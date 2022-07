Tour de France 2022, Übertragung: 19. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Etappe Nummer 19 wird heute bei der Tour de France gefahren. SPOX liefert Euch die wichtigsten Informationen zur Übertragung und erklärt, wie man das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen kann.

Die Tour de France neigt sich langsam dem Finale entgegen, 18 Etappen haben die besten Radprofis der Welt bereits absolviert, drei weitere stehen noch an. Am heutigen Freitag, den 22. Juli, geht die Reise weiter mit der 19. Etappe, die eine Flachetappe ist. Diese beginnt um 13.10 Uhr mit dem scharfen Start in der südfranzösischen Gemeinde Castelnau-Magnoac und endet in Cahors. Auf dem Weg zum Zielort in Cahors müssen die Fahrer einen Zwischensprint und zwei Bergwertungen der 4. Kategorie absolvieren.

Tour de France 2022, Übertragung: 19. Etappe heute live im TV und Livestream

Zahlreiche Anbieter besitzen die Übertragungsrechte am prestigeträchtigsten Wettbewerb im Radsport. Im Free-TV wird die heutige 19. Etappe von Eurosport, der ARD und ihrem Zusatzsender One gezeigt. Einzig die Uhrzeiten, zu denen die jeweiligen Übertragungen losgehen, unterscheiden sich dabei. Bei Eurosport 1 seid Ihr um 12.50 Uhr live mit dabei, die ARD steigt um 16.05 Uhr ein, One ist ab 13.35 Uhr im Einsatz.

© getty Jonas Vingegaard sicherte sich den Tagessieg in der 18.Etappe und nahm Simon Geschke das Bergtrikot ab.

Ähnlich sieht es bei der Übertragung im Livestream an, auch dafür kümmern sich Eurosport und die ARD, die das Rennen ab 13.35 Uhr im kostenlosen Livestream bei sportschau.de anbietet. Andererseits ist der Livestream im Eurosport-Player kostenpflichtig, 6,99 Euro werden monatlich für das Abo fällig. Darüber hinaus bietet das Global Cycling Network (GCN) das Rennen sogar ohne Werbeunterbrechungen an.

Aufgrund einer Zusammenarbeit mit Eurosport überträgt auch DAZN das heutige Rennen live und in voller Länge, denn: Alles, was bei Eurosport 1 und Eurosport 2 gezeigt wird, sehen parallel dazu auch die Kunden von DAZN auf der Plattform. Dort könnt Ihr mit einem Abo, das entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr kostet, auch folgende Sportarten im Livestream sehen: Fußball, Tennis, Handball, Motorsport, Wintersport, US-Sport (NFL und NBA), MMA, Wrestling, Boxen und Rugby.

Tour de France 2022, Übertragung: 19. Etappe heute im Liveticker

SPOX tickert das Rennen von Anfang bis Ende ausführlich mit. So können auch die, die auf das TV- und Livestream-Angebot nicht zugreifen können, mit dabei sein, wenn die Fahrer auf dem Asphalt unterwegs sind.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick