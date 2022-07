Tour de France 2022, Übertragung: 17. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Tour de France nähert sich dem Finale, heute steht bereits die 17. Etappe an. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Jetzt DAZN abonnieren und damit heute die 17. Etappe live verfolgen!

Gestern begann bei der Tour de France die letzte Phase des prestigeträchtigsten Wettbewerbs im Radsport. Ohne Ruhetage wird nun bis zum Ende gefahren, am heutigen Mittwoch, den 20. Juli, findet in Frankreich die 17. von insgesamt 21 Etappen an. Der 17. Rennabschnitt ist, wenn man die Zeitfahren und die finale 21. Etappe nicht mitzählt, der kürzeste der gesamten Tour. Rund 130 Kilometer müssen die Fahrer vom Start in der südfranzösischen Kleinstadt Saint-Gaudens bis zum Ende, der Bergankunft in Peyragudes, absolvieren. Die Etappe wird offiziell um 13.25 Uhr mit dem scharfen Start eröffnet.

Tour de France 2022, Übertragung: 17. Etappe heute live im TV und Livestream

Wie bei der Tour de France üblich wird die Etappe auch heute im Free-TV angeboten. Erneut kümmern sich Eurosport, die ARD und One darum. Lediglich die Uhrzeiten, was den Sendestart betrifft, unterscheiden sich. Bei Eurosport 1 ist die gesamte 17. Etappe um 13 Uhr zu sehen, die ARD steigt erst um 15.10 Uhr ein, One um 13.45 Uhr.

Außerdem sind die Sender auch für die Übertragung im Livestream zuständig. Anders als im TV seht Ihr das Rennen in der ARD bei sportschau.de bereits ab 14.10 Uhr. Zudem ist der Stream bei sportschau.de kostenlos, was man vom Eurosport-Livestream nicht behaupten kann. Der Eurosport-Player ist gegen monatliche Abo-Zahlungen in Höhe von 6,99 Euro zu haben. Es gibt zudem auch einen anderen Weg, wie Ihr auf den Eurosport-Player zugreifen könnt: mit einem DAZN-Abo. Aufgrund der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN werden beide Eurosportsender auch auf der DAZN-Plattform angeboten.

Für DAZN selbst fallen jedoch andere Kosten an: 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr. Dafür habt Ihr danach auch Zugriff auf eine Menge anderer Sportarten. Darunter Fußball, Motorsport, Tennis, Darts, Boxen, Handball, MMA, Wrestling und viele mehr.

Tour de France 2022, Übertragung: 17. Etappe heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Beim GCN(Global Cycling Network) könnt Ihr die Etappe ohne Werbeunterbrechungen verfolgen. Auch dafür wird jedoch ein Abo benötigt.

Tour de France 2022, Übertragung: 17. Etappe heute im Liveticker

SPOX bietet ebenfalls eine Möglichkeit, die 17. Etappe heute live zu verfolgen. Das Geschehen auf dem Asphalt wird für Euch von Anfang bis Ende ausführlich getickert.

Hier geht es zum Liveticker der 17. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick