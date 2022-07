Tour de France: 9. Etappe JETZT im Liveticker

Kurz bevor die Fahrer bei der Tour de France in den zweiten Ruhetag gehen, steht heute noch die 9. Etappe auf dem Plan. Mit SPOX könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen!

Weiter geht es durchs Schweizer Hochgebirge, gut 192 km haben die Athleten bei der 9. Etappe der Tour de France am heutigen Sonntag, den 10. Juli 2022, vor der Brust. Hier begleiten wir das Rennen für Euch im Liveticker.

Vor Beginn: Fast die gesamte Strecke führt über Schweizer Boden. Am Anfang entlang des Genfer Sees, bekommen die Fahrer es erst kurz vor der Grenze mit dem längsten Anstieg des Tages (durchschnittlich 6.1 Prozent) zu tun.

Vor Beginn: Das Rennen beginnt am heutigen Sonntag um 12:45 Uhr im Schweizer Aigle, von wo die Fahrer rund 192 km nach Chatel les Portes du Soleil in Frankreich zurücklegen werden.

© getty Die 9. Etappe der Tour de France führt durch das Schweizer Hochgebirge.

Tour de France: 9. Etappe heute im TV und Livestream

Möchtet Ihr die 9. Etappe live und in Farbe sehen, habt Ihr dafür mehrere Optionen. Im Free-TV sind unter anderem ARD und One für die Ausstrahlung des Rennens verantwortlich. Während Das Erste erst ab 15.10 Uhr dabei ist, geht es bei One um 13 Uhr los. Den kostenlosen Livestream des Ganzen findet Ihr ab 13 Uhr auf sportschau.de.

Wie so oft, wenn es um das Thema Radsport geht, werdet Ihr darüber hinaus auch bei Eurosport fündig. Eurosport 1 zeigt das Rennen ab 12.30 Uhr gratis in voller Länge, den entsprechenden Livestream über den Eurosport Player könnt Ihr allerdings nur kostenpflichtig aufrufen.

Wusstet Ihr schon, dass Ihr dank einer Kooperation das gesamte Programm von Eurosport 1 und 2 auch bei DAZN sehen könnt? Das und zahlreiche Sport-Events bekommt Ihr bei DAZN für 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro im Jahr.

