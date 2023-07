Tour de France 2023: Deutscher Erfolg in den Pyrenäen! Hindley klettert dank Buchmann zu Sieg und Gelb

Jai Hindley beschert bei der Tour de France dem deutschen Bora-hansgrohe-Team einen Traumtag. Der Australier durfte sich beim überragenden Helfer Emanuel Buchmann bedanken.

Hauptdarsteller Jai Hindley winkte vor der Kulisse der Pyrenäen-Riesen überglücklich im Gelben Trikot in die Menge, Emanuel Buchmann genoss nach seiner grandiosen Nebenrolle den stillen Triumph am Teambus: Auf der ersten schweren Bergetappe der 110. Tour de France hat der "fliegende Australier" Hindley mit dem Etappensieg und dem Sprung dem deutschen Spitzenteam Bora-hansgrohe einen Traumtag beschert - zu dem "Edelhelfer Emu" mächtig viel beigetragen hat.

"Ich wollte heute einfach nur viel Spaß auf dem Rad haben. Dass ich jetzt im Gelben Trikot bin, kann ich gar nicht fassen", sagte der 27 Jahre alte Hindley nach seinem Coup auf der fünften und bislang härtesten Tour-Etappe in Laruns: "Ich wusste nicht, was ich hier zu erwarten habe - es ist schließlich meine erste Tour."

Im Vorjahr hatte der Westaustralier mit dem Erfolg beim Giro d'Italia für den ersten Sieg von Bora-hansgrohe bei einer großen Rundfahrt gesorgt. Aus dem italienischen Rosa wurde nun französisches Gelb. "Und das ist einfach ziemlich cool", sagte der lässige Kletterkünstler aus Perth.

Erst zum zweiten Mal fährt damit ein Bora-hansgrohe-Profi im begehrtesten Rad-Trikot: 2018 trug der Slowake Peter Sagan für einen Tag das Leader-Jersey.

Tour de France: Titelverteidiger Vindegaard lässt Pogacar stehen

Nach spektakulären 162,7 km mit den Kletterpartien am Col de Soudet (höchste Kategorie) und über den schwierigen Col de Marie-Blanque (1. Kategorie) triumphierte Hindley mit 32 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Giulio Ciccone. Zeitgleich landete Hindleys Adjutant Buchmann auf Platz vier, der Ravensburger hatte seinen Kapitän in einer Ausreißergruppe begleitet und perfekt eskortiert.

"Das war nicht so geplant", meinte Buchmann: "Ich habe mich gewundert, dass uns die Favoriten haben fahren lassen, das war aber perfekt für uns. Ein Supertag, der am Ende im Kampf um das Podium für uns entscheidend sein kann."

Mit 47 Sekunden Vorsprung auf Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Dänemark/Jumbo-Visman), der seinen Dauerrivalen Tadej Pogacar (Slowenien/UAE) am Mittwoch empfindlich traf und am letzten Berg stehen ließ, geht Hindley am Donnerstag auf die noch schwerere Etappe über den mythischen Tourmalet. Buchmann (+1:11 Minuten) ist Gesamtvierter, Pogacar (+1:40) Fünfter.

Tour de France: "Emu" Buchmann macht das Tempo

Um Gelb am Tourmalet zu verteidigen, werde sich im Team "jeder umbringen und alles versuchen", sagte Bora-hansgrohes Sportlicher Leiter Rolf Aldag: "Aber wir haben im Vergleich zu Jumbo und UAE natürlich Grenzen in der Bergfähigkeit."

Buchmann, Tour-Vierter von 2019 und diesmal bei Bora-hansgrohe als Adjutant von Hindley eingeplant, gehörte wie sein australischer Kapitän zu einer großen Gruppe, die sich nach rund 40 Kilometern gebildet hatte. Buchmann hatte schon auf den ersten beiden schweren Etappen im Baskenland einen ausgezeichneten Eindruck hinterlassen.

Im Nebel auf der Kuppe des Soudet lag der Österreicher Felix Gall (AG2R) vorne, Hindley und Buchmann knapp dahinter, das Feld um Vingegaard und Pogacar hatte rund vier Minuten Rückstand auf die noch elf Fahrer der Spitzengruppe.

Auch am letzten und schwersten Anstieg fuhr Buchmann beeindruckendes Rennen. Während die neuformierte Topgruppe schrumpfte, machte "Emu" das Tempo für Käpt'n Hindley, der sich dann mit Gall absetzen konnte. Zwei Kilometer vor der Passhöhe des "Marie-Blanque" ließ Bora-hansgrohe-Ass Hindley den Österreicher stehen - der Riesencoup der Raublinger Equipe nahm Formen an.

Tour de France 2023: 5. Etappe - Endergebnis

Platz Fahrer Zeit 1 Jai Hindley 03:57.07 2 Giulio Ciccone .32 3 Felix Gall .32 4 Emanuel Bruchmann .32 5 Jonas Vingegaard .34 6 Mattias Skjelmose 1.38 7 Daniel Martinez 1.38 8 Tadej Pogacar 1.38 9 David Gaudu 1.38 10 Carlos Rodriguez 1.38

Tour de France 2023: 5. Etappe - Der Liveticker zum Nachlesen

Fazit

In einem sehr lebhaften Rennen, in der sich eine etwa 30 Mann starke Gruppe gebildet hat, konnte Jai Hindley seine Qualitäten am Berg nutzen und sich von seinem letzten Begleiter Felix Gall absetzen. Am Ende dürfen sich jedoch beide freuen, da Hindley das gelbe Trikot erobern konnte und sich Gall ab morgen mit dem gepunkteten Trikot schmücken darf. Hervorragend präsentierte sich jedoch auch Emanuel Buchmann, der lange an der Seite von Hindley unterwegs war und am Ende knapp hinter Ciccone und Gall Rang vier sichern konnte. Ein weiterer klarer Gewinner des Tages ist jedoch der Vorjahressieger Jonas Vingegaard. Der Däne distanzierte am Col de Marie Blanque seine schärfsten Rivalen um Tadej Pogacar und fuhr dabei eine gute Minute Vorsprung heraus. Selbst wenn Hindley fürs Erste das gelbe Trikot erobert hat und seine Chancen auf das Gesamt-Podium steigern könnte, scheint der Tour-Sieg nur über Vingegaard zu gehen.

Skjelmose mit Pogacar im Ziel

Zur Gruppe um Pogacar gehörte auch der junge Däne Mattias Skjelmose an, der zu Beginn der Etappe gestürzt ist. Damit gehört auch er zu den Kandidaten, die am Ende um die Ränge drei bis sechs mitfahren könnte. Andere Kandidaten wie Bardet oder Bernal haben hingegen Zeit verloren.

Pogacar geschlagen

Nun kommt auch Pogacar mit den beiden Yates-Brüdern, Gaudu, Rodriguez, Kuss und drei weiteren Fahrern ins Ziel. Der slowenische Mitfavorit hat heute über eine Minute auf Vingegaard verloren.

Ciccone gewinnt Sprint um Rang zwei

Der Italiener Ciccone gewinnt den Sprint um Platz zwei vor Gall und Buchmann. Vingegaard, der die gesamte Tempo-Arbeit gemacht hat, konnte im Zielsprint nicht mehr zusetzen und verpasst damit Bonus-Sekunden. Dennoch hat er in Hinblick auf einen Tour-Sieg heute den ersten Schritt gemacht.

Hindley gewinnt

Was für ein Tag für Jai Hindley! Der 27-Jährige hat die perfekte Taktik seines Teams toll umgesetzt und gewinnt die fünfte Etappe von Pau nach Lautuns. Jubelnd überquert der Australier die Ziellinie und darf sich damit zumindest morgen auch mit dem gelben Trikot schmücken. Der verdiente Lohn für eine geniale Solo-Fahrt.

Tour de France 2023: 5. Etappe JETZT im Liveticker - Ende des Rennens

Pogacar von Gruppe gestellt

Der Kampf von Tadej Pogacar hat sich nicht gelohnt. Der Slowene wurde soeben von den beiden Yates-Brüdern, Rodriguez und Gaudu eingeholt.

Hindley behauptet Führung

Jai Hindley hat noch drei Kilometer zu absolvieren und legt sich auf den Lenker, um möglichst wenig Windschatten zu bieten. In der Verfolgergruppe macht Vingegaard die komplette Arbeit. Der Däne ist zwar nur noch 40 Sekunden entfernt, kann den Rückstand aber auf den letzten Kilometern nicht wettmachen.

Tadej Pogacar gibt alles

Tadej Pogacar hat das Messer zwischen den Zähnen und versucht den Schaden in Grenzen zu halten. Der Slowene kämpft alleine, da Adam Yates den Anschluss zu seinem Kapitän nicht ganz geschafft hat. Mehr als die eine Minute, die Tadej Pogacar aber heute verliert, dürfte die Gewissheit weh tun, dass Vingegaard auf dem Berg offenbar deutlich stärker ist.

Noch sieben Kilometer

Wir nähern uns dem Zielort Laruns, der nur noch sieben Kilometer entfernt ist. Es folgen noch ein paar kleinere Wellen, jedoch gibt es für Hindley keine größeren Hürden mehr zu meistern. Der Australier fährt dem Etappensieg hingegen, während Vingegaard nun auch Gall eingeholt hat. Damit hat der Däne auch noch Chancen auf sechs Bonus-Sekunden. Doppelt schmerzhaft für Pogacar!

Hindley baut Vorsprung aus

Jai Hindley geht vorne volles Risiko und möchte die Arbeit des Teams am heutigen Tage veredeln. Elf Kilometer vor dem Ziel sieht es für den Führenden sehr gut aus. Gall hat sich von Buchmann und Ciccone abgesetzt, jedoch inzwischen 45 Sekunden Rückstand auf Hindley. Vingegaard legt sich mächtig ins Zeug und konnte den Rückstand auf 55 Sekunden verringern. Damit hat er eine Minute Vorsprung auf Pogacard.

Hindley fährt Etappensieg entgegen

Jai Hindley fährt um den Etappensieg und um das gelbe Trikot. Der BORA-Kapitän hat 30 Sekunden Vorsprung auf Gall, Ciccone und Buchmann. Der Deutsche wird keine Tempoarbeit machen, weshalb Hindley sehr gute Karten hat, heute zu gewinnen. Vingegaard folgt mit einer Minute Rückstand.

Vingegaard macht mächtig Boden gut

Jonas Vingegaard ist die letzten Meter hinauf zum Col de Marie Blanque geflogen und konnte den Rückstand auf die Spitze auf eine Minute verkürzen. Pogacar hat mächtig zu kämpfen und liegt 45 Sekunden hinter dem Dänen. Die beiden Yates-Brüder folgen rund 30 Sekunden dahinter.

Hindley gewinnt Bergwertung

Jai Hindley gewinnt die Bergwertung und geht als Solist in die Abfahrt. Felix Gall ist als zweiter am Gipfel und übernimmt das gepunktete Trikot. Der Österreicher hat nun mit Ciccone und Buchmann Begleitung erhalten.

Vingegaard lässt die Muskeln spielen

Attacke von Vigegaard! Der Vorjahressieger geht aus dem Sattel und reißt prompt eine Lücke auf Pogacar. Der Slowene kann dem Tempo seines Konkurrenten nicht mehr folgen. Das könnte heute tatsächlich schon ganz bitter werden.

Hindley distanziert Gall

Jai Hindley konnte seinen Begleiter Felix Gall distanzieren. Spannend wird es jedoch jetzt weiter hinten im Feld. Dort sind nämlich Vingegaard, Kuss und Pogacar inzwischen unter sich. Die beiden Tour-Favoriten und Edelhelfer Kuss haben den Rückstand nach vorne auf unter zwei Minuten verkürzt.

Hauptfeld verkleinert sich

Van Aert wurde vom Peleton eingeholt. Der Belgier mobilisiert letzte Kräfte und fährt nochmal ordentlich Tempo für Kapitän Vigegaard, ehe er sich zurückfallen lässt. Das Hauptfeld ist nun jedoch auch enorm klein geworden und mit Bernal und Pidcock haben auch Top-Leute abreißen lassen müssen.

Führungs-Duo hält das Tempo hoch

Hindley und Gall wechseln sich in der Führung ab und halten das Temp hoch. Knappe 20 Sekunden dahinter folgen Buchmann, Ciccone, Martinez und Haig. Das Quartett könnte den Anschluss nach vorne nochmal schaffen.

Keine Angriffe aus dem Hauptfeld

Das Hauptfeld konnte den Rückstand auf die Spitze auf 2:40 Minuten verkürzen, jedoch gibt es bislang keine Angriffe von den Favoriten. Der Etappensieg geht wohl nur noch über Jai Hindley und Felix Gall. Noch muss das Führungs-Duo 2,5 Kilometer zur Bergwertung absolvieren. Diese werden verdammt steil!

Hindley und Gall ziehen davon

Hindley und Gall konnten sich absetzen und bilden das neue Führungs-Duo. Mit etwa 15 Sekunden Abstand folgt Ciccone, der Buchmann im Schlepptau hat. Für die Nachführarbeit ist jetzt natürlich der Italiener zuständig.

Spitzengruppe fällt auseinander

Die Spitzengruppe dezimiert sich von Minute zu Minute. Mit dabei sind noch Jai Hindley und Emanuel Buchmann. Zudem sind Ciccone, Gall, Martinez und fünf weitere Fahrer vorne dabei. Jetzt geht es in die steilen Rampen des Anstiegs.

Van Aert fällt zurück

Van Aert muss vorne abreißen lassen. Demnach muss man sagen, dass auch der Plan von Jumbo Visma nicht so wirklich aufgegangen ist. Der Belgier scheint zudem nicht in der Form zu sein, in der man ihn schon gesehen hat. Alaphilippe kann das Temp an der Spitze auch nicht mehr mitgehen.

Van Aert und Co gestellt

Die Fahrer befinden sich in den ersten Kilometern des Anstieges, die noch nicht ganz so steil sind. Währenddessen wird das Führungs-Trio um van Aert gestellt. Die Karten werden also neu gemischt.

Wie verhalten sich die Tour-Favoriten?

Beim Anstieg zum Col de Marie Blanque sollte der Blick nun auch etwas intensiver auf die Tour-Favoriten gehen. Es ist jedoch fraglich, ob Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard einen Angriff initiieren. Am morgigen Tag steht schließlich eine noch schwerere Bergetappe an, bei der es am Col du Tourmalet auf über 2000 Meter Höhe geht.

Omar Fraile und Paret-Peintre machen das Tempo

Omar Fraile und Paret-Peintre befinden sich an der Spitze der Verfolgergruppe und möchten das Führungs-Trio einholen. Dies ist in diesem Streckenabschnitt aber nicht ganz so leicht. In nur wenigen Kurven werden die Karten aber neu gemischt, wenn der Anstieg zum Col de Marie Blanque beginnt. Die ersten drei Kilometer geht es aber eher gemächlich hoch, ehe es so richtig ungemütlich wird.

Col de Marie Blanque

Der Col de Marie Blanque rückt so langsam näher. In vier Kilometer beginnt der letzte große Anstieg des Tages auf den 1035 Meter hohen Gipfel. Der Anstieg ist zwar nur 7,7 Kilometer lang, aber mit 8,6 Prozent Steigung im Durchschnitt enorm steil. Dies gilt insbesondere für die letzten vier Kilometer, die im Schnitt zwölf Prozent Steigung aufweisen. Die erste Befahrung des Col de Marie-Blanque erfolgte im Jahr 1978. Zuletzt wurde der Berg 2020 angefahren. Die Bergwertung gewann der Schweizer Marc Hirschi.

Trio an der Spitze

Van Aert und Alaphilippe konnten zu Neilands aufschließen. Demnach jagen sie nun zu dritt die schnelle, enge und kurvenreiche Abfahrt in Richtung des Talorts Esco. Das Trio hat jedoch nur noch 15 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgergruppe. Es kommt wohl noch in der Abfahrt zu einem Zusammenschluss, wenngleich insbesondere van Aert und Alaphilippe natürlich glänzende Abfahrer sind.

Neilands gewinnt Bergwertung

Neilands heimst die zwei Punkte an der Bergwertung ein und begibt sich schon in Richtung Abfahrt. Zudem kann sich Wout van Aert einen Zähler sammeln. Mehr Punkte gibt es jedoch am Col de Marie Blanque, der vermutlich auch schon eine Vorentscheidung in Sachen Tagessieg bringt.

Neilands nähert sich der Bergwertung

Der aktuell führende Krists Neilands befindet sich bereits 500 Meter vor der Bergwertung und wird vermutlich die Punkte am Gipfel des Col d'Ichere einfahren. Sein Ziel dürfte es aber auch sein, die Etappe zu gewinnen, wenngleich sein Vorsprung leicht schmilzt.

Was planen van Aert und Alaphilippe?

Die Taktik von van Aert und Alaphilippe dürfte es sein, mit ein wenig Vorsprung über die nächste Bergwertung zu fahren. Beim Col de Soudet deutete sich schließlich schon an, dass andere Sportler auf den Bergaufstücken ein wenig stärker sind. Noch konnten die beiden Weltklasse-Radsportler die Lücke zu Neilands aber nicht zufahren.

Auf zum Col d'Ichere

Die beiden Führenden durchfahren eine kleine Ortschaft am Fuße des Col d'Ichere. Dieser ist lediglich 674 Meter hoch und stellt keine allzu große Herausforderung dar. Demnach gilt es für die Anwärter auf den Etappensieg noch ein paar Körner zu behalten.

Van Aert und Alaphilippe zu zweit unterwegs

Van Aert und Alaphilippe konnten die Gruppe distanzieren und liegen nur noch 17 Sekunden hinter Neilands. Buchmann, Hindley und Co verlieren ein wenig an Zeit. Der Abstand nach vorne beträgt 40 Sekunden, wohingegen der Vorsprung zum Peleton ein wenig geschmolzen ist.

Neilands baut Vorsprung aus

Der Lette Krists Neilands konnte seinen Vorsprung minimal auf 28 Sekunden vergrößern. Der 28-Jährige ist mehrmaliger Landesmeister und konnte bereits die Ungarn-Rundfahrt gewinnen. Trotzdem gehört er eher zu den Außenseitern. Vermutlich wird er es auch schwer haben, weil Alaphilippe und van Aert die Verfolgung aufgenommen haben.

Dries Devenyns setzt sich ab

Dries Devenyns hat sich ein wenig abgesetzt und versucht sein Glück nun alleine. Der Belgier hat 24 Sekunden Vorsprung vor der Verfolgungsgruppe. Taktisch sinnvoll erscheint die Attacke in diesem Flachstück aber nicht wirklich.

Van Aert virtuell im Gelb: Was macht Jumbo Visma?

Wout van Aert fährt nicht nur im virtuellen Trikot, sondern sorgt auch dafür, dass die Verantwortung im Hauptfeld klar bei UAE liegt. Trotzdem darf man gespannt sein, ob sich Jumbo Visma noch an der Führungsarbeit beteiligt. Womöglich hat aber Vigegaard ein solches Selbstvertrauen, dass ihm Hindley und Co keine Angst einjagen, selbst wenn er sich heute ein paar Minuten an Rückstand einhandelt.

Noch zwei Berge warten

Ehe mit dem Anstieg zum Col de Marie Blanque noch ein Berg der ersten Kategorie folgt, gilt es zunächst noch den Col d´Ichiere zu bezwingen. Dieser ist vier Kilometer lang und hat eine durchschnittliche Steigung von sieben Prozent. Attacken könnte es aus der Spitzengruppe geben, jedoch dürfte die Entscheidung erst später fallen, zumal am Col de Marie Blanque noch richtig schwere Rampen anstehen.

Etwa 15 Fahrer in der Spitzengruppe

In der Abfahrt haben einige Fahrer ihren Rückstand verkürzen können. Derzeit kämpft Julian Alaphilippe um den Anschluss, der noch 20 Sekunden zufahren muss. Der Franzose hat Esteban Chavez im Gepäck. Es befinden sich nun wieder rund 15 Athleten in der Spitzengruppe und werden heute um den Etappensieg kämpfen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass das Peleton vier Minuten nach vorne aufholen kann.

Abfahrt in Richtung Arette

Die Sportler befinden sich auf den Weg in die Gemeinde Arette, die 36 Kilometer südwestlich vom Startort Pau liegt. Die Ortschaft wurde im Jahr 1967 durch ein Erdbeben fast komplett zerstört. Heute wohnen gut 1000 Menschen in der südfranzösischen Stadt. Die Kirche Saint-Just bildet das Zentrum des Orts.

Van Aert muss aufholen

Van Aert hat sich am Anstieg einen kleinen Rückstand eingehandelt und ist nun bestrebt, die zwölf Sekunden große Lücke zu schließen. Dies dürfte den 28-Jährigen auch gelingen, zumal er ein sehr guter Abfahrer ist.

Abfahrt durch den Nebel

Jetzt ist vor allem Vorsicht angesagt. Die Fahrer stürzen sich mit 70-80 km/h in die Abfahrt und haben aufgrund des Nebels mit schlechter Sicht zu kämpfen. Zum Glück ist die Straße gut ausgebaut und die Kurven sind nicht allzu schwierig. Dies ändert sich jedoch im unteren Teil der Abfahrt, die technisch als äußerst schwierig gilt. Felix Gall hat sich derweil in die Verfolgergruppe zurückfallen lassen.

Hauptfeld verliert an Zeit

Im Hauptfeld ist das Gas wieder ein wenig raus. Der Rückstand ist deutlich angestiegen und beträgt inzwischen fast vier Minuten. Dies dürfte auch den Tour-Favoriten so langsam Sorgen bereiten.

Gall gewinnt Bergwertung der Ehrenkategorie

Felix Gall quält sich die letzten Meter des Anstieges nach oben und heimst am Gipfel des Co de Soudet 20 Punkte ein und übernimmt damit virtuell das Bergtrikot. Etwa 15 Sekunden dahinter hat sich eine Sechs-Mann-Gruppe gebildet, zu der auch Emanuel Buchmann gehört.

Gall reißt Lücke vor der Bergwertung

Mit einem weiteren Antritt fährt Felix Gall eine Lücke auf seine Begleiter heraus. Der Österreicher verschwindet im dichten Nebel und hat nur noch 800 Meter bis zur Bergwertung. Dort wird sich der 39. in der Gesamtwertung die volle Punktzahl sichern. Ob er es im Anschluss weiter als Solist probiert, darf jedoch bezweifelt werden.

Felix Gall attackiert

Der Österreicher Felix Gall fährt eine Attacke und hat drei Begleiter mit dabei. Zu diesen gehört auch Jai Hindley. Von Emanuel Buchmann ist gerade nichts zu sehen.

Van Aert und Campenaerts gestellt

Das belgische Führungsduo ist gestellt, weil insbesondere die Fahrer des deutschen Teams BORA Hansgrohe das Tempo erhöht haben. Nun wird das Spitzenfeld mutmaßlich deutlich kleiner werden. Die starken Bergfahrer übernehmen das Ruder.

Col de Suscousse liegt hinter den Fahrern

Das Führungsduo und die Verfolger haben den Col de Suscousse überwunden, der mit 1218 Metern Höhe eine Art Vorgipfel des Col de Soudet bildet. Noch gilt es knapp 300 Höhenmeter bis zur Bergwertung zu meistern.

Van Aert und Campenaerts nähern sich dem Gipfel

Für die beiden Führenden geht es noch gut vier Kilometer bergauf, ehe die Bergwertung der Ehrenkategorie erreicht ist. Das Tempo beträgt 13, 14 km/h, was ganz gut zeigt, dass die Steigung gewaltig ist, jetzt wo sich die Leader im oberen Teil des Anstieges befinden.

Hauptfeld drückt aufs Gaspedal

Das Hauptfeld hat die Schlagzahl erhöht und den Rückstand minimal verkürzen können. Mit drei Minuten Rückstand möchten die Anwärter auf die Gesamtwertung natürlich nicht ins Ziel kommen, um sich für die kommenden Etappen eine gewaltige Hypothek zu ersparen. Vingegaard und Tadej Pogacar rollen bislang noch unauffällig im Hauptfeld mit. Sollte einer der beiden Top-Favoriten angreifen, geschieht dies wohl erst am Col de Marie Blanque.

Ciccione ein Anwärter auf Gelb?

Zu beachten gilt es auch den Italiener Giulio Ciccone. Der starke Kletterer aus Italien hatte vor der Etappe in der Gesamtwertung nur 22 Sekunden Rückstand und gehört ähnlich wie Hindley, Buchmann und van Aert zu den Kandidaten, die heute ins gelbe Trikot fahren könnten.

Van Aert hält den Vorsprung

Van Aert fährt alles von vorne, während Campenaerts versucht, das Tempo mitzugehen. Aktuell kann das Duo seinen Vorsprung von etwa 25 Sekunden halten. Nun zeigt sich aber in der Verfolgergruppe der INEOS-Fahrer Dani Martinez an der Spitze. Der Kolumbianer ist ein glänzender Bergfahrer. Noch sind es 7,3 Kilometer bis zur Bergwertung. Nach einem kleinen Flachstück, geht es von jetzt an fast nur noch steil bergauf.

Großschartner lässt sich zurückfallen

Einer der beiden UAE-Fahrer aus der Ausreißergruppe hat sich nun zurückfallen lassen. Hierbei handelt es sich um den Österreicher Großschartner, der den im Hauptfeld fahrenden Tadej Pogacar unterstützen soll. UAE bestimmt weiterhin das Tempo im Hauptfeld. Es ist allerdings bedenklich, dass der Rückstand bereits drei Minuten beträgt. Dies dürfte insbesondere BORA-Kapitän Hindley freuen.

Buchmann zeigt sich weit vorne

Van Aert und Campenaerts Spüren den Atem ihrer Verfolger. Dort mach insbesondere das Team Soudal - Quick Step ordentlich Betrieb. Direkt dahinter befindet sich Emanuel Buchmann, der noch einen sehr guten Eindruck hinterlässt.

Pedersen verliert den Anschluss

Mads Pedersen hat ein paar Probleme und muss die beiden Belgier van Aert und Campenaerts ziehen lassen und befindet sich nun zwischen den beiden Führenden und den Verfolgern. Diese kommen deutlich näher und liegen nur noch 23 Kilometer vor der Spitze. Zehn Kilometer vor der Bergwertung wird das Terrain immer steiler.

Cavagna macht Druck

Der Vorsprung des Führungstrios ist deutlich geschmolzen. Cavagna (Soudal - Quick Step) drückt auf das Gaspedal und macht das Tempo für seinen Kollegen Alaphilippe, der zu den Anwärtern auf den heutigen Etappensieg zählt. Der Rückstand der Verfolger nach ganz vorne beträgt nur noch gut 30 Sekunden.

Anstieg zum Col de Soudet

Es geht in den Anstieg zum Col de Soudet. Die ersten drei Kilometer sind eher flach, ehe die ersten kleineren Rampen anstehen. Insbesondere ab Kilometer fünf kommen aber zwei ganz harte Kilometer mit etwa zwölf Prozent Steigung im Durchschnitt. Der Gipfel des 1540 Meter hohen Gipfels ist in Nebel gehüllt.

Wie schlägt sich das Führungs-Trio am Berg

Das Führungs-Trio, bestehend aus van Aert, Pedersen und Campenaerts hat immer noch gut eine Minute Vorsprung auf die Verfplgergruppe. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich die Abstände beim kommenden Anstieg verändern. Van Aert ist ein glänzender Allrounder und auch bergauf sehr schnell. Campenaerts kommt eher über seine Qualitäten als Zeitfahrer, ist aber auch kein schlechter Kletterer. Mads Pedersen ist ein Klassiker-Spezialist und als Straßen-Weltmeister aus dem Jahr 2019 immer gut für einen Etappensieg. Bei schweren Bergetappen ist der Däne aber normalerweise nicht ganz vorne im Bilde.

Fünf Kilometer bis zum Anstieg

Die Landschaft wird von Kilometer zu Kilometer hügeliger. Die Fahrer bewegen sich entlang eines kleinen Bergflusses, neben dem sich ein dichter Wald erstreckt. Lediglich die Teerstraße, auf der sich die Fahrer befinden, trübt die Idylle ein wenig. Noch sind es fünf Kilometer, bis der Anstieg zum Col de Soudet beginnt.

UAE ist gefordert

Das Team UAE um Tadej Pogacar Und Adam Yates ist weiterhin gefordert, den Abstand nach vorne zu verkürzen. Das gelingt bislang aber nicht, was definitiv nicht so ganz im Interesse des Slowenen liegen dürfte. Mit Hindley ist ein Top-5-Kandidat in der zweiten Spitzengruppe vertreten, was die Alarmglocken höher schlagen lassen müsste. Zwar ist UAE selbst mit Soler und Großschartner vertreten, jedoch handelt es sich dabei nur um die Helfer des Tour-Mitfavoriten.

Jakobsen im Hauptdeld - Probleme bei Simmons

Gute Nachrichten gibt es in Bezug auf Fabio Jakobsen. Der Top-Sprinter konnte wieder zum Feld aufschließen. Nicht ganz so gut sieht es beim US-Amerikaner Quinn Simmons aus, der nach einem Sturz ordentlich an der Schulter blutet und derzeit vom Teamauto aus verarztet wird.

Fahrer nähern sich Licq-Atherey

Ehe es zum Col de Soudet geht, werden die Fahrer noch Licq-Atherey durchqueren. Die Gemeinden Licq und Atherey wurden in den Jahren 1386 und 1479 erstmals urkundlich erwähnt. Die beiden Gemeinden haben sich 1843 zur neuen Gemeinde Licq-Atherey zusammengeschlossen. Die größte Sehenswürdigkeit der kleinen Gemeinde ist die Pfarrkirche Saint-Julien

Van Aert virtuell in Gelb

Wout van Aert befindet sich virtuell im gelben Trikot, jedoch dürfte das nicht das vorrangige Ziel des Belgiers sein. Der letztjährige Sieger der Punktewertung hat mit Campenaerts einen Landsmann am Hinterrad. Zudem gehört auch weiterhin der Däne Mads Pedersen der Gruppe an. Sprinter Bryan Coquard hat sich zur größeren Gruppe zurückfallen lassen, die von Konrad angeführt wird. Der Österreicher macht das Tempo für seinen Teamkollegen Hindley.

Anfahrt zum Col de Soudet

Wir nähern uns langsam aber sicher dem Col de Soudet. Der Anstieg ist 15,2 Kilometer lang und enthält eine durchschnittliche Steigung von 7,2 Prozent. Damit ist der erste Pyrenäen-Gipfel nicht der schwerste Berg der Tour, angesichts seiner Rampen von bis zu 16 Prozent aber nicht zu unterschätzen. Es gibt aber auch immer wieder flachere Abschnitte, die aber auch dafür sorgen, dass es enorm schwierig wird, den richtigen Rhythmus zu finden.

Coquard gewinnt Bonus-Sprint

Bryan Coquard (Cofidis) gewinnt den Bonus-Sprint mit einem beherzten Antritt aus dem Windschatten vor Mads Pedersen (Lidl - Trek) und sichert sich 20 Punkte. Wout van Aert erzielt auf Rang drei einkommend 15 Punkte, hat aber keine Anstalten gemacht, mit Coquard und Pedersen zu konkurrieren. Das Trio setzt sich nach der Punktewertung ein wenig abgesetzt.

Van Aert attackiert

Inzwischen werden auch in der Spitzengruppe Angriffe gefahren. Im Wind befindet sich aktuell Wout van Aert, der drei weitere Fahrer im Schlepptau hat zu denen der Däne Mads Pedersen Gehört. Wir nähern uns so langsam der Sprintwertung, bei der insbesondere van Aert verloren gegangene Zähler aufholen möchte.

Vier Österreicher in der Spitzengruppe

Mit Mühlberger, Konrad, Großschartner und Gall sind gleich vier Österreicher in der großen Fluchtgruppe vertreten. Dabei handelt es sich durchaus um gute Kletterer, wenngleich vor allem Konrad vermutlich die Arbeit für Hindley machen muss. Im Hauptfeld bestimmt der Norweger Edvald Boasson Hagen das Tempo. Der Rückstand nach vorne beträgt aber schon 1:30 Minuten.

Van Aert vorne dabei

Wout van Aert befindet sich auch in der 30 Fahrer umfassenden Spitzengruppe. Demnach ist vor allem UAE gefordert, auf das Gadpedal zu drücken. Doch auch Jumbo-Visman muss aufpassen. Van Aert ist schließlich kein Mann für die Gesamtwertung. Insbesondere Jai Hindley ist aber eine Bedrohung für die Gesamtwertung.

Top-Gruppe setzt sich ab

Vorne hat sich eine Gruppe von 15-20 Mann abgesetzt - und diese hat es in sich. Unter anderem ist der ehemalige Tour-Sieger Bernal, aber auch die beiden BORA-hansgrohe Top-Fahrer Buchmann und Hindley vertreten. Es ist zu erwarten, dass nun auch die Top-Teams auf die 30 Sekunden große Lücke reagieren.

Führungs-Duo will sich absetzen

Es sieht so aus, als könnten sich nun zwei Fahrer vorne absetzen. Dabei handelt es sich um Mühlberger und Cavagna. Wenige Meter dahinter bildet sich eine etwa 15-köpfige Gruppe, ehe das Feld mit ein paar Sekunden Abstand folgt. Noch ist nicht abzusehen, ob es sich um einen fürs Erste erfolgreichen Fluchtversuch handelt.

Jakobsen verliert weiterhin

Das Feld reiht sich wie eine Perlenkette auf, ist aber wieder beisammen, nachdem es für kurze Zeit in zwei Hälften zu zerstückeln drohte. Fabio Jakobsen muss weiterhin darum kämpfen, um in der Wertung zu bleiben. Der Niederländer hat bereits 1:13 Minuten Rückstand

Latour gestellt - Uran-Attacke verpufft

Der Protagonist der ersten 20 Kilometer, Pierre Latour, konnte gestellt werden. Es werden jedoch fleißig Attacken gefahren, weshalb das Feld weit auseinandergenommen ist. Soeben hat sich der Kolumbier Rigoberto Uran ein paar Meter Vorsprung erarbeitet, wurde jedoch prompt wieder gestellt. Die deutsche Hoffnung auf einen Etappensieg, Georg Zimmermann, ist auch vorne mit dabei.

Fahrerfeld erreicht Lasseube

Nach einer kurzen Abfahrt hat das Fahrerfeld die Gemeinde Lasseube erreicht. Hierbei handelt es sich um eine knapp 2.000 Einwohner große, im Departement Pyrenees-Atlantiques gelegene, Gemeinde.

Jakobsen leidet

Der gestern gestürzte Sprinter Fabio Jakobsen hat den Anschluss an das Hauptfeld verloren. Zwar erhält er die Unterstützung eines Kollegen, jedoch ist es immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Fahrer so früh zurückfällt. Es ist durchaus möglich, dass Jakobsen die Tour heute verlassen muss.

Van Aert ergreift die Initiative

Pierre Latour konnte seinen Vorsprung auf über 20 Sekunden ausbauen, während es im Feld nur halbherzige Versuche gibt, nach vorne wegzuspringen. Nun zeigt sich jedoch Wout van Aert, der sich hinter einen Fahrer des Teams F EDUCATION - EASYPOST gesetzt hat. Das Peleton möchte den starken Belgier und seinen Begleiter aber nicht wegkommen lassen.

Latour noch ohne Etappensieg bei der Tour de France

Eine Etappe hat Pierre Latour Bei der Tour bislang noch nicht gewinnen können, jedoch hat er bereits bei der Vuelta 2016 gezeigt, dass er Etappensiege im Kreuz hat. Zudem konnte er sich im Jahr 2018 das weiße Trikot bei der Tour de France sichern. Als Gesamt-13. war er der beste U-25-Fahrer im Feld. An diese Erfolge konnte er jedoch nicht anschließen, da er insbesondere in den Abfahrten häufig Zeit verliert. Dies könnte auch heute zum Problem werden.

Latour weiter vorne

Latour gibt weiterhin alles, um seinen Vorsprung auszubauen, jedoch mehren sich die Reaktionen im Peleton. Zwar ist man sich bei der Nachführarbeit nicht ganz einig, jedoch bleibt der führende Franzose nur knappe zehn Sekunden vor dem Hauptfeld. Hinten im Feld gab es einen Sturz, in dem wohl Mattias Skjelmose verwickelt war. Der Gesamt-Neunte wird nun von zwei Kollegen wieder an das Hauptfeld herangeführt.

Latour greift an

Pierre Latour aus dem Team TOTAL ENERGIES setzt eine Attacke und fährt gleich mal ein ordentliches Loch heraus. Das Peleton reagiert aktuell nicht. Es sieht so aus, als lasse man den Franzosen davonziehen. Als Solist wird es aber natürlich enorm schwierig.

Gleich von Beginn an werden erste Attacken gefahren. Als erster ergreift das Team LOTTO DSTNY mit zwei Fahrern die Alternative. Der Bergführende Neilson Powless befindet sich in dritter Position. Noch können sich aber keine Fahrer absetzen.

Rennstart erfolgt

Das Rennen ist in diesem Moment offiziell eröffnet. Die Radsportler haben Pau verlassen und werden nun das neun Kilometer entfernte Vallee de Las Hies ansteuern. Die ersten 70 Kilometer der Etappe verlaufen zwar weitestgehend eben, jedoch ist dennoch mit Attacken zu rechnen. Der spanische Radprofi Bilbao erklärte jedoch im Interview vor dem Start, dass er nicht damit rechnet, dass sich schon zu Rennbeginn eine Spitzengruppe absetzen kann.

Drei Kilometer vor offiziellem Start

Wir befinden uns noch immer drei Kilometer vor dem offiziellen Start. Demnach ist das Tempo gemächlich, während es noch immer durch die Straßen von Pau geht. Im gelben Trikot ist der Brite Adam Yates zu erkennen. Es ist durchaus möglich, dass der 30-Jährige, der eigentlich als Edelhelfer von Tadej Pogacar eingeplant ist, seine Gesamt-Führung am heutigen Tage verliert.

Sprint-Wertung bei 49 Kilometern

Die zahlreichen Stürze am Ende der gestrigen Etappe scheinen allesamt glimpflich ausgegangen zu sein. Auch der Sprinter Fabio Jakobsen ist heute wieder mit am Start. Für die Anwärter auf das Grüne Trikot wird es heute nur einmal wirklich interessant, wenn bei Kilometer 49 die Sprint-Wertung ansteht. Es ist gut möglich, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt auch keine Spitzengruppe absetzen kann.

Inoffizieller Start erfolgt

Der inoffizielle Start ist erfolgt. Nun geht es an ein neun Kilometer langes einrollen, ehe es dann so richtig los geht. Die Fahrer befinden sich noch im Startort Pau. Der knapp 80.000 Einwohner umfassende Ort wurde schon über 60 Mal bei der Tour angefahren und stellt sozusagen das Tor zu den Pyrenäen dar. Die Stadt ist reich an Schlössern und Museen und dadurch insbesondere für Kultur-Interessierte ein willkommenes Ziel.

Tour de France 2023: 5. Etappe JETZT im Liveticker - Start

Vor Beginn: Was können wir von den deutschen Fahrern erwarten?

Georg Zimmermann ist definitiv ein Fahrer, der heute in einer Fluchtgruppe auftauchen und vorne mitmischen könnte. Der beste deutsche Bergfahrer ist Emanuel Buchmann. Der einstige Tour-Vierte ist aber eigentlich als Helfer für Jai Hindley eingeplant. Mal sehen, ob der 30-Jährige dennoch mit den Favoriten ins Ziel kommt. Seine starke Form hat er zuletzt hinlänglich bewiesen.

Vor Beginn: Die heutigen Favoriten

Eine Prognose zu treffen ist angesichts des Etappenprofils nicht ganz so einfach. Nachdem die Sprinter-Teams an den beiden vergangenen Tagen viel Arbeit geleistet haben, um Ausreiß-Versuche im Keim zu erstrecken, wäre die Chancen für Fluchtgruppen heute durchaus gegeben. Besonders gute Chancen haben die Fahrer, die bergfest und nicht für Helferdienste eingespannt sind. Zudem sollten sie in der Gesamtwertung schon einen Rückstand aufweisen, um überhaupt weggelassen zu werden. Dabei könnte es sich um Fahrer wie Warren Barguil, Rigoberto Uran und vielleicht auch Thibaut Pinot handeln. Definitiv in einer Ausreißergruppe zu erwarten ist Neilson Powless, der in der Bergwertung führt und weiter auf Punktejagd gehen dürfte. Sollten die Ausreißer nicht durchkommen, gehören die Gesammtklassment-Favoriten wie Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard zu den Favoriten. Sollte van Aert bis zum Ende dran sein und noch über Kräfte verfügen, wäre auch er ein Mann für den Etappensieg.

Vor Beginn: Die heutige Etappe

Nachdem die letzten beiden Etappen für die Sprinter wie geschaffen waren, beginnt für die Protagonisten der Vortage heute die Tour der Leiden. Vom Startort Pau geht es nämlich fast auf direkten Weg in die Pyrenäen, wo die kletterfesten Athleten auf ihre Kosten kommen. Nachdem bereits die ersten beiden Etappen als Formcheck für die Gesamtklassement-Fahrer dienen konnten, gilt es heute zum ersten Mal so richtig Flagge zu bekennen. Mit dem 1540 Meter hohen Col du Soudet warten nach 80 Kilometern der erste Anstieg der Ehrenkategorie auf das Fahrerfeld. Auf den Weg ins Ziel gilt es zudem den Col d´Ichere (3. Kategorie) und den Col de Marie Blanque (1. Kategorie) zu überwinden. Nach einer Abfahrt finden die letzten sieben Kilometer auf ebenem Terrain statt.

Vor Beginn: Von den vier Etappen, die bisher gefahren wurden, gewann Jasper Philipsen zwei. Auch gestern triumphierte der Belgier, Dritter wurde der Deutsche Phil Bauhaus.Im Gesamtklassement ist jedoch weiterhin Adam Yates Erster.

Vor Beginn: Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur Tor de France. Am heutigen Mittwoch steht die fünfte Etappe auf dem Programm. Diese wird sich über 162 Kilometer von Pau nach Laruns erstrecken. Nach 20-minütiger Neutralisation beginnt das Rennen um 13:25 Uhr. Die Fahrer werden zwischen 17:20 und 17:50 Uhr im Zielort erwartet.

Tour de France 2023: Alle Etappen und Sieger im Überblick