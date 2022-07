Bei der Tour de France geht es am heutigen Dienstag mit der 4. Etappe weiter. SPOX begleitet sie im Liveticker.

Nach einem Ruhe- und Transfertag am Montag wird die Tour de France heute von Dunkerque nach Calais mit Etappe 4 fortgesetzt. Hier gibt es sie im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Tour de France 2022: 4. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die heutige Strecke: Es geht von Dunkerque und nach Calais. 171,5 Kilometer werden die Profis dabei auf einer hügeligen Fahrt zurücklegen müssen. Der Startschuss ist für 13.15 Uhr geplant, voraussichtliches Ende ist zwischen 17.14 und 17.35 Uhr.

Vor Beginn: Am gestrigen Montag war bei der Tour de France 2022 die erste Pause angesagt. Nach diesem Ruhe- und Transfertag geht es nun mit der 4. Etappe weiter. Gleichzeitig startet die Tour damit nun auch in Frankreich, nachdem sie in Dänemark gestartet war.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker!

Tour de France 2022: 4. Etappe heute live im TV und Livestream

Die ARD zeigt die 4. Etappe heute ab 16.05 Uhr live im Free-TV, zuvor gibt es die Tour bei dem ARD-Zusatzsender One zu sehen. Das Erste ist dann auch schon mit dem Livestream auch bereits live auf Sendung.

Ebenso wie die ARD nimmt sich auch heute wieder Eurosport der Übertragung an. Ausgestrahlt wird das Rennen auf Eurosport 1, dazu auch im Livestream. Der Eurosport Player ist allerdings kostenpflichtig.

Falls Ihr DAZN-Kunden seid, könnt Ihr die Tour de France auch einfach dort im Stream schauen. Der Streamingdienst kooperiert mit Eurosport, hat daher Eurosport 1 und Eurosport 2 ebenso im Angebot. Für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr könnt Ihr das Angebot von DAZN nutzen, das Jahresabo kann man bis 31. Juli auch in monatlichen Raten à 24,99 Euro abschließen.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick