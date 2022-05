Mit dem Giro d'Italia steht in diesem Monat für die Radfahrer die erste große Tour des Jahres an. Alle Informationen zu der Rundfahrt und wo Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Vom 06. bis zum 29. Mai findet in diesem Jahr die insgesamt 105. Auflage des Giro d'Italia statt. In diesem Zeitpunkt messen sich die besten Radfahrer der Welt auf 21 Etappen. Wer gewinnt in diesem Jahr den Giro und wird der Nachfolger von Egan Bernal?

Giro d'Italia 2022: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos

Der Giro d'Italia 2022 beginnt am Freitag, den 06. Mai, um 12.40 Uhr. Die erste Etappe der Rundfahrt ist eine Flachetappe die von Budapest nach Visegrad führt. Die ersten drei Tage der Rundfahrt finden nämlich in Ungarn statt. Erst nach einem Ruhetag stehen dann die ersten Entscheidungen in Italien an. Am 29. Mai endet schließlich der Giro d'Italia 2022 mit der Schlussetappe in Verona. Nach dem Einzelzeitfahren über 17,1 km wird dann der Sieger des Rosa Trikots und damit der Gesamtwertung feststehen.

Beim Giro d'Italia werden in diesem Jahr auf den insgesamt 21 Etappen 3500 Kilometer und rund 51.000 Höhenmeter zurückgelegt. Bei der diesjährigen Auflage werden insgesamt zwei Einzelzeitfahren am zweiten und letzten Tag stattfinden. In Sizilien kommt es bei der vierten Etappe zu ersten Bergankunft. Vor allem die neunte Etappe die im Blockhaus endet und die 20. Etappe Marmolada sind die Highlights bei der diesjährigen Rundfahrt.

Einen großen Favoriten gibt es in diesem Jahr beim Giro d'Italia nicht. Mit Tadej Pogacar und Primoz Roglich fehlen die aktuell besten Rundfahrer. Auch der Sieger aus dem vergangen Jahr, Egan Bernal, steht in diesem Jahr nicht am Start. Das deutsche Team Bora-hansgrohe hat sich für den Giro einiges vorgenommen: Mit Emanuel Buchmann und Lennard Kämna möchte das Team die Podestplätze angreifen.

Giro d'Italia 2022: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream

Im TV und Livestream seht Ihr den Giro d'Italia auf live und in voller Länge auf Eurosport. Zudem könnt Ihr auf DAZN sämtliche Etappen im Livestream live und vollumfänglich verfolgen.

Giro d'Italia 2022: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV zeigt Eurosport den Giro d'Italia in diesem Jahr live und exklusiv. So beginnt die erste Etappe der Rundfahrt am Freitag, den 06. Mai, um 12.40 Uhr. Der Sportsender beginnt seine Übertagung des Rennens auf Eurosport 1 im Free-TV um 12.10 Uhr.

Nicht alle 21 Etappen zeigt der Sportsender auf Eurosport 1 in diesem Jahr im Free-TV. Falls die Rennen nicht auf dem Sender im Free-TV zu sehen sind, findet Ihr die Übertragung im Pay-TV auf Eurosport 2.

© getty Mark Cavendish steht das erste Mal seit neun Jahren wieder beim Giro d'Italia am Start.

Giro d'Italia 2022: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Mit dem Eurosport Player könnt Ihr alle Rennen des Giro d'Italia 2022 live und in voller Länge sehen. Dort seht Ihr die Übertragung von Eurosport im kostenpflichtigen Livestream.

Mit einem Abo von DAZN seht Ihr ebenfalls den Giro d'Italia in diesem Jahr live und vollumfänglich im Livestream. DAZN und Eurosport sind eine Kooperationen eingegangen, die es Euch als DAZN-Kunden ermöglicht sämtliche Inhalte des Sportsenders zu streamen.

Neben dem Giro d'Italia seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Boxen und noch viele weiter Highlights aus der Sportwelt.

Giro d'Italia 2022: Die Etappen im Überblick

Etappe Datum Strecke Länge 1. Etappe 6. Mai 2022 Budapest - Visegrád 195 Kilometer 2. Etappe 7. Mai 2022 Budapest - Budapest - Einzelzeitfahren 9,2 Kilometer 3. Etappe 8. Mai 2022 Kaposvár - Balatonfüred 201 Kilometer Ruhetag 9. Mai 2022 4. Etappe 10. Mai 2022 Avola - Ätna 166 Kilometer 5. Etappe 11. Mai 2022 Catania - Messina 172 Kilometer 6. Etappe 12. Mai 2022 Palmi - Scalea 192 Kilometer 7. Etappe 13. Mai 2022 Diamante - Potenza 198 Kilometer 8. Etappe 14. Mai 2022 Neapel - Neapel 149 Kilometer 9. Etappe 15. Mai 2022 Isernia - Blockhaus 187 Kilometer Ruhetag 16. Mai 2022 10. Etappe 17. Mai 2022 Pescara - Jesi 194 Kilometer 11. Etappe 18. Mai 2022 Santarcangelo di Romagna - Reggio Emilia 201 Kilometer 12. Etappe 19. Mai 2022 Parma - Genua 186 Kilometer 13. Etappe 20. Mai 2022 Sanremo - Cuneo 157 Kilometer 14. Etappe 21. Mai 2022 Santena - Turin 153 Kilometer 15. Etappe 22. Mai 2022 Rivarolo Canavese - Cogne 177 Kilometer Ruhetag 23. Mai 2022 16. Etappe 24. Mai 2022 Salò - Aprica 200 Kilometer 17. Etappe 25. Mai 2022 Ponte di Legno - Lavarone 165 Kilometer 18. Etappe 26. Mai 2022 Borgo Valsugana - Treviso 146 Kilometer 19. Etappe 27. Mai 2022 Marano Lagunare - Castelmonte 178 Kilometer 20. Etappe 28. Mai 2022 Belluno - Passo Fedaia/Marmolada 165 Kilometer 21. Etappe 29. Mai 2022 Verona - Verona - Einzelzeitfahren 17,1 Kilometer

Giro d'Italia - Die Gewinner der letzten Jahre