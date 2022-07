Nach den schweren Etappen in den Alpen, wird es für die Fahrer der Tour de France bei der heutigen Etappe von Le Bourg d'Oisans nach Saint-Étienne wieder flacher. Hier könnt Ihr die komplette 13. Etappe im Liveticker verfolgen.

Die Alpen und damit die schweren Bergankünfte haben die Rennfahrer der Tour de France mit der gestrigen Etappe nach Alpe d'Huez hinter sich gelassen. Nun sind die Sprinter bei der 13. Etappe gefragt. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, ob Wout van Aert als Mitfavorit auch die heutige Etappe gewinnen kann.

Tour de France: 13. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die heutige 13. Etappe von Le Bourg d'Oisans nach Saint-Étienne ist 192,6 Kilometer lang. Die Etappe steht im Kontrast zu den schweren Bergankünften in den vergangenen Tagen. Die Sprinter stehen heute somit wieder im Fokus. Kann Wout van Aert seinen Vorsprung in der Punktewertung ausbauen?

Vor Beginn: Die Etappe von Le Bourg d'Oisans nach Saint-Étienne beginnt heute um 13.05 Uhr offiziell, der scharfe Start erfolgt um 13.20 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 13. Etappe der Tour de France.

Tour de France: 13. Etappe heute live im TV und Livestream

Tour de France: Gesamtwertung vor der 13. Etappe