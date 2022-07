Tour de France 2022, Übertragung: 18. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Tour de France geht munter weiter, heute findet die 18. Etappe statt. SPOX verrät Euch, wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bei der Tour de France geht es momentan Schlag auf Schlag, das große Finale rückt immer näher. Im Rahmen des prestigeträchtigsten Wettbewerbs im Radsport steht am heutigen Donnerstag, den 21. Juli, nun bereits die 18. Etappe an. Dabei handelt es sich wie gestern um eine Bergetappe.

Diese wird im tiefen Süden Frankreichs, in der Stadt Lourdes, um 13.40 Uhr eröffnet. Etwa 143 Kilometer später erreichen die Fahrer dann auch schon das Ziel in Hautacam in den Pyrenäen. Auf dem Weg verteilt gibt es zudem auch einen Zwischensprint und drei Bergwertungen zu absolvieren.

Tour de France: Gesamtwertung nach 17 Etappen

Die gestrige 17. Etappe hatte es in sich, die besten zwei Fahrer der Tour de France, Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, lieferten sich bis zum Schluss ein spannendes Duell, das der Slowene Pogacar knapp für sich entschied. In der Gesamtwertung hat sich dabei jedoch nicht viel getan, Pogacar konnte seinen Rückstand auf den dänischen Spitzenreiter um vier Sekunden auf 2:18 Minuten verkürzen.

Platz Name Zeit/Abstand 1 Jonas Vingegaard 67:53:54 2 Tadej Pogačar +2:18 3 Geraint Thomas +4:56 4 Nairo Quintana Rojas +7:53 5 David Gaudu +7:57

Tour de France 2022, Übertragung: 18. Etappe heute live im TV und Livestream

Auch bei der heutigen 18. Etappe wurden wieder dieselben Anbieter für die Übertragung des Rennens beauftragt. Eurosport zeigt es um 13.15 Uhr auf seinem Free-TV-Kanal Eurosport 1, zudem sind auch die ARD und ihr Zusatzsender One für die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen verantwortlich. Jedoch greifen beide Sender erst später ins Geschehen ein - die ARD um 16.05 Uhr, One um 14 Uhr.

© getty Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar lieferten sich in der gestrigen 17. Etappe ein spannendes Duell.

Ähnlich sieht es beim Livestream-Angebot aus: Eurosport bietet das Rennen im kostenpflichtigen Eurosport-Player an, die ARD hingegen im kostenlosen Livestream bei sportschau.de, wo es im Gegensatz zur TV-Übertragung bereits um 13.45 Uhr losgeht. Das GCN (Global Cycling Network) hat das gesamte Rennen ohne Werbeunterbrechungen im Angebot.

Ein weiterer Anbieter der Tour de France ist DAZN. Beim "Netflix des Sports" wird zeitgleich alles übertragen, was auch bei Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen ist. Grund dafür ist die Kooperation zwischen den beiden Sportanbietern.

Neben Radsportevents hat DAZN jedoch auch zahlreiche andere Sportarten zu bieten: unter anderem Fußball, Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Kampfsport, Wrestling und die US-Sportarten (NBA und NFL).

Um Zugriff auf all dies zu bekommen, braucht man ein Abo, für das entweder 29,99 Euro monatlich oder 274,99 Euro jährlich anfallen.

Tour de France 2022, Übertragung: 18. Etappe heute im Liveticker

SPOX ist auch heute wieder mit einem Liveticker zur Stelle. Ihr wollt nichts Wichtiges zur 18. Etappe verpassen? Dann seid Ihr hier genau richtig.

Hier geht es zum Liveticker der 18. Etappe bei der Tour de France.

