Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 21. Etappe im TV, Livestream und Liveticker

Die Tour de France 2023 findet heute mit der 21. Etappe in Paris ihr Ende. SPOX verrät, wie Ihr das große Finale live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Was am 1. Juli begann, geht am heutigen Sonntag, den 23. Juli, zu Ende. Mit der 21. Etappe wird die 110. Ausgabe der prestigeträchtigen Tour de France abgeschlossen. Jonas Vingegaard, der Mann im Gelb, kürt sich heute endlich offiziell zum Tour-Sieger. Der Däne, der die Frankreich-Rundfahrt auch im vergangenen Jahr gewann, hat vor dem letzten Rennen einen Vorsprung von mehr als sieben Minuten auf Tadej Pogacar herausgefahren und muss heute daher eigentlich nur noch heil ins Ziel kommen.

Die Etappe startet in Saint-Quentin-en-Yvelines und endet in der französischen Hauptstadt Paris auf der Avenue des Champs-Elysees. Insgesamt gilt es dabei 115 Kilometer zu absolvieren, um 16.30 Uhr geht es los.

© getty Die Tour de France 2023 findet heute in Paris ihr Ende.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 21. Etappe im TV und Livestream

Wer das Tour-Finale live verfolgen möchte, bekommt mehrere Optionen geboten. Einerseits überträgt Eurosport das Rennen im Free-TV und im kostenpflichtigen Livestream bei discovery+ und DAZN, andererseits ist auch die ARD mit einer Free-TV- und Livestream-Übertragung zur Stelle. Der Livestream bei sportschau.de ist im Gegensatz zum Angebot von Eurosport kostenlos auffindbar.

Bei Eurosport beginnt die Übertragung der 21. Etappe um 16 Uhr, die ARD ist ab 17.40 Uhr im Einsatz.

Um mithilfe von DAZN auf das Rennen zugreifen zu können, wird ein Abonnement benötigt. Was das betrifft, stehen drei verschiedene Abo-Pakete zur Verfügung, die unter anderem auch Sportarten wie Tennis, Fußball, Basketball, MMA, Darts uvm. beinhalten: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World.

Radsport lässt sich jedoch nur mit einem Unlimited- oder Super-Sports-Paket verfolgen.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 21. Etappe im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Darüber hinaus wurde auch GCN (Global Cycling Network) mit der Übertragung der Etappe beauftragt.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 21. Etappe im Liveticker

SPOX bietet zum Rennen einen detaillierten Liveticker an. Dieser beschreibt die wichtigsten Ereignisse im Minutentakt mit.

Hier geht es zum Liveticker der 21. Etappe.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 21. Etappe im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 21

21 Datum: 23. Juli 2023

23. Juli 2023 Uhrzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Strecke: Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees

Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees Streckenlänge: 115 km

115 km TV: Eurosport 1, ARD

Livestream: discovery+ , DAZN , sportschau.de, GCN

, , Liveticker: SPOX

