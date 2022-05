Bei der 18. Etappe des Giro d'Italia steht den Athleten heute die letzte Sprintetappe der Rundfahrt bevor. Wo Ihr diese heute live im TV und im Livestream verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der 18. Etappe, liefern wir Euch hier.

Sichert Euch das DAZN-Abo und verfolgt die 18. Etappe des Giro d'Italia 2022 live!

Der Giro d'Italia 2022 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Nach den schweren Bergankünften in Lavarone und Aprica, steht für die Rennfahrer am heutigen Tag wieder eine Flachetappe auf dem Programm.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 18. Etappe im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Donnerstag, den 26. Mai, steigt die letzte Sprintetappe beim diesjährigen Giro d'Italia. Die Flachetappe, die von Borgo Valsugana nach Treviso führt, beginnt heute um 13.45 Uhr. Über insgesamt 156 Kilometer erstreckt sich die heutige Sprintetappe. Der Streckenverlauf ist nur von wenige, leichten Hügeln durchzogen - Kontrastprogramm im Vergleich zu den beiden schweren Bergetappen an den vergangen zwei Tagen.

© getty Kann Altmeister Mark Cavendish heute erneut eine Etappe gewinnen?

Die heutige 18. Etappe ist die letzte große Sprintetappe beim Giro d'Italia 2022. Für Arnaud Demare, Mark Cavendish und Co. wird es somit noch einmal ernst. Der Franzose von Team Groupama-FDJ konnte beim diesjährigen Giro schon zwei Etappen gewinnen. Der Altmeister Mark Cavendish zeigte sich bei der aktuellen Rundfahrt ebenfalls in bestechender Form. Er gewann den Sprint bei der 3. Etappe von Kaposvár nach Balatonfüred. Wer von den Sprintern hat die schweren Bergankünfte am besten überstanden und kann sich heute am Ende durchsetzen?

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 18. Etappe im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Etappe: 18. Etappe Giro d'Italia

18. Etappe Giro d'Italia Datum: 26. Mai

26. Mai Start: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Start - Ziel: Borgo Valsugana - Treviso

Borgo Valsugana - Treviso Länge: 156 Kilometer

156 Kilometer Übertragung im TV: Eurosport 2

Eurosport 2 Übertragung im Livestream: DAZN, Eurosport Player

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 18. Etappe im TV und Livestream

Den Giro d'Italia zeigt Eurosport in diesem Jahr exklusiv im TV und damit auch die heutige 18. Etappe. Zudem bieten sich Euch gleich mehrere Optionen die Etappe im Livestream zu verfolgen, beispielsweise auf DAZN.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 18. Etappe im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Live und in voller Länge seht Ihr die 18. Etappe des Giro d'Italia im TV heute auf Eurosport 2. Ab 13.30 Uhr seht Ihr dort die Sprintetappe im Pay-TV. Dann starten die Vorberichte am heutigen Tag auf Eurosport 2. Der Etappenbeginn ist für 13.45 Uhr geplant.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 18. Etappe im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Eurosport bietet Euch zudem die Option die 18. Etappe des Giro d'Italia heute im Livestream zu erleben. Diesen könnt Ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player streamen.

DAZN zeigt am heutigen Tag ebenfalls die Sprintetappe live und in voller Länge im Livestream. DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch als Kunden des Streamingdienstes ermöglicht sämtliche Inhalte von Eurosport zu streamen. Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr.

Neben dem Giro d'Italia seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die NBA, die NFL, Tennis, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, Boxen, MMA und noch viele weitere Sporthighlights.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 18. Etappe im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Giro d'Italia 2022: Die Etappen im Überblick