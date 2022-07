Die Tour de France 2022 wird heute mit der ersten Etappe eröffnet. Wir tickern den Auftakt beim prestigeträchtigsten Radsport-Wettkampf live für Euch mit.

Die 1. Etappe der Tour de France live verfolgen - JETZT ein DAZN-Abo sichern!

Der prestigeträchtigste Wettkampf im Radsport, die Tour de France, geht heute mit der ersten Etappe los. SPOX bietet den Abschnitt im detaillierten Liveticker an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Tour de France 2022: 1. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Fahrer müssen dabei eine Strecke von 13,2 Kilometern absolvieren. Die Topfavoriten auf den Tour-Sieg Tadej Pogacar, der auch Titelverteidiger ist, und sein slowenischer Landsmann Primoz Roglic werden früh starten. Pogacar (UAE Team Emirates) startet als 66. um 17.05 Uhr ins Rennen, Roglic (Jumbo-Visma) als 21. um 16.20 Uhr. Grund dafür sind wohl die Wetteraussichten, am Nachmittag soll es verstärkt zu Schauern kommen. Als Erster sich auf die Strecke begeben wird der Franzose Jeremy Lecroq (B&B Hotels-KTM).

Vor Beginn: Die erste von insgesamt 21 Etappen beginnt um 16 Uhr mit einem Zeitfahren in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Etappe bei der Tour de France 2022.

Tour de France 2022: 1. Etappe heute im TV und Livestream

Eurosport besitzt auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte an der Tour de France und bietet demnach die erste Etappe heute ab 15.30 Uhr im Free-TV und im kostenpflichtigen Livestream auf Eurosport 1 an. Weil Eurosport und DAZN eine gemeinsame Kooperation eingegangen sind, ist auch DAZN für die Übertragung heute verantwortlich. Dafür wird jedoch ein Abonnement benötigt, das entweder 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro pro Jahr kostet.

Via GCN (Global Cycling Network/6,99 Euro pro Monat) und ONE lässt sich der erste Tour-Abschnitt ebenfalls verfolgen. Die ARD bietet zudem bei sportschau.de einen kostenlosen Livestream an.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick