Seit dem 1. Juli ist die Tour de France 2023 in vollem Gange. 15. Etappen haben die Radprofis bei der Tour bereits absolviert. Doch warum findet am heutigen Montag nicht die 16. Etappe der Frankreich-Rundfahrt statt? SPOX liefert Euch die Antwort.

Die Tour de France 2023 geht in ihre ganz heiße Phase! Sechs Etappen liegen bei der Tour noch vor den Radprofis. In den vergangenen zwei Wochen haben die Fahrer bei der Frankreich-Rundfahrt bislang 15. Etappen hinter sich gebracht.

Aktuell führt die Gesamtwertung der Tour de France der Titelverteidiger Jonas Vingegaard an. Der Däne liefert sich mit Tadej Pogacar ein enges Duell um das Gelbe Trikot. Mit deutlichem Abstand liegen hinter den beiden die Verfolger Carlos Rodriguez, Adam Yates und Jai Hindley.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, warum am heutigen Montag nicht die 16. Tour-Etappe stattfindet.

Tour de France 2023: Warum ist heute nicht die 16. Etappe? - Die Gesamtwertung im Überblick

Rang Name Zeit 1 Jonas Vingegaard 62:34.17 2 Tadej Pogacar +0.10 3 Carlos Rodriguez Cano +5.21 4 Adam Yates +5.40 5 Jai Hindley +6.38 6 Sepp Kuss +9.16 7 Pello Bilbao Lopez +10.11 8 Simon Yates +10.48 9 David Gaudu +14.07 10 Guillaume Martin +14.18 ... 15 Emanuel Buchmann +29.50

Tour de France 2023: Warum ist heute nicht die 16. Etappe?

Am heutigen Montag findet bei der Tour de France keine Etappe statt, da bei der Frankreich-Rundfahrt für die Fahrer ein Ruhetag ansteht. Der heutige Ruhetag ist der zweite und letzte bei der diesjährigen Tour, ehe ab Dienstag die finalen sechs Etappen anstehen. Die Fahrer und Teams erholen sich am zweiten Ruhetage in Saint Gervais Mont Blanc, dem gestrigen Etappenzielort.

Die Radprofis haben kräftezehrende Tage hinter sich: Die vergangenen Etappen führte die Radfahrer bei der Tour de France durch die Alpen. Nach brutalen Etappenankünften am Grand Colombier oder in Saint Gervais Mont Blanc, können die Athleten am heutigen Ruhetag Kräfte für die kommenden Etappen sammeln. Ab morgen steht bei der Tour de France 2023 dann die ganz heiße Phase an.

Nach dem heutigen Ruhetag steht für die Radprofis am Dienstag das Einzelzeitfahren von Passy nach Combloux auf dem Programm. Beim Einzelzeitfahren kann es vor allem im Kampf um das Gelbe Trikot zu einer Vorentscheidung kommen. Die Tour de France endet am kommenden Sonntag, wie üblich mit dem Zieleinlauf auf der Pariser Champs-Élysées.

Tour de France 2023: Der Rennkalender