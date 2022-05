Auf den gestrigen Ruhetag folgt heute beim Giro d'italia die 16. Etappe. Wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Der Giro d'Italia 2022 geht in die letzte Phase. Am gestrigen Montag (23. Mai) war der dritte und letzte Ruhetag, am heutigen Dienstag, den 24. Mai, wird der Wettkampf wieder fortgesetzt. Bis zur letzten und 21. Etappe, die am 29. Mai über die Bühne geht, gibt es von nun an keine Pause mehr.

Im heutigen 16. Abschnitt, die eine Hochgebirgsetappe ist, sind die Radprofis in Italien von Salo bis Aprica unterwegs, insgesamt müssen rund 200 Kilometer absolviert werden. Um 11.15 Uhr geht es los.

Nach einem kurzen Einfahren vor dem Palazzo della Magnifica Patria wird die Etappe nach neun Kilometern auf der Via Giorgio Enrico Falck kurz nach Vobarno offiziell eröffnet. Auf dem Weg bis zum Ziel in Aprica (in Nähe des Piazza delle sei contrade) müssen die Fahrer drei Bergwertungen der 1. Kategorie und zwei Zwischensprints absolvieren.

Seit Ende der 14. Etappe gibt es einen neuen Führenden der Gesamtwertung: Olympiasieger Richard Carapaz schlüpfte anstelle von Juan Pedro López, der zuvor zehn Etappen lang an der Spitze war, ins Rosa Trikot.

© getty Richard Carapaz führt die Gesamtwertung beim Giro d'Italia nach 15 absolvierten Etappen an.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 16. Etappe im TV und Livestream

Während der Giro d'Italia bislang im Free-TV auf Eurosport 1 zu sehen war, ist dies heute nicht der Fall. Stattdessen werden auf dem Kanal die French Open, die am vergangenen Sonntag eröffnet wurden, gezeigt. Nichtsdestotrotz ist trotzdem Eurosport der Anbieter, den Ihr braucht, um die 16. Etappe heute live zu verfolgen. Gezeigt wird sie nämlich beim Pay-TV-Sender Eurosport 2. Um 10.50 Uhr geht diesbezüglich die Übertragung los.

Auf Eurosport 2, das gemeinsam mit Eurosport 1 das Livestream-Angebot des kostenpflichtigen Eurosport-Players bildet, könnt Ihr zugreifen, wenn Ihr ein Abo habt. Dieses kostet 6,99 Euro je Monat.

Zugang zum Eurosport-Player könnt Ihr jedoch auf einem anderen Weg bekommen - nämlich via DAZN. Da DAZN und Eurosport eine Kooperation eingegangen sind, die beide Eurosportkanäle auf der DAZN-Plattform rund um die Uhr freischaltet, haben auch DAZN-Kunden die Möglichkeit, die heutige Etappe live zu verfolgen. Dafür müssen sie auch nicht extra für den Eurosport-Player bezahlen, da alles bereits mit einem DAZN-Abo abrufbar ist.

Das DAZN-Abo hingegen ist jedoch ebenfalls kostenpflichtig. 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro - diese zwei Abo-Varianten stehen Euch dabei zur Auswahl. Wer sich dann für ein Abo entscheidet, bekommt zeitgleich auch Zugriff auf eine Vielzahl anderer Sportarten. Darunter auch auf Spiele der NBA-Playoffs, UFC- und Boxkämpfe, die French Open 2022, Partien der Handball-Champions-League, die relevantesten Fußball-Ligen Europas und das Champions-League-Finale am Samstag.

