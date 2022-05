Giro d'Italia, Übertragung heute live: 4. Etappe im TV und Livestream

Nach einem Tag Pause geht der Giro d'Italia heute in die vierte Runde, zum ersten Mal auf italienischem Boden. Wo Ihr das Rennen heute im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ganz entspannen konnten sich die Athleten am gestrigen Ruhetag nicht, dieser wurde nämlich für den Transfer aus Ungarn nach Sizilien genutzt. Nachdem in Ungarn die ersten drei Etappen des Giro d'Italia absolviert wurden, geht es nun als in Italien weiter.

Start der 170 km langen Etappe ist in Avola, von dort geht den Ätna hinauf bis zur Rifugio Sapienza auf 1982 Metern Höhe. Insgesamt absolvieren die Fahrer 3580 Höhenmeter, den Großteil davon in den 35 letzten Kilometern vor der Ziellinie.

Los geht es heute um 12.35 Uhr, das Rennen wird voraussichtlich knappe fünf Stunden andauern.

Giro d'Italia 2022: Die Etappen im Überblick

Etappe Datum Strecke Länge 1. Etappe 6. Mai 2022 Budapest - Visegrád 195 Kilometer 2. Etappe 7. Mai 2022 Budapest - Budapest - Einzelzeitfahren 9,2 Kilometer 3. Etappe 8. Mai 2022 Kaposvár - Balatonfüred 201 Kilometer Ruhetag 9. Mai 2022 4. Etappe 10. Mai 2022 Avola - Ätna 170 Kilometer 5. Etappe 11. Mai 2022 Catania - Messina 172 Kilometer 6. Etappe 12. Mai 2022 Palmi - Scalea 192 Kilometer 7. Etappe 13. Mai 2022 Diamante - Potenza 198 Kilometer 8. Etappe 14. Mai 2022 Neapel - Neapel 149 Kilometer 9. Etappe 15. Mai 2022 Isernia - Blockhaus 187 Kilometer Ruhetag 16. Mai 2022 10. Etappe 17. Mai 2022 Pescara - Jesi 194 Kilometer 11. Etappe 18. Mai 2022 Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 Kilometer 12. Etappe 19. Mai 2022 Parma - Genua 186 Kilometer 13. Etappe 20. Mai 2022 Sanremo - Cuneo 157 Kilometer 14. Etappe 21. Mai 2022 Santena - Turin 153 Kilometer 15. Etappe 22. Mai 2022 Rivarolo Canavese - Cogne 177 Kilometer Ruhetag 23. Mai 2022 16. Etappe 24. Mai 2022 Salò - Aprica 200 Kilometer 17. Etappe 25. Mai 2022 Ponte di Legno - Lavarone 165 Kilometer 18. Etappe 26. Mai 2022 Borgo Valsugana - Treviso 146 Kilometer 19. Etappe 27. Mai 2022 Marano Lagunare - Castelmonte 178 Kilometer 20. Etappe 28. Mai 2022 Belluno - Passo Fedaia/Marmolada 165 Kilometer 21. Etappe 29. Mai 2022 Verona - Verona - Einzelzeitfahren 17,1 Kilometer

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 4. Etappe im TV und Livestream

Zwei Möglichkeiten gibt es, den Italien-Auftakt des Giro heute zu sehen. Die eine ist Eurosport, die andere DAZN. Hier findet Ihr die Details zur Übertragung.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 4. Etappe im TV

Im Free-TV zeigt Eurosport das Rennen live und exklusiv in voller Länge. Zehn Minuten vor dem Start geht es dort los, ab da könnt Ihr für volle fünf Stunden den Giro verfolgen.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 4. Etappe im Livestream

Eurosport bietet wie viele Sender natürlich auch einen Livestream seines Programms an, allerdings müsst Ihr für diesen bezahlen. Zum Eurosport Player geht es hier entlang.

Falls Ihr bereits ein DAZN-Abonnement besitzt, könnt Ihr Euch diese Kosten allerdings auch sparen, der Streamingdienst hat nämlich beide Eurosport-Kanäle im Programm. Neben Radsport hat DAZN natürlich noch viel mehr zu bieten. Unter anderem könnt Ihr dort Fußball aus der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1 oder Primera Division schauen, ganz zu schweigen von der NBA, NFL, Kampfsport, Tennis, und weiteren Sport-Events.

Der Kostenpunkt hängt davon ab, welches Abo Ihr nehmt. Zur Auswahl stehen das Monatsabo für 29,99 Euro oder das insgesamt etwas günstigere Jahresabo für 274,99 Euro.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 4. Etappe im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

