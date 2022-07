Tour de France 2022, Übertragung: 13. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Alpen haben die Teams hinter sich gelassen. Und nach den vielen schweren Bergwertungen kommt heute auf die Fahrer mit der 13. Etappe wieder flacheres Terrain zu. Wo Ihr die 13. Etappe der Tour de France heute live sehen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Spektakels, liefern wir Euch hier.

Die Königsetappe der Tour de France 2022 liegt hinter der Rennfahrern. Nach dem schweren Anstieg nach Alpe d'Huez, geht es heute von Le Bourg d'Oisans nach Saint-Étienne.

Am heutigen Freitag, den 15. Juli, startet die 13. Etappe der Tour de France 2022. Offiziell beginnt die Etappe heute um 13.05 Uhr. Der scharfe Start der Etappe wird dann um 13.20 Uhr erfolgen.

Die heutige 13. Etappe kann durchaus als Übergangsetappe bezeichnet werden. Nach den schweren Tagen in den Alpen, ist das Streckenprofil für die Fahrer wieder etwas leichter. Über 192 Kilometer legen die Rennfahrer heute bei der Etappe von Le Bourg d'Oisans nach Saint-Étienne zurück. Die Sprinter stehen am heutigen Tag wieder im Fokus und damit auch Wout van Aert, der aktuell das Grüne Trikot trägt. Somit gilt drei Kilometer vor dem Ziel auch die Sturzregel.

© getty Wout van Aert ist heute einer der Favoriten auf dem Sieg.

In der Gesamtwertung führt weiterhin Jonas Vingegaard. Bei der 11. Etappe konnte der Fahrer vom Team Jumbo-Visma Tadej Pogacar das Gelbe Trikot mit einer furiosen Fahrt abnehmen. Auf der Königsetappe nach Alpe d'Huez gab sich der Däne keine Blöße und führt in der Gesamtwertung weiterhin vor Tadej Pogacar. Neuer Dritter in der Gesamtwertung ist Geraint Thomas, da Romain Bardet am gestrigen Donnerstag etwas Zeit am Berg verloren hat.

Etappe: 13. Etappe der Tour de France

13. Etappe der Tour de France Datum: 15. Juli

15. Juli Beginn: 13.05 Uhr

13.05 Uhr Start - Ziel: Le Bourg d'Oisans - Saint-Étienne

Le Bourg d'Oisans - Saint-Étienne Übertragung im TV: Eurosport, ARD, ONE

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD, Eurosport Player

, Liveticker: SPOX

Die heutige 13. Etappe könnt Ihr auf einigen TV-Sendern live im Free-TV sehen. Zudem bieten sich Euch mehrere Möglichkeiten, das Spektakel im Livestream zu verfolgen.

Eurosport zeigt die komplette Etappe am heutigen Tag live im Free-TV. Eurosport beginnt seine Übertragung um 12.55 Uhr. Der Start der 13. Etappe erfolgt um 13.05 Uhr.

Auf ONE seht Ihr die 13. Etappe live im Free-TV ab 13.35 Uhr. Der Sender überträgt die Etappe bis 16.10 Uhr. Die ARD übernimmt die Übertragung von ONE. Dort seht Ihr das Finale der 13. Etappe ab 16.05 Uhr.

Mit dem Eurosport Player könnt Ihr das gesamte Programm des Senders im Livestream sehen und damit auch die heutige 13. Etappe. Um den Eurosport Player nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.

Die ARD und ONE bieten einen kostenlosen Livestream der 13. Etappe der Tour de France an. Diesen findet Ihr ab 13.35 Uhr auf sportschau.de oder in der ARD-Mediathek.

Mit einem DAZN-Abo könnt Ihr ebenfalls die heutige Etappe im Livestream erleben. Auf DAZN seht Ihr dabei die Übertragung von Eurosport. Neben der Tour de France könnt Ihr auf DAZN auch die Euro 2022, die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights sehen. Ein Abo bei DAZN schlägt mit monatlichen 29,99 Euro oder jährlichen 299,88 Euro zu Buche.

Im Liveticker könnt Ihr die 13. Etappe der Tour de France heute auf SPOX verfolgen. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action der 13. Etappe. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick