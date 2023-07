Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 14. Etappe im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der Tour de France steht heute die 14. Etappe an. Hier erfahrt, Ihr wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Tour de France nähert sich dem zweiten Ruhetag und damit der letzten Phase der Rundfahrt an. Doch bevor übermorgen die Räder ungenutzt bleiben, sind die Radprofis am heutigen Samstag, den 15. Juli, für die 14. Etappe im Einsatz. Diese geht um 13.05 Uhr in der ostfranzösischen Stadt Annemasse los und endet rund 152 Kilometer später in Morzine an der Grenze zur Schweiz, wo das Wintersportgebiet Les Portes du Soleil ist.

Wie die gestrige endet auch die heutige Etappe mit einer Bergankunft, Jonas Vingegaard und Co. müssen zum Schluss des Rennens nämlich den Col de Joux Plane (HC Kategorie) bewältigen. Insgesamt stehen heute fünf Bergwertungen an.

© getty Jonas Vingegaard führt in der Gesamtwertung aktuell vor Tadej Pogacar.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 14. Etappe im TV und Livestream

Wer die Etappe live verfolgen möchte, hat mehrere Optionen. Im Free-TV zeigen Eurosport und die ARD das Rennen, wobei Eurosport 1 bereits ab 12.45 Uhr mit dabei ist, die ARD jedoch erst um 14.30 Uhr einsteigt.

Auch in Sachen Livestream sind die beiden Anbieter die richtigen Ansprechpartner. Unterschiede gibt es jedoch in der Art des Zugangs und in Bezug auf Kosten. Der ARD-Livestream bei sportschau.de ist nämlich kostenlos, dagegen muss für die Eurosport-Livestreams bei discovery+ und DAZN bezahlt werden.

DAZN etwa verlangt dafür ein Abonnement. Drei verschiedene Pakete stehen zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Radsport bieten davon nur DAZN Unlimited und DAZN Super Sports an.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 14. Etappe im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 14. Etappe im Liveticker

Zudem könnt Ihr die Etappe auch im Liveticker verfolgen. Diesen stellt SPOX auf seiner Website zur Verfügung.

Hier geht es zum Liveticker der 14. Etappe.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 14. Etappe im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Wettbewerb: Tour de France

Tour de France Etappe: 14

14 Datum: 15. Juli 2023

15. Juli 2023 Uhrzeit: 13.05 Uhr

13.05 Uhr Strecke: Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil

Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil Streckenlänge: 152 km

152 km TV: Eurosport 1, ARD

Livestream: discovery+, DAZN, sportschau.de

discovery+, DAZN, sportschau.de Liveticker: SPOX

Tour de France 2023: Der Rennkalender