Bei der Tour de France geht es nach einem Ruhetag heute mit der 10. Etappe weiter. Hier könnt Ihr die Flachetappe von Albertville nach Valence im Liveticker verfolgen.

Bei der Tour de France geht es heute über 186 meist flache Kilometer von Albertville nach Valence. Schlägt die Stunde der Sprinter oder gibt es einen erfolgreichen Ausreißversuch? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Tour de France 2021: 10. Etappe heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als Führender der Gesamtwertung geht Vorjahressieger Tadej Pogacar in die 10. Etappe. Der Slowene dürfte das Gelbe Trikot mit hoher Wahrscheinlichkeit auch am Abend noch inne haben. Am morgigen Mittwoch wartet eine sehr schwere Etappe auf die Fahrer, bei der es zwei Mal auf den sagenumwobenen Mont Ventoux geht.

Vor Beginn: Nach drei harten Bergetappen und dem gestrigen Ruhetag führt die 10. Etappe weitestgehend über flaches Terrain. Mit dem Col de Couz steht nur eine Bergwertung der 4. Kategorie an. Deshalb ist mit einer Sprintentscheidung zu rechnen. Gute Chancen auf seinen dritten Etappensieg im Verlauf der Tour hat deshalb Supersprinter Mark Cavendish.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 10. Etappe der diesjährigen Tour de France. Es geht über 186 Kilometer von Albertville nach Valence. Etappenbeginn ist um 13.05 Uhr.

Tour de France 2021: 10. Etappe heute live im TV und Livestream

Die 10. Etappe wird heute von mehreren Anbietern live im Free-TV übertragen. Eurosport zeigt die komplette Etappe ab 13 Uhr, die ARD steigt erst um 16.05 Uhr mit seiner Live-Übertragung ein. Ab 13.35 Uhr könnt Ihr die Etappe aber auf One, einem Nebenprogramm der ARD, live sehen.

Eurosport zeigt die 10. Etappe via den kostenpflichtigen Eurosport-Player im Livestream. Zusammen mit CGN stellt Eurosport auch einen werbefreien Livestream zur Verfügung. Dieser kostet 8,99 Euro pro Monat. Die ARD bietet dagegen einen kostenfreien Livestream an.

Live sehen könnt Ihr die 10. Etappe auch bei DAZN. Der Streamingdienst hat dank einer Kooperation mit Eurosport die Kanäle Eurosport1 und Eurosport2 dauerhaft im Programm. Hier könnt Ihr Euch den DAZN-Gratismonat sichern.

