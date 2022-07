Tour de France 2022, Übertragung: 5. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Rahmen der Tour de France wird heute die 5. Etappe über 157 Kilometer von Lille bis Arenberg absolviert. Wie Ihr den Rennabschnitt live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die Tour de France ist gestern endgültig in Frankreich angekommen, nachdem die Fahrer auf den ersten drei Etappen in Dänemark im Einsatz waren. Am heutigen Mittwoch, den 6. Juli, steht der fünfte von insgesamt 21 Rennabschnitten an.

Die Radprofis sind diesbezüglich auf einer hügeligen Etappe, die elf Kopfstein-Sektoren mit einer Gesamtlänge von fast 20 Kilometern beinhaltet, von der nordfranzösischen Stadt Lille bis Arenberg Porte du Hainaut unterwegs. Insgesamt gilt es 157 Kilometer zu absolvieren, der scharfe Start erfolgt um 14 Uhr.

Den Tagessieg auf der gestrigen hügeligen 4. Etappe von Dünkirchen bis Calais holte sich der Belgier Wout van Aert, der auch weiterhin das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trägt.

Tour de France 2022, Übertragung: 5. Etappe heute live im TV und Livestream

Die 5. Etappe der Tour de France wird auch heute im Free-TV auf dem Sender Eurosport 1 übertragen. Dabei werden die Livebilder bereits ab 13.25 Uhr gezeigt. Außerdem ist das Rennen nicht nur im TV, sondern auch im Livestream von Eurosport, dem Eurosport-Player, zu sehen. Der Zugriff auf diesen ist jedoch kostenpflichtig. Die Kosten dafür liegen bei 6,99 Euro je Monat.

© getty Wout van Aert startet auch heute mit dem Gelben Trikot.

Wer jedoch bereits im Besitz eines DAZN-Abos ist, muss keinen Cent mehr draufzahlen, um den Eurosport-Livestream zu nutzen. Die beiden Sender - Eurosport 1 und Eurosport 2 - sind nämlich Teil des vielfältigen DAZN-Angebots. Der Grund dafür ist die gemeinsame Kooperation zwischen Eurosport und dem "Netflix des Sports".

Weitere Sportarten, die DAZN anbietet, sind folgende: Fußball, Tennis, Handball, Motorsport, Darts, US-Sport (NBA und NFL), Rugby, MMA, Boxen und Wrestling.

Das dafür benötigte Abo kostet Euch entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Es gibt jedoch auch andere Möglichkeiten, wie Ihr die Etappe heute live verfolgen könnt. Gezeigt wird sie nämlich auch in der ARD im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei sportschau.de. Was die Übertragung im TV betrifft, geht diese beim öffentlich-rechtlichen Sender erst um 16.05 Uhr los. Im Livestream wird das Spektakel bereits ab 14.05 Uhr angeboten.

Darüber hinaus lässt sich das Rennen auch bei GCN (Global Cycling Network) und One, dem Zusatzsender der ARD, live verfolgen.

Tour de France 2022, Übertragung: 5. Etappe heute im Liveticker

SPOX ist natürlich auch heute wieder mit dabei, wenn die Radprofis unterwegs sind. Wir tickern das Rennen von Anfang bis Ende für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker der 5. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick