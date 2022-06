Tour de France: Cavendish und Alaphilippe fehlen

Für Sprinterkönig Mark Cavendish und den zweimaligen Straßenrad-Weltmeister Julian Alaphilippe haben sich die Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Tour de France (1. bis 24. Juli) zerschlagen. Beide fehlen wie auch Jannik Steimle (Weilheim an der Teck) im Aufgebot des Teams Quick-Step Alpha Vinyl.

Cavendish (37) wurde wie erwartet der Niederländer Fabio Jakobsen (25) vorgezogen. Der viermalige Weltmeister aus Großbritannien bekommt damit nicht die Chance, den legendären Belgier Eddy Merckx hinter sich zu lassen. Beide liegen mit 34 Etappenerfolgen an der Spitze der ewigen Tour-Siegerliste.

Der Franzose Alaphilippe war erst am Wochenende bei den nationalen Meisterschaften neun Wochen nach seinem schweren Sturz beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich ins Renngeschehen zurückgekehrt. Der 30-Jährige hatte Ende April einen Schulterblattbruch, zwei Rippenbrüche und eine Lungenverletzung erlitten.

"Die Entscheidung, Julian zu Hause zu lassen, war sehr schwierig", sagte Sportdirektor Tom Steels: "Julian hat hart gearbeitet, um wieder in Form zu kommen. Aber für einen Fahrer wie ihn ist es immer wichtig, in der Lage zu sein, mit den Besten kämpfen zu können." Man habe sich entschieden, "ihm mehr Zeit zur Erholung zu geben".

Bei der Frankreich-Rundfahrt hatte Alaphilippe 2018 das Bergtrikot gewonnen, 2019 war der Allrounder Fünfter geworden. In den vergangenen vier Jahren hat er bei der Tour, die in dieser Saison in Kopenhagen startet, jeweils mindestens eine Etappe gewonnen.