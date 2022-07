Tour de France 2022, Übertragung: 7. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der Tour de France wird heute die 7. Etappe absolviert. SPOX verrät Euch, wie Ihr den Rennabschnitt live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Bei der Tour de France geht es wie üblich Schlag auf Schlag. Erst gestern waren die Radprofis für die 6. Etappe, die auch gleichzeitig die längste der gesamten Tour (220 km) ist, vom belgischen Binche bis zum französischen Longwy im Einsatz.

Am heutigen Freitag, den 8. Juli, steht bereits der 7. Rennabschnitt an. Dieser ist zwar um einiges kürzer als der gestrige, zählt mit 176 Kilometern jedoch immer noch zu den längeren Etappen. Der scharfe Start erfolgt um 13.15 Uhr.

Ausgangspunkt der heutigen Hochgebirgsetappe ist die kleine Gemeinde namens Tomblaine. Beendet wird das Rennen dann mit der ersten Bergankunft der diesjährigen Tour de France, auf der Planche des Belles Filles, einem 1148 Meter hohem Berg im Osten Frankreichs.

Tour de France 2022, Übertragung: 7. Etappe heute live im TV und Livestream

Auch bei der 7. Etappe der Tour de France gibt es keine Änderungen, was die Übertragung betrifft. Im Free-TV bieten Eurosport, die ARD und One das Rennen an. Unterschiedlich sind dabei lediglich die Anfangszeiten. Eurosport 1 ist von Anfang bis Ende mit dabei und beginnt um 12.50 Uhr mit der Übertragung, die ARD dagegen erst um 16.05 Uhr, One um 13.35 Uhr.

© getty Tadej Pogacar ist amtierender Tour-de-France-Sieger.

Darüber hinaus wird das Rennen bei zahlreichen Anbietern auch im Livestream angeboten. Während die ARD mit der Übertragung im Free-TV erst kurz vor Ende einsteigt, ist man bei sportschau.de von 13.35 Uhr an mit von der Partie und muss dabei nicht mal etwas bezahlen. Dasselbe kann Eurosport über seinen Livestream nicht sagen, dieser ist nämlich kostenpflichtig.

Außerdem ist auch DAZN für die Übertragung im Livestream zuständig. Denn: Eurosport und DAZN sind eine Kooperation eingegangen, die es DAZN-Kunden ermöglicht, beide Eurosportsender auf der Plattform (ununterbrochen) zu nutzen.

Mit dem dafür benötigten DAZN-Abonnement, das 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr kostet, habt Ihr auch Zugriff auf andere Sportarten wie Fußball, Tennis, Handball, Motorsport, MMA, Boxen, Wrestling und noch mehr.

Dann gibt es noch die Möglichkeit, die Etappe bei GCN ohne Werbeunterbrechungen zu schauen.

Tour de France 2022, Übertragung: 7. Etappe heute live im Liveticker

Auch bei SPOX lässt sich die 7. Etappe live verfolgen - nämlich im ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr das Geschehen auf der Strecke stets im Auge behalten könnt.

Hier geht es zum Liveticker der 7. Etappe bei der Tour de France.

