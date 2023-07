Die Radprofis bestreiten heute bei der Tour de France die 14. Etappe. SPOX verrät, wo das Rennen im TV und Livestream läuft.

Tadej Pogacar hat bei der gestrigen Etappe den Rückstand auf den Führenden im Gesamtklassement, Jonas Vingegaard, erneut verkleinert. Nun beträgt der Abstand nur noch neun Sekunden. Am heutigen Samstag, den 15. Juli, hat der Slowene bereits die nächste Chance, näher heranzurücken, wenn im Osten Frankreichs die 14. Etappe ansteht.

Um 13.05 Uhr geht es in Annemasse los, das Ziel der zweiten Bergetappe in Folge liegt 152 Kilometer später in Morzine an der Grenze zur Schweiz. Besonders interessant wird dabei der Col de Joux Plane sein, der als Bergwertung der HC-Kategorie zu den schwierigsten Passagen der Tour gehört.

© getty Tadej Pogacar liegt in der Gesamtwertung nur noch neun Sekunden hinter Spitzenreiter Jonas Vingegaard.

Tour de France 2023: Wo läuft die 14. Etappe heute live im Free-TV und Livestream?

Wie es bereits bei den absolvierten Etappen der Fall war, lässt sich auch der heutige 14. Abschnitt der Frankreich-Rundfahrt live im Free-TV und im Livestream verfolgen. Wieder einmal sind Eurosport und die ARD die Anbieter, die sich darum kümmern. Unterschiede gibt es einzig bei der Uhrzeit, um die begonnen wird zu übertragen.

Bei Eurosport 1 werden die Livebilder bereits um 12.45 Uhr ausgestrahlt, während die ARD erst um 14.25 Uhr mit von der Partie ist.

Auch in Sachen Livestream sind Eurosport und die ARD die richtigen Ansprechpartner. Für discovery+ und DAZN wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, sportschau.de bietet das Rennen hingegen gratis an.

Die, die über DAZN heute live mit dabei sein wollen, brauchen das passende Abo-Paket. Insgesamt stehen drei zur Verfügung - DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World -, wobei davon nur zwei die Tour de France abdecken: nämlich DAZN Unlimited und DAZN World.

Tour de France 2023: Wo läuft die 14. Etappe heute live im Free-TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Tour de France 2023: Wo läuft die 14. Etappe heute live im Free-TV und Livestream? Das Rennen im Liveticker

Weiters ist auch SPOX heute mit dabei und tickert das Geschehen auf dem Asphalt live und detailliert mit.

Hier geht es zum Liveticker der 14. Etappe.

Tour de France 2023: Wo läuft die 14. Etappe heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 14

14 Datum: 15. Juli 2023

15. Juli 2023 Uhrzeit: 13.05 Uhr

13.05 Uhr Strecke: Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil

Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil Streckenlänge: 152 km

152 km TV: Eurosport 1, ARD

Livestream: discovery+, DAZN, sportschau.de

discovery+, DAZN, sportschau.de Liveticker: SPOX

