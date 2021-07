Bei der Tour de France steht heute die 11. Etappe an. Hier könnt Ihr den Rennverlauf im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Die Hälfte der Tour de France ist vorüber. Heute geht der elfte Abschnitt auf einer 199 Kilometer langen Strecke von Sorgues bis Malaucene über die Bühne. In unserem Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Tour de France 2021: 11. Etappe heute im Liveticker - 180 Kilometer

Begleiter für Rickaert: Davide Ballerini nimmt die Verfolgung auf und schließt wenig später zum Ausreißer auf. Das Duo fährt etwa zehn Sekunden vor dem Peloton. Bekommen die Zwei jetzt den Segen des Hauptfeldes?

Nächste Attacke: Durchaus vielversprechend schaut der Antritt von Jonas Rickaert aus. Schnell erarbeitet sich der Belgier von Alpecin-Fenix einen heute noch nicht dagewesenen Vorsprung.



Fluchtversuch von Geschke: Dann zeigt sich Simon Geschke an der Spitze, gewinnt ein paar Meter Abstand zum Feld. Letztlich ist auch das nur ein kurzes Intermezzo. Eine Gruppe mag sich einfach nicht herausbilden.

Sagan probiert es: Gerade als das Tempo mal etwas verloren geht, versuchen weitere Fahrer ihr Glück. Peter Sagan ist dabei. Die Sprinter haben die Zwischenwertung im Sinn. Bis dahin warten kaum topografische Schwierigkeiten. Sagan aber kommt ebenfalls nicht weg.

Kluge kurz vorn: Roger Kluge reißt als Erster mal eine kleine Lücke auf, wird aber recht zügig wieder eingefangen. Danach zeigt sich Julian Alaphilippe ganz vorn.

Hohes Tempo: Sofort wird das Rennen schwer gemacht. Das Tempo gestaltet sich extrem hoch. Allerdings gibt es noch keine klassischen Ausreißversuche. Dafür geht das einfach zu schnell.

Maillot Jaune: Unangefochten in Gelb fährt weiterhin Tadej Pogacar. Angesichts von dessen Überlegenheit zweifelt kaum einer daran, dass der Titelverteidiger auch heute seine Kräfte wird spielen lassen. Seine gut zwei Minuten Vorsprung auf Ben O'Connor spiegeln die Situation nicht wirklich wieder. Das tut es viel eher beim Blick auf die fünf Minuten und mehr, die den Klassementsfahrern zum Slowenen fehlen, der ganz nebenbei genauso souverän in der Nachwuchswertung ums Weiße Trikot führt, welches heute Jonas Vingegaard erneut stellvertretend trägt.

Scharfer Start: Nach knapp acht Kilometern neutralisierter Fahrt erfolgt nun der scharfe Start. Tour-Direktor Christian Prudhomme erhebt sich aus der Dachluke seines Begleitfährzeugs und gibt das Rennen Fahne schwenkend frei.

Start: Soeben setzt sich das Fahrerfeld in Bewegung. In neutralisierter Fahrt geht es durch Sorgues. Der Ort im Departement Vaucluse hat die Tour erstmals überhaupt zu Gast.

Vor Beginn: Nach dem ersten Ruhetag stand gestern eine Flachetappe über gut 190 Kilometer auf dem Programm. Dabei erwies sich letztlich der schnellste Mann im Feld erneut als nicht zu schlagen. Mark Cavendish errang seinen dritten Tagessieg bei der diesjährigen Tour und den 33. insgesamt. Nur noch einer fehlt zum Rekord des großen Eddie Merckx. Zugleich baute der Brite seine Führung im Kampf um Grün aus. Darüber hinaus tat sich in den Gesamtklassements nichts.

Vor Beginn: Der Col de la Liguiere (1. Kategorie) türmt sich erstmals überhaupt bei der Tour vor den Profis auf. Es folgt die Abfahrt nach Sault. Von dort gilt es, über 22 Kilometer auf den Mont Ventoux zu kraxeln. Die erste Auffahrt ist lang, aber anfangs nicht so steil und daher nur eine 1. Kategorie. Dann geht es ins Tal nach Malaucene und über Bedoin also über eine andere, schwerere Route nochmals auf den kahlen Berg (nun Ehrenkategorie). Erst ab Chalet Reynard gleichen sich die beiden Aufstiege. Die richtig hässlichen letzten sechs Kilometer, wo die Straße zum Ende immer steiler wird, müssen also zweimal befahren werden. Nach dieser Qual folgt eine 22 Kilometer lange Talfahrt nach Malaucene ins Ziel.

Vor Beginn: Vom Start nahezu auf Meereshöhe geht es zunächst etwa 30 Kilometer flach dahin, ehe es hügeliger wird. Zwei Bergwertungen der 4. Kategorie und dazwischen der Sprint ums Grüne Trikot sorgen dabei für Unterhaltung. Nach gut einem Drittel der Tagesdistanz beginnt der Ernst das Radfahrerlebens. Es folgen drei Anstiege, zwei der 1. Kategorie und zum Abschluss noch eine Ehrenkategorie. Dort gibt es doppelte Bergpunkte - also 40 für den Ersten - und Bonussekunden fürs Gesamtklassement.

Vor Beginn: Als wären die klassischen Alpen am vergangenen Wochenende und die noch anstehenden Pyrenäen nicht genug, haben die Organisatoren zwischendrin noch den Mont Ventoux in den Weg gestellt. Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, muss der Gigant der Provence auf den heutigen 198,9 Kilometern zwischen Sorgues und Malaucence sogar zweimal bewältigt werden. Um 12:15 Uhr soll der scharfe Start erfolgen.

Vor Beginn: Damals attackierte Chris Froome den Mont Ventoux für kurze Zeit zu Fuß, da es Probleme mit seinem Rad gab. Ob das diesmal auch vorkommen wird?

Vor Beginn: Nach fünf Jahren Pause wird heute endlich wieder der legendäre Mont Ventoux befahren - und das gleich zweimal. Die gestrige 10. Etappe gewann der Brite Mark Cavendish. Tadej Pogacar führt weiterhin das Gesamtklassement an.

Vor Beginn: Die Radprofis haben heute rund 199 Kilometer vor sich. Los geht es in Sorgues, die Etappe endet dann in Malaucene. Der Start erfolgt um 12 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 11. Etappe bei der Tour de France.

Tour de France 2021: 11. Etappe heute im TV und Livestream

Gleich mehrere Anbieter sind heute für die Übertragung der Tour de France verantwortlich. Die ARD steigt zwar erst um 15.10 Uhr ein, zeigt das Rennen aber live im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei Sportschau.de. ARD One hingegen überträgt die Etappe von Anfang bis Ende.

Auch bei Eurosport könnt Ihr das Rennen im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Eurosport bietet zudem im Eurosport-Player ebenfalls einen Livestream an. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Wegen der Kooperation, die Eurosport mit DAZN eingegangen ist, haben DAZN-Kunden die Möglichkeit, die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr abzurufen und somit auch den Eurosport-Player aufrufen.

14,99 Euro kostet das DAZN-Abo, der Jahrespreis beträgt 149,99 Euro. Neue Kunden können vorher DAZN einen Monat lang testen.

Tour de France 2021: Der Terminplan im Überblick