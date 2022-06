Am 1. Juli beginnt die Tour de France. Der Startschuss erfolgt nicht in Frankreich, sondern in Dänemark. Wir verraten Euch, warum das so ist.

Am 1. Juli beginnt das Radsport-Highlight des Jahres: Die Tour de France. Bis 24. Juli kämpfen die Fahrer beim schwersten Mehretappenrennen der Welt um den Gesamtsieg und die verschieden farbigen Trikots.

Der Startschuss zur Tour de France erfolgt aber nicht in Frankreich, sondern in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen.

Tour de France: Warum ist der Start 2022 in Dänemark?

Es ist in diesem Jahr nicht das erste mal, dass die Tour de France nicht in Frankreich startet. Bei der 109. Tour de France erleben wir den bereits 24. Auslandsstart. Letztmals startete der Grande Depart 2019 nicht in Frankreich. Damals fanden die ersten drei Etappen in Belgien statt. Danach waren Auslandsstarts wegen der weltweiten Corona-Pandemie nicht möglich.

Das wurde auch Dänemark zum Verhängnis. Eigentlich sollte dort die Tour 2020 starten - mit zwei Jahren Verspätung ist jetzt endlich soweit.

Nach dem Start des Giro d'Italia in Dänemark vor zehn Jahren wuchs in Dänemark der Wunsch, auch einmal Gastgeber der Tour zu sein. Aus diesem Grund warben 2016 in Paris Vertreter der Stadt Kopenhagen um den Zuschlag, den sie dann für 2020 erhielten.

Die Tour de France ist 2022 drei tage in Dänemark unterwegs. Am 1. Juli geht es in Kopenhagen mit einem Einzelzeitfahren auf einem 13 km langen Rundkurs innerhalb des Stadtzentrums los. Es folgen zwei weitere Etappen in unserem nördlichen Nachbarland: Am 2. Juli über 199 Kilometer von Roskilde nach Nyborg und am 3. Juli über 182 Kilometer von Vejle nach Sonderborg.

Die Vorfreude im Fahrradland Dänemark auf den Tourstart 2022 ist riesengroß, an den Strecken werden viele Zuschauer erwartet.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick