Es ist wieder Zeit für die "Königin der Klassiker", heute steigt das Eintagesrennen von Paris-Roubaix. Wie Ihr beim Rennen live im TV und Livestream dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier.

Im Radsport geht es am heutigen Ostersonntag (9. April) so richtig zur Sache. Mit dem Eintagesrennen von Paris-Roubaix steigt eines der wichtigsten Rennen, das gleichzeitig zu den fünf Monumenten des Radsports zählt. Berühmt ist der Kurs durch seine langen Kopfsteinpflaster-Passagen (Pavé-Sektoren), die rund 54,5 Kilometer der insgesamt 256,6 ausmachen. Es ist die 120. Auflage des Frühjahrsklassikers in Frankreich, das erste Rennen dieser Art wurde im Jahr 1896 ausgetragen.

Auch heute beginnt der Klassiker nicht - wie der Name sagt - in der französischen Hauptstadt Paris, dies ist bereits seit dem Jahr 1977 nicht mehr der Fall, sondern er wird vor dem Schloss Compiègne in der gleichnamigen Stadt, 80 Kilometer nördlich von Paris, gestartet. Beendet wird das Rennen im Vélodrome von Roubaix nahe der belgischen Grenze. Um 10.30 Uhr geht es los.

Im vergangenen Jahr triumphierte der Niederländer Dylan van Baarle vor dem Belgier Wout van Aert und dem Schweizer Stefan Küng.

Radsport - Paris-Roubaix, Übertragung: Klassiker heute im TV und Livestream

Das Rennen ist heute im deutschen Free-TV zu sehen. Den Auftrag dafür hat der Sportsender Eurosport 1 erhalten, der um 10.30 Uhr mit der Übertragung beginnt. Erst um 18 Uhr wird auf dem Kanal dann die Live-Übertragung beendet.

© getty Auf der Jagd nach den fünf Monumenten des Radsport fehlen Tadej Pogacar noch Siege bei Mailand-Sanremo und Paris-Roubaix.

Da alles, was bei Eurosport übertragen wird, parallel dazu auch bei DAZN gezeigt wird, haben auch Kunden der Streamingplattform die Möglichkeit, live mit dabei zu sein, wenn es in Frankreich zur Sache geht. Eurosport 1 und Eurosport 2 gehören dank einer Kooperation zum festen Bestandteil des DAZN-Repertoires.

Dieses wird von Sportarten wie Fußball, Tennis, Darts, Motorsport, US-Sport (NBA und NFL), Handball, Wrestling, MMA, Boxen und weiteren komplettiert.

Kostenlos ist der Zugriff auf all dies nicht, stattdessen wird ein Abonnement benötigt. Dieses kommt in drei verschiedenen Paketen: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Die Pakete unterscheiden sich in Sachen Preis und Umfang.

Radsport - Paris-Roubaix, Übertragung: Klassiker heute im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Dylan van Baarle gewann im vergangenen Jahr den Klassiker von Paris-Roubaix.

Radsport - Paris-Roubaix: Die wichtigsten Fakten zum Frühjahrsklassiker