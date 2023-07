Die Tour de France 2023 geht weiter. Heute steht bereits die zwölfte Etappe der Radrennserie auf dem Programm. SPOX begleitet die Veranstaltung für Euch im Liveticker.

Tour de France 2023: 12. Etappe heute im Liveticker

Nächster Fluchtversuch: Weiter gehen die wilden Attacken: Diesmal probieren es Wilco Kelderman und Mattias Skjelmose Jensen. Das Duo erarbeitet sich ein Polster von etwa 15 Sekunden, aber im Hauptfeld herrscht nach wie vor keine Ruhe.

Hohes Renntempo: Zwei Bergwertungen haben die Radstars in der ersten Rennstunde bereits absolvieren müssen und dennoch war das Peloton im Schnitt 45,2 km/h schnell - ein beeindruckender Beleg des enorm hohen Tempos.

Angriff doch beendet! Über diesen Aspekt dürfte Wout van Aert auch genauestens nachgedacht haben - und fällt nun einen Entschluss. Der Allrounder nimmt die Beine hoch und lässt sich ins Hauptfeld zurückfallen.

Van Aert bleibt erstmal vorne: Obwohl Wout van Aert alleine unterwegs ist, wächst das Polster für den Moment auf 20 Sekunden an. Doch der Belgier wird garantiert darauf hoffen, dass der ein oder andere Fahrer noch zu ihm aufschließen wird - ansonsten ist die Restdistanz für einen Solisten natürlich gigantisch.

Nächste Attacke von van Aert: Das gewohnte Bild: Zum wiederholten Male attackiert Wout van Aert und verschafft sich gleich mal ein kleines Polster von zehn Sekunden.

Philipsen einsame Spitze: Beinahe drei Minuten beträgt der Rückstand von Jasper Philipsen. Trotzdem dürfte es heute neine nennenswerten Verschiebungen in der Sprintwertung geben. Dort thront der Belgier nach seinen vier Etappensieg nämlich souverän an der Spitze, hat mittlerweile 323 Punkte gesammelt. Als Zweiter weist Bryan Coquard (Cofidis) einen riesigen Rückstand von 145 Zählern auf.

Brisante Lage: Was passiert nun? Der Rückstand der angehängten Gruppe um Neilson Powless beträgt mittlerweile fast eine Minute. Vorne drücken Wout van Aert und Teamkollege Tiesj Benoot dagegen weiter auf die Tube.

Bergwertung geht an Ciccone: Und da sind die drei Ausreißer auch schon wieder geschluckt. Kurz vor der Kuppe des Col des Écorbants schrauben einmal mehr Wout van Aert und Giulio Ciccone das Tempo hoch, der Italiener greift letztlich die Bergpunkte weg.

Kurzer Ausflug eines Trios: Weil für einen kurzen Augenblick Ruhe eingekehrt ist, nutzen Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), Omar Fraile (Ineos Grenadiers) und Matteo Jorgenson (Movistar Team) die Gunst der Stunde und setzen sich leicht ab. Doch offenbar ist das Peloton gewollt, dieses Trio schnell wieder einzuholen.

Col des Écorbants: Und schon bietet das französische Zentralmassiv ein nächstes Hindernis. Mit einer Länge von nur 2,1 Kilometern ist der Anstieg hinauf zum Col des Écorbants - einer weiteren Bergwertung der 3. Kategorie - verhältnismäßig kurz, dafür aber mit einer durchschnittlichen Steigung von fast sieben Prozent relativ knackig.

Riss im Hauptfeld: Aufgrund all den Attacken ist das Hauptfeld nun in zwei große Teile zersplittert. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) hat unter anderem den Anschluss verloren, offenbar auch Mikel Landa (Bahrain Victorious), Sepp Kuss (Team Jumbo-Visma), Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe) und Simon Yates (Team Jayco-AlUla).

De la Cruz ist raus: Das sind leider keine guten Nachrichten: Für David De la Cruz hat der Zwischenfall mit Quentin Pacher bittere Folgen, denn für den 34 Jahre alten Spanier geht es auf direktem Wege in den Krankenwagen. Damit beklagt das Astana Qazaqstan Team bereits den dritten Ausfall.

Sturz im Peloton! Währenddessen kommt es in einer kurzen Abfahrt zu einem Sturz. Quentin Pacher (Groupama - FDJ) und David De la Cruz (Astana Qazaqstan Team) sind daran beteiligt. Pacher steigt schnell zurück auf sein Arbeitsgerät, doch De la Cruz muss zunächst am Straßenrand behandelt werden.

Wieder van Aert: Erneut zündet Wout van Aert den Turbo und zieht einige Meter davon. Am Hinterrad des Allrounders von Jumbo-Visma befindet sich mit Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) ein weiterer starker Zeitfahrer.

Philipsen fällt zurück: Auch Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck), der die Sprintwertung anführt, hat inzwischen den Kontakt zum Hauptfeld verloren. Rund 40 Sekunden fehlen dem schnellen Belgier nach ganz vorne.

Martínez gewinnt die Bergwertung: Die zwei Zähler an der ersten Bergwertung des Tages hat sich Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) mit einem flinken Antritt gesichert. Somit sind Mattias Skjelmose Jensen, Jon Izaguirre sowie Matej Mohoric wieder eingefangen - und die nächsten Attacken werden bald kommen.

Offene Rennsituation: Kurz vor dem Gipfel des Côte de Thizy-les-Bourgs erkämpfen sich Mattias Skjelmose Jensen, Jon Izaguirre (Cofidis) und Matej Mohoric (Bahrain Victorious) einen kleinen Vorsprung, können sich aber ebenfalls nicht wirklich absetzen.

Ewan und Sagan in Problemen: Es dauert nicht lange, bis die ersten Sprinter ins Schwimmen geraten. Caleb Ewan (Lotto-Dstny) ist kein gutes Stück hinter dem Hauptfeld alleine unterwegs, auch Peter Sagan (TotalEnergies) hat Schwierigkeiten mit dem hohen Tempo.

Côte de Thizy-les-Bourgs: Mittlerweile befinden sich die Radprofis im Anstieg zur ersten Bergwertung des Tages, dem Côte de Thizy-les-Bourgs. Der 4,2 Kilometer lange Anstieg der 3. Kategorie ist im Schnitt 5,6 Prozent steil.

Powless angriffslustig: Auch Neilson Powless (EF Education-EasyPost) hält sich im vorderen Bereich auf. Wahrscheinlich liebäugelt der Träger des Bergtrikots mal wieder mit einem Sprung in die Ausreißergruppe, um den Vorsprung in eben jener Sonderwertung verwalten zu können. Aktuell hat der US-Amerikaner 46 Punkte auf dem Konto, sein erster Verfolger Felix Gall (AG2R Citroën Team) steht bei 28 Zählern.

Weiter Unruhe: Eine nennenswerte Lücke reißt bisher nicht. Ständig springen neue Interessenten weg, versuchen Anschluss an die Spitze zu finden. Aber das Peloton folgt, weil die Zusammenstellung noch nicht zufriedenstellend ist.

Auch Alaphilippe, Skjelmose und van Aert dabei: Wie erwartet: Vorne wirbeln viele große Namen wie Julian Alaphilippe (Soudal - Quick Step), Mattias Skjelmose Jensen (Lidl-Trek) oder Wout van Aert (Team Jumbo-Visma). Doch noch kann sich keine Gruppe entscheidend lösen.

Zusammenschluss: Und dann ist der Fluchtversuch von Mads Pedersen, Fred Wright, Alberto Bettiol und Mathieu Van der Poel auch schon gescheitert. Eine größere Gruppe hat das Loch zu den vier Klassikerspezialisten rasch geschlossen.

Vorsprung bleibt klein: Noch können sich die Ausreißer nicht entscheidend absetzen. Offenbar gibt es zu viele unterschiedliche Interessen im Hauptfeld, so sind nicht alle Mannschaften mit der Situation zufrieden.

Quartett an der Spitze: Fred Wright (Bahrain Victorious) sowie Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) stellen den Kontakt zu Mads Pedersen her. Auch Mathieu Van der Poel (Alpecin - Deceuninck), einer der großen Favoriten auf den Tagessieg, prescht nach vorne.

Pedersen macht den Anfang: Als erster Fahrer probiert es Mads Pedersen (Lidl-Trek) mit einem Angriff und reißt prompt eine kleine Lücke zum großen Hauptfeld. Vier weitere Profis nehmen die Verfolgung des Dänen auf.

Auf geht's! Mit dem Schwenken der gelben Flagge eröffnet Tour-Direktor Christian Prudhomme aus dem Fahrzeug der Rennleitung jetzt die 12. Etappe! Weil einer Ausreißergruppe heute wieder gute Erfolgschancen eingeräumt werden, verrinnen bis zu den ersten Attacken nur wenige Augenblicke

Defekt bei Gogl: Unmittelbar vor dem scharfen Start meldet Michael Gogl (Alpecin - Deceuninck) einen Defekt und ruft sein Teamfahrzeug zu sich - so verzögert sich die Freigabe dieser Etappe um ein paar Momente.

Nächster Anlauf von Zimmermann? Mit Georg Zimmermann gibt es auch einen deutschen Fahrer, dem dieses Terrain auf den Leib geschneidert ist. Und der 25-Jährige von Intermarche - Circus - Wanty hat sich sogar schon in der ersten Reihe hinter dem Fahrzeug von Tour-Direktor Christian Prudhomme positioniert. Nachdem er vor zwei Tagen noch knapp Pello Bilbao unterlegen war, wird er es heute wohl wieder probieren wollen.

Jakobsen ist ausgestiegen: Nicht mehr mit dabei ist Fabio Jakobsen. Wie sein Team QuickStep-Soudal am Donnerstag mitteilte, leide der Sprinter noch immer an den Folgen eines Sturzes auf der vierten Etappe. An diesem Punkt scheint es für mich unmöglich zu sein, Paris zu erreichen. Ich kann einfach nicht regenerieren. Mein Körper erholt sich nicht von dem Sturz, sagte der 26-Jährige, der im Vorjahr noch eine Etappe gewinnen konnte.

Start: Soeben setzte sich das Hauptfeld in Bewegung. In neutralisierter Fahrt geht es jetzt etwa eine Viertelstunde durch die Straßen von Roanne. Erst zum zweiten Mal ist die Tour nach 2008 hier zu Gast.

Vor Beginn: Am Mittwoch ließ der alles überragende Jasper Philipsen einmal mehr die Muskeln spielen und schnappte sich im Massensprint von Moulins seinen mittlerweile vierten Etappensieg. Diesmal kam der Belgier sogar ohne seinen Anfahrer Mathieu van der Poel aus, der ihm seine ersten drei Erfolge exzellent vorbereitet hatte. Phil Bauhaus wurde hinter dem Tagessieger und Dylan Groenewegen immerhin Dritter. Unter den Klassementfahrer herrschte derweil Ruhe, weil das Hauptfeld ohne großen Aufwand über die drei milden Anstiege der jeweils vierten Kategorie rollte. Somit liegt Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) weiterhin 17 Sekunden vor Herausforderer Tadej Pogacar vom Team UAE Emirates.

Vor Beginn: Exakt 168,8 Kilometer sind für die Radstars zurückzulegen. Voraussichtlich dürfte das Profil dieser Etappe für die Klassementfahrer zu leicht und für die Sprinter zu schwer sein - so wittern Ausreißer ihre nächste Chance. Denn die Strecke ist mit insgesamt fünf Bergwertungen der zweiten und dritten Kategorie bestückt und damit geradezu prädestiniert für eine stark besetzte Fluchtgruppe. Speziell im finalen Renndrittel lauern zwei schwere Anstiege über je gut fünf Kilometer, die auf einen explosiven Klassiker-Spezialisten zugeschnitten sind.

Vor Beginn: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum zwölften Teilstück der 110. Tour de France! Auf mittelschwerem und hügeligem Terrain führt der heutige Kurs von Roanne durch das Zentralmassiv bis ins Tal der Saône und den Zielort Belleville-En-Beaujolais. Der scharfe Start ist um 13:20 Uhr geplant.

Tour de France 2023: 12. Etappe heute im Liveticker - Eckdaten zum Rennen

Start: 13.05 Uhr in Roanne

13.05 Uhr in Roanne Scharfer Start: 13.20 Uhr

13.20 Uhr Ziel: ca. 17.20 Uhr in Belleville-en-Beaujolais

ca. 17.20 Uhr in Belleville-en-Beaujolais Distanz: 168,8 Kilometer

168,8 Kilometer Höchster Punkt: Col des Écorbans (853m)

Col des Écorbans (853m) Niedrigster Punkt: Juliénas (238m)

Juliénas (238m) Sprintpunkte: maximal 50

maximal 50 Bergpunkte: maximal 16

Etappe Datum Start -Ziel Streckenlänge Sieger 1. Etappe 1. Juli 2023 Bilbao - Bilbao 182 km Adam Yates 2. Etappe 2. Juli 2023 Vitoria-Gasteiz - San Sebastian 209 km Victor Lafay 3. Etappe 3. Juli 2023 Amorebieta-Etxano - Bayonne 185 km Jasper Philipsen 4. Etappe 4. Juli 2023 Dax - Nogaro 182 km Jasper Philipsen 5. Etappe 5. Juli 2023 Pau - Laruns 165 km Jai Hindley 6. Etappe 6. Juli 2023 Tarbes - Cauterets-Cambasque 145 km Tadej Pogacar 7. Etappe 7. Juli 2023 Mont-de-Marsan - Bordeaux 170 km Jasper Philipsen 8. Etappe 8. Juli 2023 Libourne - Limoges 201 km Mads Pedersen 9. Etappe 9. Juli 2023 St-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome 184 km Michael Woods 1. Ruhetag 10. Juli 2023 10.Etappe 11. Juli 2023 Vulcania - Issoire 167 km Pello Bilbao Lopez 11. Etappe 12. Juli 2023 Clermont-Ferrand - Moulins 180 km Jasper Philipsen 12. Etappe 13. Juli 2023 Roanne - Belleville-en-Beaujolais 169 km 13. Etappe 14. Juli 2023 Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier 138 km 14. Etappe 15. Juli 2023 Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil 152 km 15. Etappe 16. Juli 2023 Morzine Les Portes du Soleil - Saint Gervais Mont Blanc 180 km 2. Ruhetag 17. Juli 2023 16. Etappe 18. Juli 2023 Passy - Combloux (Einzelzeitfahren) 22 km 17. Etappe 19. Juli 2023 Saint Gervais Mont Blanc - Courchevel 166 km 18. Etappe 20. Juli 2023 Moutiers - Bourg-en-Bresse 186 km 19. Etappe 21. Juli 2023 Moirans-en-Montagne - Poligny 173 km 20. Etappe 22. Juli 2023 Belfort - Le Markstein Fellering 133 km 21. Etappe 23. Juli 2023 Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees 115 km