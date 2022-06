Im Juli diesen Jahres findet erneut das bedeutendste Radrennen der Welt statt: Die Tour de France. Doch wie viel Preisgeld bekommt eigentlich der Sieger der Tour de France 2022? SPOX klärt auf.

Im Juli 2022 soll die 109. Auflage der Tour de France stattfinden. Der Kampf um das Gelbe Trikot erstreckt sich in diesem Jahr auf 21 Etappen. Der Start der Tour de France 2022 ist für den 1. Juli geplant. Die Zieleinfahrt soll schließlich am 24. Juli über die Bühne gehen.

Tour de France 2022, Preisgeld: Wie viel bekommt der Sieger?

Die Tour de France ist das wichtigste und prestigeträchtigste Radrennen der Welt. Seit 1903 wird das Rennen traditionell jedes Jahr im Juli ausgetragen. Über drei Wochen kämpfen die Radfahrer bei der diesjährigen Tour de France um das Gelbe Trikot. Neben dem sportlichen Ruhm ist ein Gewinn der Tour de France auch finanziell lukrativ.

Die Veranstalter der Tour de France haben die Preisgelder für die diesjährige Tour noch nicht veröffentlicht. Im vergangenen Jahr schüttete der Veranstalter jedoch insgesamt etwa 2,3 Millionen Euro aus. Der Sieger des vergangenen Jahres, Tadej Pogacar, bekam für seinen Sieg 500.000 Euro Preisgeld. Der Zweitplatzierte 200.000 Euro und der Drittplatzierte 100.000 Euro.

Neben den Preisgeldern für die Gesamtwertung, gibt es für die Fahrer auch Prämien für diverse Erfolge. So bekommt jeder Etappensieger 11.000 Euro an Preisgeld. Und auch die Gewinner des Grünen Trikots und des Bergtrikots gehen nicht leer aus. 25.000 Euro bekommen die Fahrer, wenn sie eine der Wertungen für sich entscheiden können. Und auch während der Etappe lohnt es sich für die Fahrer, aggressiv zu sein: Für den kämpferischsten Fahrer und auch an diversen Anstiegen schütten die Tour-de-France-Veranstalter Preisgelder aus.

Tour de France 2022, Preisgeld: Wie viel bekommt der Sieger? - Die Preisgelder im Überblick

Gesamtsieg: 500.000 Euro

500.000 Euro Etappensieg: 11.000 Euro

11.000 Euro Gelbes Trikot: 500 Euro pro Tag

500 Euro pro Tag Grünes Trikot, Bergtrikot: 25.000 Euro, 300 Euro pro Tag

25.000 Euro, 300 Euro pro Tag Teamwertung: 50.000 Euro, Tagessieg 2800 Euro

50.000 Euro, Tagessieg 2800 Euro Nachwuchswertung: 20.000 Euro, Tagessieger 500 Euro

20.000 Euro, Tagessieger 500 Euro Kämpferischster Fahrer: 20.000 Euro, Tagessieger 2000 Euro

20.000 Euro, Tagessieger 2000 Euro Bergwertungen: 200 bis 800 Euro

Tour de France 2022, Preisgeld: Wie viel bekommt der Sieger? - Die Gewinner der vergangenen Jahre im Überblick

Jahr Sieger Land 2021 Tadej Pogacar Slowenien 2020 Tadej Pogacar Slowenien 2019 Egan Bernal Kolumbien 2018 Geraint Thomas Großbritannien 2017 Chris Froome Großbritannien

© getty Kann Tadej Pogacar in diesem Jahr seinen dritten Gesamtsieg in Folge bei der Tour de France einfahren?

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick

In insgesamt vier Ländern wird die Tour de France 2022 stattfinden. Die Etappen der diesjährigen Tour führen durch Frankreich, dem Mutterland der Tour, Dänemark, Belgien und die Schweiz. Die Tour de France 2022 erstreckt sich auf 21. Etappen. 3328 Kilometer werden die Radsportler bei der diesjährigen Rundfahrt bis zum Zieleinlauf zurücklegen.