Die Tour de France ist fast rum! Heute bestreiten die Radprofis die 20. von insgesamt 21 Etappen. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts Wichtiges.

Tour de France 2023: 20. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Jonas Vingegaard, der Mann in Gelb, hat den Tour-Sieg bereits so gut wie sicher. Der Däne ist bereits seit der 6. Etappe an der Spitze der Gesamtwertung und wird, wenn alles normal abläuft, auch in den letzten zwei Etappen nicht einzuholen sein.

Vor Beginn: Um 13.30 Uhr legen die Fahrer in Belfort los. Die Bergetappe endet 133 Kilometer später in Le Markstein.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur 20. Etappe bei der Tour de France.

© getty Jonas Vingegaard ist bereits seit der 6. Etappe im Gelben Trikot.

Tour de France 2023: 20. Etappe heute im TV und Livestream

Verantwortlich für die Übertragung im Free-TV sind Eurosport und die ARD. Parallel dazu bieten die beiden Sender jeweils auch Livestreams an: die ARD kostenlos bei sportschau.de, Eurosport kostenpflichtig bei discovery+ und DAZN.

Wer das Rennen via DAZN schauen möchte, braucht entweder ein Unlimited-Abo-Paket oder die etwas billigere Super-Sports-Variante.

Bei GCN lässt sich das Rennen heute ebenfalls verfolgen.

