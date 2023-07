Die Tour de France geht weiter. Heute steht bereits die elfte Etappe des Radrennens auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Veranstaltung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Mit zehn von 21 Etappen der Tour de France 2023 liegt nun beinahe die Hälfte des Radrennens hinter uns. Am heutigen Mittwoch steht den Fahrern nochmal eine der längsten Etappen bevor: Insgesamt 180 Kilometer liegen zwischen dem Startpunkt in Clermont-Ferrand und dem Endziel in Moulins.

Den Sieg bei der gestrigen zehnten Etappe sicherte sich Pello Bilbao Lopez. Das Gesamtklassement wird allerdings weiterhin von Jonas Vingegaard angeführt.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 11. Etappe im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan

Beginn: 13.05 Uhr

13.05 Uhr Ende (vsl.): 17.20 Uhr

© getty In der Gesamtwertung der Tour de France liegt Jonas Vingegard weiterhin an erster Stelle.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 11. Etappe im TV und Livestream

Die elfte Etappe wird wie gewohnt von den beiden Anbietern ARD und Eurosport ausgestrahlt. Im Folgenden erfahrt Ihr, wie Ihr auf die Übertragungen im TV und Livestream zugreifen könnt.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 11. Etappe im Free-TV

Das Erste widmet sich der Übertragung ab 14.10 Uhr im Rahmen der Sportschau. Das komplette Rennen wird somit nur auf dem Kanal Eurosport 1 zu sehen sein. Hier nimmt man sich dem Radrennen bereits um 12.45 Uhr an.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 11. Etappe im kostenlosen Livestream

Die ARD stellt über die Website der Sportschau einen kostenfreien Livestream zur elften Tour de France-Etappe zur Verfügung. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Der Stream von Eurosport ist kostenfrei über die Plattform JOYN erreichbar. Eine werbereduzierte Alternative bietet der Streamingdienst DAZN. Hier sind die beiden Eurosport-Kanäle mehrkostenfrei ins Liveprogramm integriert. Weitere Infos dazu findet Ihr hier.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 11. Etappe im Liveticker bei SPOX

Alternativ könnt Ihr Euch das heutige Rennen auch in Textform zu Gemüte führen. SPOX bietet nämlich einen absolut kostenfreien Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker der elften TdF-Etappe

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 11. Etappe im TV, Livestream und Liveticker - Rennkalender

Etappe Datum Start -Ziel Streckenlänge Sieger 1. Etappe 1. Juli 2023 Bilbao - Bilbao 182 km Adam Yates 2. Etappe 2. Juli 2023 Vitoria-Gasteiz - San Sebastian 209 km Victor Lafay 3. Etappe 3. Juli 2023 Amorebieta-Etxano - Bayonne 191 km Jasper Philipsen 4. Etappe 4. Juli 2023 Dax - Nogaro 182 km Jasper Philipsen 5. Etappe 5. Juli 2023 Pau - Laruns 165 km Jai Hindley 6. Etappe 6. Juli 2023 Tarbes - Cauterets-Cambasque 145 km Tadej Pogacar 7. Etappe 7. Juli 2023 Mont-de-Marsan - Bordeaux 170 km Jasper Philipsen 8. Etappe 8. Juli 2023 Libourne - Limoges 201 km Mads Pedersen 9. Etappe 9. Juli 2023 St-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome 184 km Michael Woods 1. Ruhetag 10. Juli 2023 10. Etappe 11. Juli 2023 Vulcania - Issoire 167 km Pello Bilbao Lopez 11. Etappe 12. Juli 2023 Clermont-Ferrand - Moulins 180 km 12. Etappe 13. Juli 2023 Roanne - Belleville-en-Beaujolais 169 km 13. Etappe 14. Juli 2023 Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier 138 km 14. Etappe 15. Juli 2023 Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil 152 km 15. Etappe 16. Juli 2023 Morzine Les Portes du Soleil - Saint Gervais Mont Blanc 180 km 2. Ruhetag 17. Juli 2023 16. Etappe 18. Juli 2023 Passy - Combloux (Einzelzeitfahren) 22 km 17. Etappe 19. Juli 2023 Saint Gervais Mont Blanc - Courchevel 166 km 18. Etappe 20. Juli 2023 Moutiers - Bourg-en-Bresse 186 km 19. Etappe 21. Juli 2023 Moirans-en-Montagne - Poligny 173 km 20. Etappe 22. Juli 2023 Belfort - Le Markstein Fellering 133 km 21. Etappe 23. Juli 2023 Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees 115 km

