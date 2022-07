Bei der Tour de France geht es heute mit der 3. Etappe weiter. SPOX begleitet sie im Liveticker.

Von Vejle nach Sønderborg: In Dänemark steigt heute auch die 3. Etappe der Tour de France 2022. Hier im Liveticker wird das Rennen ausführlich begleitet.

Tour de France 2022: 3. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Maillot Jaune: Als vielseitiger Rennfahrer hat Wout van Aert am Samstag bewiesen, dass er auch beim Massensprint ein Wörtchen mitreden kann. Die Verteidigung seines gestern eroberten Gelben Trikots ist also nicht unwahrscheinlich. Eine kümmerliche Sekunde liegt der Belgier zwar nur vor Landsmann Yves Lampaert, dem Sieger der 1. Etappe, doch die Sprinterkonkurrenten weisen in Person von Mads Pedersen zwölf Sekunden und mehr Defizit auf.

Profil: Topografisch halten sich die Herausforderungen in Grenzen. Obligatorisch sind drei Bergwertungen der 4. Kategorie, um zumindest ein paar Pünktchen fürs Gepunktete Trikot vergeben zu können. Von wirklichen Bergen kann keine Rede sein angesichts von maximal 106 Metern über Meereshöhe. Ziemlich genau zur Mitte der Etappe steht in Christiansfeld der Zwischensprint auf dem Programm. Sprint ist auch das Stichwort für die Zielankunft. Die Mannschaften der Männer mit den ganz schnellen Beinen werden alles daransetzen, die Ausreißer, die es wie immer geben wird, rechtzeitig einzufangen.

Vor Beginn: Nach einem mit 13 Kilometern entspannten Tour-Start am Freitag stand am gestrigen Samstag die erste lange Etappe über 202 Kilometer an. Triumphiert hat dabei der Niederländer Fabio Jakobsen.

Vor Beginn: Die Tour de France 2022 geht heute mit Etappe Nummer drei weiter. Der Startschuss dazu fällt um 13.05 Uhr, gefahren wird von Vejle nach Sønderborg. Die Radprofis bleiben damit weiterhin in Dänemark.

Tour de France 2022: 3. Etappe heute im TV und Livestream

Auch die dritte Etappe wird heute im Free-TV zu sehen sein. Darum kümmert sich der Sportsender Eurosport auf Eurosport 1 ab 12.55 Uhr, aber auch in der ARD gibt es die Tour zu sehen - wobei die Übertragung in der ARD erst um 16.15 Uhr, also zum Endspurt, beginnt. Das Erste zeigt die Etappe im Livestream bei sportschau.de dafür schon von Beginn an, ebenso wie bei dem ARD-Sender One ab 13.35 Uhr.

Eurosport ist ebenfalls für die Livestream-Übertragung zuständig, der Eurosport Player ist jedoch kostenpflichtig. Weil Eurosport und DAZN gemeinsam kooperieren, seht Ihr das Spektakel auch bei DAZN. Das dafür benötigte Abonnement kostet entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro im Jahr.

Auch im Global Cycling Network (GCN) lässt sich die Etappe verfolgen.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick