Tour de France 2022, Übertragung: 16. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Radprofis bestreiten heute bei der Tour de France die 16. Etappe in Frankreich. Wie ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach dem gestrigen zweiten und letzten Ruhetag ist die letzte Phase der Tour de France angebrochen. Am heutigen Dienstag, den 19. Juli, findet im Rahmen des prestigeträchtigsten Radport-Events in Frankreich die 16. Etappe an. Die Radprofis eröffnen das Rennen um 12.40 Uhr mit dem scharfen Start. Los geht es dabei in der französischen Stadt Carcassonne. Insgesamt rund 179 Kilometer werden dann auf der hügeligen Etappe absolviert, ehe das Ziel in Foix erreicht ist. Auf dem Weg dorthin stehen zwei Pyrenäen-Pässe an: der Port de Lers und der Mur de Péguère.

Tour de France 2022: Die Gesamtwertung nach 15 Etappen

Jonas Vingegaard führt die Gesamtwertung nach 15 gefahrenen Etappen vor dem Titelverteidiger Tadej Pogacar an. Der Vorsprung des Dänen beträgt aktuell 2:22 Minuten. Sechs Etappen müssen insgesamt noch absolviert werden.

Platz Fahrer Team Zeit 1 Jonas Vingegaard Team Jumbo - Visma 59:58:28 2 Tadej Pogacar UAE Team Emirates +2:22 3 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +2:43 4 Romain Bardet Team DSM +3:01 5 Adam Yates INEOS Grenadiers +4:06 6 Nairo Quintana Team Arkéa - Samsic +4:15 7 Louis Meintjes Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux +4:24 8 David Gaudu Groupama - FDJ +4:24 9 Tom Pidcock INEOS Grenadiers +8:49 10 Enric Mas Movistar +9:58

© getty Jonas Vingegaard führt die Gesamtwertung der Tour de France nach 15 Etappen an.

Tour de France 2022, Übertragung: 16. Etappe heute live im TV und Livestream

Was die Übertragung der Tour de France betrifft, ändert sich auch beim 16. Rennabschnitt nichts. Auch heute wird die gesamte Etappe live im Free-TV auf Eurosport 1 übertragen, Sendebeginn ist um 12.15 Uhr. Die ARD (ab 16.05 Uhr) und ihr Zusatzsender One (ab 13.00 Uhr) sind zudem ebenfalls für die Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen verantwortlich.

Darüber hinaus könnt Ihr die Etappe auch im Livestream verfolgen. Auch hierfür sind Eurosport und die ARD, aber auch GCN die richtigen Anlaufstellen. Während der Livestream der ARD bei sportschau.de kostenlos ist, braucht Ihr für GCN und den Eurosport-Livestream (Eurosport-Player) jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement.

Tour de France 2022, Übertragung: 16. Etappe heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die 16. Etappe heute live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem ausführlichen Liveticker an. Mit diesem verpasst Ihr garantiert nichts Wichtiges.

Hier geht es zum Liveticker der 16. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick