023: Wo läuft die 8. Etappe heute live im Free-TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Die 8. Etappe der Tour de France könnt Ihr am heutigen Tag hier bei SPOX im Liveticker erleben. Wir halten Euch über alle Geschehnisse des Tages auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

